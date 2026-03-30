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Mps, sfiducia su Luigi Lovaglio per la nuova fase strategica

Mps, sfiducia su Luigi Lovaglio per la nuova fase strategica

Lista per il cda Tim, la strategia di Maione tra indagine e governance

Chi: Pietro Labriola, ad di Tim, e Davide Maione, presidente del cda uscente. Cosa: la nuova lista per il consiglio di amministrazione in cui non figura l’amministratore delegato. Dove: nella governance del gruppo telefonico con sede a Roma e quotato a Piazza Affari. Quando: nella fase preparatoria all’assemblea che dovrà rinnovare il board. Perché: per bilanciare continuità e discontinuità, tutelando la società in una fase delicata segnata da un’inchiesta giudiziaria e dalla necessità di rassicurare azionisti e mercato.

In sintesi:

  • La lista del cda Tim esclude l’ad, scelta definita non legata solo all’inchiesta
  • Maione rivendica un equilibrio tra consiglieri uscenti e nuovi ingressi
  • La decisione punta a rafforzare stabilità di governance e fiducia degli investitori
  • L’assemblea sarà decisiva per i futuri equilibri di potere nel gruppo Tim

Equilibrio tra uscenti e nuovi nel board Tim secondo Maione

Nella lettera agli azionisti, il presidente uscente Davide Maione chiarisce la logica che ha guidato la composizione della lista per il nuovo cda di Tim. Sottolinea che l’assenza dell’amministratore delegato Pietro Labriola non è “dipendente esclusivamente dall’inchiesta” in corso, ma rientra in una più ampia valutazione sull’assetto di governance migliore per il gruppo.

Maione evidenzia come la proposta presenti un “equilibrio tra uscenti e nuovi”, combinando continuità gestionale e rinnovamento delle competenze all’interno del consiglio. L’obiettivo è assicurare al mercato un quadro di governo stabile, ma al tempo stesso adatto ad affrontare la nuova fase industriale e regolatoria che attende l’ex monopolista delle telecomunicazioni italiane.

Nella lettura degli investitori istituzionali, la scelta di separare, almeno in questa fase, la figura dell’ad dalla lista espressione del consiglio uscente viene interpretata come un segnale di prudenza, per preservare la piena operatività della società mentre la vicenda giudiziaria segue il proprio corso autonomo.

Le possibili conseguenze future sulla governance di Tim

La nuova lista per il cda di Tim apre uno scenario in cui il ruolo dell’amministratore delegato potrà essere nuovamente ridiscusso dopo l’assemblea, sulla base del mandato e degli equilibri che emergeranno tra i consiglieri eletti. Per gli analisti, il dosaggio tra componenti uscenti e nuovi ingressi costituisce un banco di prova per verificare la capacità del gruppo di rafforzare la propria credibilità istituzionale, anche verso autorità di vigilanza e stakeholder pubblici.

Nei prossimi mesi, la tenuta della governance sarà un elemento chiave per valutare la strategia industriale e finanziaria di Tim, con effetti diretti sulla percezione del rischio e sulla valorizzazione in Borsa.

FAQ

Perché l’ad di Tim non compare nella nuova lista del cda?

La scelta è motivata, secondo Maione, da valutazioni complessive di governance e non esclusivamente dall’inchiesta giudiziaria in corso.

Cosa significa equilibrio tra uscenti e nuovi nel consiglio Tim?

Significa combinare consiglieri già presenti nel board con nuovi profili, per garantire insieme continuità gestionale e rinnovamento delle competenze strategiche.

Qual è il ruolo degli azionisti nell’approvazione del nuovo cda Tim?

Gli azionisti votano in assemblea le liste presentate, determinando la composizione effettiva del consiglio e gli equilibri interni di potere.

Come incide l’inchiesta sulla stabilità di Tim e sulla governance?

Incide nel rafforzare la cautela del board, ma la società ribadisce la distinzione tra vicende giudiziarie personali e continuità operativa.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sulla governance Tim?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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