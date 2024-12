Galaxy S25 in arrivo, leak svela Qi 2 ma potrebbero esserci sorprese inaspettate per gli utenti

Dettagli sul Galaxy S25

Il lancio della serie Galaxy S25 è imminente, e le informazioni continuano a emergere con insistenza. Secondo le ultime indiscrezioni da un operatore mobile finlandese, sono stati rivelati dettagli cruciali riguardanti le specifiche della gamma S25. Le varianti di memoria riporteranno un’offerta molto simile a quella trapelata in precedenza: il Galaxy S25 sarà disponibile con 128GB e 256GB, mentre l’S25 Plus opterà per configurazioni da 256GB e 512GB. Il modello Ultra, al passo con gli standard più elevati, presenterà opzioni di storage che spaziano da 256GB fino a un massimo di 1TB, confermando l’intento di Samsung di soddisfare le esigenze di archiviazione crescente dei consumatori in questo segmento premium.

Varianti di memoria e colori

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, il Galaxy S25 e il S25 Plus verranno offerti in colorazioni Ice Blue, Mint, Navy e Silver Shadow. L’S25 Ultra, più prestigioso, si presenterà in varianti come Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silver Blue e Titanium White Silver. Queste opzioni di colore dimostrano l’attenzione di Samsung per il design e la personalizzazione, aspetti fondamentali per catturare l’interesse del pubblico e mantenere il fascino estetico dei suoi top di gamma.

Supporto per accessori magnetici e casi disponibili

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda il supporto per accessori magnetici. Le informazioni suggeriscono che la serie S25 non supporterà nativamente il profilo di potenza magnetico standard Qi 2, rivelando l’offerta di una “Magnet Case” per tutti e tre i modelli. Questo indica che, per utilizzare caricatori con attacco magnetico e accessori compatibili con MagSafe, sarà necessario ricorrere a un’apposita custodia. È importante sottolineare che, sebbene i telefoni possano sostenere il protocollo di ricarica Qi 2 di base, l’assenza di magneti integrati limita le funzionalità di alcuni accessori, differente da quanto visto in altri dispositivi Android precedenti.

