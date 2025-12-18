Miliardari Italiani 2024 Classifica Forbes Giovanni Ferrero Guida la Lista e Nuovi Eredi Armani

Classifica aggiornata dei miliardari italiani nel 2025

Nel 2025 la lista dei miliardari italiani si amplia, raggiungendo quota 79 individui con un patrimonio complessivo di 357,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 339 miliardi registrati in precedenza. Al vertice della classifica si conferma Giovanni Ferrero, il numero uno del gruppo dolciario omonimo, con un valore patrimoniale stimato in 41,3 miliardi di dollari. Questo incremento è il risultato di un fatturato record del gruppo pari a 18,4 miliardi, +9,8% rispetto all’anno precedente, e di acquisizioni strategiche come quella di Kellogg’s per 3,1 miliardi.

Segue Andrea Pignataro, con un patrimonio salito a 36,9 miliardi, leader del conglomerato Ion, mentre in terza posizione si colloca Giancarlo Devasini, fondatore della criptovaluta Tether, con 22,4 miliardi. Questi valori riflettono un consolidamento e una crescita significativa degli asset finanziari e imprenditoriali italiani nel panorama globale della ricchezza.

Principali protagonisti e variazioni nella graduatoria

Tra i volti di spicco della top ten, Francesco Gaetano Caltagirone si posiziona al quarto posto con un patrimonio di 9,8 miliardi di dollari, superando lo scomparso stilista Giorgio Armani. A seguire, Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, mantiene una solida presenza con 9,5 miliardi. La leadership femminile resta nelle mani di Massimiliana Landini Aleotti, a capo di Menarini, che con i suoi 8,1 miliardi si conferma la donna più ricca d’Italia.

Discorso a parte merita Piero Ferrari, scivolato alla settima posizione con 7,6 miliardi, a causa della flessione del titolo Ferrari. La famiglia Del Vecchio, invece, mantiene una forte rappresentanza con otto eredi, ciascuno stimato attorno ai 7,5 miliardi, compresa la moglie Nicoletta Zampillo e l’erede Rocco Basilico, riflettendo una consistente distribuzione del patrimonio di EssilorLuxottica.

New entry e cambiamenti ereditari nella ricchezza di Armani

Nel 2025, la ricchezza legata al patrimonio di Giorgio Armani mostra un significativo ridimensionamento, con la comparsa di molte nuove figure in classifica determinate dalla redistribuzione ereditaria. La mancata presenza diretta dello stilista, scomparso a settembre, ha aperto le porte a una rilevante trasformazione nel ranking dei miliardari italiani. Tra i protagonisti emergenti figura Pantaleo Dell’Orco, partner storico e braccio destro di Armani, che si posiziona al 39° posto con un patrimonio valutato a 2,5 miliardi di dollari.

Altre new entry significative sono rappresentate dai parenti diretti e stretti dell’iconico stilista: la sorella Rosanna Armani e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana, con patrimoni rispettivamente di 1,1 miliardi per gli ultimi due, collocati oltre la 70ª posizione. Non meno rilevante è la presenza di Roberta Armani, altra nipote entrata in classifica con un patrimonio stimato di 1 miliardo. Questi ingressi testimoniano la frammentazione e la distribuzione della fortuna di Armani all’interno della famiglia, contribuendo a un parterre più diversificato e articolato.

Inoltre, un’altra figura di rilievo è Filippo Ghirelli, 45 anni, che si inserisce al 62° posto con 1,5 miliardi, consolidando così il gruppo delle nuove voci correlate all’eredità Armani. Questo cambio di scenario riflette non solo le dinamiche di successione, ma anche il nuovo equilibrio patrimoniale che si delinea dopo la scomparsa dello stilista, influenzando la struttura complessiva della ricchezza della moda italiana nel contesto globale.