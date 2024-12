MILANO PREMIER PADEL + RALLY DI MONZA: UN WEEKEND DI INNOVAZIONE E SPETTACOLO

Due eventi di rilevanza mondiale hanno rappresentato per Nove81 e Computer Area l’occasione perfetta per mettere in luce la tecnologia di levitazione magnetica, dimostrando come la creatività possa trasformarsi in soluzioni straordinarie per il visual merchandising e la comunicazione.

PREMIER PADEL DI MILANO: TECNOLOGIA E PASSIONE IN UN EVENTO STORICO

A Milano, in occasione del prestigioso Premier Padel, Nove81 e Computer Area hanno collaborato con Nake Sport nello stand Wilson per creare un’installazione unica, destinata a rimanere nella memoria degli appassionati di questo sport in forte crescita.

La tecnologia di levitazione, pensata appositamente per l’evento, ha permesso di esporre una pala da padel in modo sorprendente: sospesa a mezz’aria, la racchetta ha attirato l’attenzione e suscitato stupore, unendo estetica e innovazione tecnologica.

L’installazione, resa ancora più significativa dalla presenza della pala autografata da Fernando Belasteguín, ha reso omaggio a una delle icone più importanti del padel mondiale.

Il Premier Padel di Milano è stato infatti lo scenario del ritiro di Belasteguín dal padel giocato, un momento storico che ha emozionato tifosi e atleti.

La scelta di celebrare questo evento con un’installazione tanto speciale è stata un successo, in grado di coniugare la forza simbolica dell’addio di una leggenda con un’idea di marketing capace di valorizzare il brand Wilson e aumentare la sua visibilità.

L’iniziativa porta la firma del CEO di Computer Area, partner di Nove81, che da oltre dieci anni è anche un appassionato e praticante del padel.

Questo legame personale con lo sport ha contribuito a creare un’installazione che non solo ha rappresentato un successo dal punto di vista estetico e tecnologico, ma ha anche saputo parlare al cuore degli appassionati.

RALLY DI MONZA: L’ELEGANZA DEI CASCHI VOLANTI

Nello stesso weekend, il Rally di Monza ha fornito a Nove81 un’ulteriore occasione per stupire. Grazie alla collaborazione con PA Racing, la tecnologia di levitazione è stata utilizzata per creare un’installazione altrettanto scenografica, con due caschi da corsa sospesi nell’area hospitality dell’evento.

Questi caschi “volanti” hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti, trasformando un semplice elemento espositivo in un’esperienza emozionale.

La capacità di Nove81 di combinare tecnologia all’avanguardia con un design accattivante ha fatto sì che i caschi diventassero un punto focale dell’evento, veicolando i valori di innovazione, eccellenza e dinamismo che caratterizzano il mondo delle corse automobilistiche.

L’approccio integrato ha permesso di tradurre idee creative in soluzioni concrete, capaci di comunicare in modo efficace e coinvolgente.

Non si è trattato solo di un’esposizione, ma di un’esperienza multisensoriale, pensata per affascinare e sorprendere i visitatori, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

UN MODELLO DI SUCCESSO NEL VISUAL MERCHANDISING

Le due installazioni, seppur legate a contesti differenti, condividono un obiettivo comune: elevare l’immagine dei brand coinvolti attraverso l’innovazione e la creatività.

La tecnologia di levitazione magnetica di Nove81 non è soltanto uno strumento tecnico, ma una vera e propria forma d’arte che riesce a comunicare emozioni e messaggi in modo unico.

Che si tratti di una pala da padel autografata da una leggenda dello sport o di caschi da corsa sospesi nel cuore di un evento internazionale, Nove81 e Computer Area stanno dimostrando come la tecnologia possa essere messa al servizio del marketing per creare esperienze che lascino il segno.

In un solo weekend, l’azienda è riuscita a portare la propria visione a due eventi di portata globale, consolidando la propria reputazione come leader nell’innovazione per il visual merchandising.