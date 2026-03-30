michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Monopattini elettrici, nuove regole: cosa cambia tra targhe obbligatorie, costi, scadenze e controlli

Monopattini elettrici, nuove regole: cosa cambia tra targhe obbligatorie, costi, scadenze e controlli

Nuove regole per monopattini elettrici: cosa cambia dal 2026

Dal 18 marzo 2026, con la pubblicazione del decreto attuativo, l’uso dei monopattini elettrici in Italia entra in una fase regolata e obbligatoria. Entro il 16 maggio 2026, infatti, ogni mezzo che circola su strade e spazi pubblici dovrà essere dotato di “targhino” identificativo, assicurazione RC e requisiti tecnici aggiornati.
Le nuove norme, valide su tutto il territorio nazionale, mirano a ridurre incidenti, abusi e utilizzi impropri di veicoli finora percepiti come “liberi”.

Chi non si adegua entro i 60 giorni previsti rischia multe significative e, in caso di assenza di copertura assicurativa, anche il sequestro del veicolo, con un impatto diretto per migliaia di utenti urbani.

In sintesi:

  • Entro il 16 maggio 2026 ogni monopattino su suolo pubblico deve avere targa e assicurazione.
  • Registrazione e pagamenti si effettuano online tramite Portale dell’Automobilista e sistema PagoPA.
  • Il costo iniziale per il targhino sfiora 35 euro, esclusa la polizza RC obbligatoria.
  • Sanzioni fino a 400 euro e sequestro del mezzo in caso di mancata assicurazione.

Procedure, costi e requisiti tecnici per mettersi in regola

La registrazione passa dal Portale dell’Automobilista, accessibile tramite SPID o CIE. Dopo l’accesso, occorre effettuare i pagamenti via PagoPA, selezionando il codice pratica N174.
Si avvia quindi una “Nuova Richiesta”, scegliendo l’ufficio di Motorizzazione Civile competente e la pratica “Rilascio Contrassegno Monopattino”, caricando modulo di domanda, documento di identità e dati tecnici del mezzo (marca, modello, caratteristiche principali).

Una volta validata la pratica, il contrassegno fisico va ritirato di persona presso la Motorizzazione territoriale, oppure tramite agenzia di pratiche auto, con costi di servizio aggiuntivi.

Il targhino costa 8,66 €, a cui si sommano 10,20 € di diritti di motorizzazione e 16,00 € di imposta di bollo, per un totale vicino ai 35 euro.
A questa cifra va aggiunta la polizza RC, con premi stimati tra 40 e 100 euro l’anno in base a compagnia e coperture.

La targa è un adesivo plastificato di 5×6 cm, da applicare in modo visibile e permanente sul parafango posteriore o, se impossibile, sul piantone dello sterzo, tra 20 e 120 cm da terra.

Parallelamente, il monopattino deve rispettare nuovi standard tecnici: doppio sistema frenante indipendente, luci e indicatori di direzione, luce stop posteriore, segnalatore acustico, limitatore a 20 km/h (6 km/h in area pedonale) e potenza massima di 500 W.

L’assenza di uno di questi requisiti rende il mezzo fuori norma, anche se targarlo e assicurarlo è già stato fatto, esponendo comunque il proprietario a controlli e contestazioni.

Impatto sulle città e cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’inasprimento delle regole sui monopattini elettrici segna un cambio di paradigma per la micromobilità urbana. I Comuni potranno contare su veicoli più tracciabili, assicurati e tecnicamente standardizzati, riducendo il contenzioso dopo incidenti.

Per gli utenti, soprattutto pendolari e giovani, l’effetto immediato sarà un aumento dei costi di utilizzo e la necessità di verificare l’adeguatezza tecnica dei mezzi già acquistati, molti dei quali potrebbero richiedere aggiornamenti o sostituzioni.

Nei prossimi mesi è prevedibile una crescita delle offerte assicurative dedicate, promozioni dei produttori per modelli “a norma 2026” e una selezione naturale del parco circolante, con uscita di scena dei monopattini privi dei requisiti minimi di sicurezza.

FAQ

Da quando è obbligatoria la targa per i monopattini elettrici?

È obbligatorio che ogni monopattino circolante su suolo pubblico sia targato entro il 16 maggio 2026, cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Come si richiede online il targhino per monopattino elettrico?

Si richiede esclusivamente via Portale dell’Automobilista, accedendo con SPID o CIE, pagando tramite PagoPA e caricando modulo, documento e dati del mezzo.

Quanto costa complessivamente mettere in regola un monopattino?

Costa circa 35 euro per il targhino tra contrassegno, diritti e bollo, più una polizza RC stimata tra 40 e 100 euro annui.

Cosa succede se circolo senza targa o senza assicurazione RC?

Accade che si rischino sanzioni amministrative da 100 a 400 euro in assenza di targa e il sequestro del mezzo se manca l’assicurazione RC obbligatoria.

Da quali fonti sono tratte e verificate queste informazioni normative?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache