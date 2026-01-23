Moretti sconvolge il dibattito pubblico tra dolore, ragione e diplomazia segreta di Crans Montana svelata oggi

Prima processiamo Moretti, il dolore e la ragione e Crans Montana: quindi, oggi…

Giustizia, dolore e ragione

Nel caso di Jacques Moretti, la scarcerazione dietro cauzione divide opinione pubblica e famiglie delle vittime, ma rientra in un impianto giuridico che prevede la libertà vigilata fino al processo. La misura non è un’assoluzione, non cancella le responsabilità eventuali, né garantisce un futuro senza carcere in caso di condanna. Al contrario, preserva il principio di presunzione d’innocenza e riconosce che la custodia cautelare è uno strumento eccezionale, non la regola.

La sofferenza dei parenti delle vittime è comprensibile e non va minimizzata, ma un sistema democratico si misura proprio quando applica le stesse garanzie anche a chi suscita ostilità sociale. Difendere procedure e tempi della giustizia significa evitare processi sommari, emozionali, che trasformano il dolore in vendetta e non in diritto. La sfida, oggi, è tenere insieme empatia per chi ha perso tutto e rispetto rigoroso delle regole, senza scorciatoie.

In questo equilibrio fragile si decide la credibilità delle istituzioni, soprattutto quando l’esito del dibattimento appare, agli occhi di molti, quasi scontato.

Genitori ultras e figli puniti

La scelta di una società di basket di far ricadere sui ragazzi le conseguenze delle intemperanze dei “genitori ultras” sugli spalti ha aperto un fronte etico e pedagogico in tutta Italia. Sospensioni da allenamenti e partite vengono utilizzate come leva per responsabilizzare gli adulti, dopo falli tecnici, espulsioni e sanzioni comminate dalla Fip. L’obiettivo dichiarato è spezzare la spirale di aggressività, ma molti genitori contestano metodo e comunicazione.

Le critiche riguardano l’uso dei social per annunciare il provvedimento senza confronto preventivo, gli episodi riferiti di rimproveri durissimi negli spogliatoi e la sproporzione percepita rispetto a comportamenti ben più gravi tollerati in prima squadra. Il nodo è se sia legittimo “educare” i grandi colpendo i piccoli, trasformando il campo in aula disciplinare permanente.

Dietro il caso specifico, il tema è nazionale: lo sport minorile come spazio che dovrebbe rimanere gioco, crescita, rispetto per arbitri, avversari e pubblico, difendendo la pallacanestro – ancora in parte “isola felice” rispetto al calcio – da una deriva da curva ultrà.

Crans Montana, media e scacchiera europea

Nel panorama mediatico italiano si consolida un sistema a rotazione ristretta: su La7, gli stessi volti passano in poche ore da conduttori a opinionisti, come il caso di Corrado Augias, presente in più format nell’arco della settimana da Lilli Gruber a Giovanni Floris. Questo circuito chiuso alimenta riconoscibilità ma riduce pluralismo e freschezza dell’informazione.

Sullo sfondo, la politica estera si gioca tra Germania, Italia e una Francia macroniana percepita meno influente di un tempo, mentre a Davos il ministro Antonio Tajani rivendica il ruolo dell’Europa nel sostegno all’Ucraina, giudicando “ingenerose” le critiche sul presunto disimpegno occidentale. L’asse Roma–Berlino viene descritto come pragmatico e conservatore, decisivo nella fase post-crisi energetica.

Intanto, la cronaca racconta paradossi simbolici come le Pietre d’inciampo “perse” da un corriere a Sesto San Giovanni, con l’Aned a denunciare l’accaduto, mentre in tv Antonio Ricci ironizza sulle difficoltà nel trovare nuove veline che preferiscano il piccolo schermo a OnlyFans, a conferma di una trasformazione profonda del mercato dell’immagine e dello spettacolo.

FAQ

D: La scarcerazione su cauzione equivale a una assoluzione?

R: No, è una misura cautelare alternativa al carcere in attesa di giudizio e non pregiudica una futura condanna.

D: Perché è importante rispettare il principio di presunzione d’innocenza?

R: Per evitare processi mediatici e decisioni basate sull’emotività e non sulle prove raccolte in aula.

D: È legittimo punire i giovani atleti per responsabilizzare i genitori ultras?

R: È una scelta controversa: alcuni la ritengono efficace, altri la giudicano ingiusta e sproporzionata.

D: Qual è il ruolo delle società sportive in questi casi?

R: Devono tutelare campionati e sicurezza, ma anche garantire trasparenza, dialogo con le famiglie e rispetto dei minori.

D: Perché si critica la presenza ricorrente degli stessi opinionisti in tv?

R: Perché riduce il pluralismo, alimenta autoreferenzialità e crea una “bolla” di volti e idee sempre uguali.

D: Che cosa rappresentano le Pietre d’inciampo a Sesto San Giovanni?

R: Sono memoriali diffusi dedicati alle vittime della deportazione nazista, la cui temporanea “scomparsa” è apparsa simbolicamente beffarda.

D: Qual è la posizione di Antonio Tajani sul sostegno all’Ucraina?

R: Rivendica che l’Europa ha garantito indipendenza politica e militare a Kiev, giudicando ingenerose le critiche ascoltate a Davos.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento per queste vicende?

R: Le analisi e le notizie qui rielaborate provengono da articoli e rubriche pubblicati su Il Giornale.