Cronologia della notte del rogo

Crans-Montana, mezzanotte di San Silvestro: nel locale Le Constellation l’affluenza è bassa, l’ansia dei titolari non riguarda le misure di sicurezza ma il numero di clienti. “C’era pochissima gente”, ripete Jessica Maric, co-proprietaria con il marito Jacques Moretti. Decisione operativa: “Dobbiamo farne entrare di più per creare l’atmosfera giusta”.

La serata prosegue tra musica e promozioni. Le immagini promozionali del club mostrano l’uso ricorrente di fontane pirotecniche, diventate “specialità” del locale, mentre Moretti minimizza parlando di bengala usati “solo ai compleanni” e per “30-40 secondi”. Nel caos della festa, il rischio diventa sottovalutazione strutturale.

Poco dopo scoppia l’emergenza: il rogo si propaga rapidamente. All’interno lavora Cyane Panine, 24 anni, “come una sorellina” per Jessica. Moretti forza una porta secondaria, rientra per aiutare e trova corpi a terra, tra cui quello di Cyane. La trascina all’esterno insieme al fidanzato: tentano la rianimazione per oltre un’ora, finché i soccorritori interrompono i tentativi.

Nelle ore successive, mentre il bilancio delle vittime sale fino a 40, i profili social del locale vengono chiusi e i video promozionali rimossi. Emergono i primi dubbi su uscite di emergenza e materiali interni. La tragedia, già consumata, lascia una sequenza di azioni tardive e omissioni che segnano definitivamente la notte.

Sicurezza ignorata e responsabilità contestate

Nel Le Constellation la prevenzione antincendio appare subordinata alla resa scenica: l’uso di bengala e fontane pirotecniche è testimoniato da video promozionali, nonostante le smentite di Jacques Moretti che li limita a “compleanni” di 30-40 secondi. L’Istituto forense di Zurigo sequestra 25 articoli pirotecnici già consumati e oltre 100 confezionati, oltre a un borsone con petardi, inclusi sei “Thunder King”.

Le vie di fuga risultano carenti: una sola “ben segnalata” secondo Moretti, tesi smentita da testimoni; l’altra porta d’emergenza risulta chiusa dall’interno. Il quadro si aggrava con i pannelli del tetto installati dallo stesso proprietario e ritenuti “incombustibili” dopo presunti test artigianali, affermazione smentita dai fatti dell’incendio.

Emergono elementi di possibile alterazione documentale: ai pompieri verrebbe fornita una mappa del locale non allineata alla realtà operativa, mentre online spariscono in fretta profili e video promozionali. Una gestione definita superficiale e un fai-da-te strutturale trasformano un locale affollato in una trappola, con presunte negligenze che chiamano in causa i titolari e, per omissione di controlli, gli organismi di vigilanza del Cantone Vallese.

FAQ

Quali dispositivi pirotecnici sono stati rinvenuti? 25 bengala usati, oltre 100 confezionati e sei “Thunder King”.

25 bengala usati, oltre 100 confezionati e sei “Thunder King”. Le uscite d’emergenza erano pienamente operative? Una era indicata, l’altra risulta chiusa dall’interno secondo le ricostruzioni.

Una era indicata, l’altra risulta chiusa dall’interno secondo le ricostruzioni. I pannelli del tetto erano ignifughi? No, si sono incendiati nonostante test artigianali dichiarati da Moretti.

No, si sono incendiati nonostante test artigianali dichiarati da Moretti. Esistono prove dell’uso sistematico di effetti pirotecnici? Sì, video promozionali mostrano fontane pirotecniche durante eventi.

Sì, video promozionali mostrano fontane pirotecniche durante eventi. Chi contesta la versione dei titolari? Testimoni, rilievi forensi e riscontri operativi dei soccorritori.

Testimoni, rilievi forensi e riscontri operativi dei soccorritori. Ci sono irregolarità nella documentazione fornita ai pompieri? È emersa una mappa del locale ritenuta non conforme alla configurazione reale.

È emersa una mappa del locale ritenuta non conforme alla configurazione reale. Qual è la fonte giornalistica citata? Ricostruzioni e dettagli provengono da inchieste locali e rilievi dell’Istituto forense di Zurigo riportati dalla stampa svizzera.

Indagini, prove raccolte e attese di giustizia

Le verifiche tecniche coordinano rilievi sul campo, analisi dei materiali e acquisizioni digitali. L’Istituto forense di Zurigo cataloga 25 bengala già attivati, oltre 100 pirotecnici integri e un borsone con petardi, tra cui sei Thunder King, delineando un impiego non occasionale dei dispositivi. Le immagini promozionali del Le Constellation, rimosse dopo la tragedia, vengono recuperate per valutare frequenza e modalità d’uso delle fontane pirotecniche in sala.

Gli investigatori verificano le vie di fuga: una segnaletica ritenuta insufficiente, una porta emergenza chiusa dall’interno, e la corrispondenza tra planimetrie fornite ai pompieri e la reale configurazione del locale. L’attenzione si concentra anche sui pannelli del tetto installati dal proprietario, con test indipendenti per accertarne combustibilità e contributo alla propagazione del fuoco.

La posizione di Jessica Maric e Jacques Moretti è al vaglio per possibili profili di negligenza, gestione del rischio e omissioni di sicurezza. Si incrociano testimonianze, tracciati telefonici, documenti tecnici e materiale rimosso dai social. La magistratura valuta ipotesi di responsabilità personale e gestionale, mentre nel Cantone Vallese si esaminano eventuali falle nei controlli e nelle autorizzazioni. L’aspettativa delle famiglie è una risposta giudiziaria rapida, con perizie complete e trasparenti.

