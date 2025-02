Milano Fashion Week: eventi gratuiti, sfilate e celebrità da non perdere

Eventi e sfilate alla Milano Fashion Week 2025

La Milano Fashion Week 2025 si svolgerà dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, proponendo un ricco programma di eventi e sfilate che uniranno il mondo della moda a centinaia di appassionati. La settimana sarà caratterizzata da presentazioni di marchi di fama internazionale, progetti innovativi dei talenti emergenti e manifestazioni artistiche, rendendo Milano il centro del fashion mondiale. Con eventi dislocati in diverse ore della giornata, i visitatori potranno assistere a sfilate iconiche, coinvolgendo sia i nomi storici che i nuovi designer freschi di talento. Questo appuntamento annuale rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura della moda, catturando l’attenzione con le ultime tendenze e i grandi ritorni, come i festeggiamenti per i 30 anni di Dsquared2 e il centenario di Fendi.

Il calendario delle sfilate è ricco di eventi significativi. Ad aprire la settimana il 25 febbraio ci sarà la sfilata di Gucci alle ore 15:00, seguita da nomi come Alberta Ferretti e DSquared2, permettendo ai partecipanti di osservare l’evoluzione delle collezioni attraverso il giorno. La scorsa settimana di moda ha portato molta attenzione e questa edizione non farà eccezione, con sfilate di Fendi, Versace e numerosi altri. In aggiunta ai nomi di spicco della moda, ci saranno anche presentazioni di designer emergenti come Maxivive e Tokyo James, arricchendo ulteriormente il panorama della settimana e permettendo agli appassionati di fare nuove scoperte. Ogni evento sarà un’opportunità per cogliere in anteprima le tendenze che domineranno le stagioni future.

Date e orari della settimana della moda

La Milano Fashion Week 2025 si svolgerà dal 25 febbraio al 3 marzo, caratterizzandosi per un fitto calendario di eventi che iniziano nel pomeriggio e si protraggono fino a tarda sera. Le sfilate più attese dei marchi storici della moda si svolgeranno in orari prestabiliti, permettendo a tutti di pianificare la loro visita. Nella giornata inaugurale, il 25 febbraio, la sfilata di Gucci aprirà le danze alle 15:00, seguita a breve dalla presentazione di Iceberg alle 16:00 e di N°21 alle 17:00, concludendo la giornata con le sfilate di DSquared2 alle 20:00.

Nei giorni successivi, il ritmo non rallenta: il 26 febbraio la giornata inizierà presto con Luisa Beccaria alle 09:30, sino a culminare in una serata dedicata a Fendi alle 19:30. Analogamente, il 27 febbraio vedrà Max Mara presentare le sue collezioni alle 09:30, mentre la giornata del venerdì, il 28 febbraio, avrà come protagonisti nomi come Missoni e Versace. Ogni giorno sarà arricchito da una variegata selezione di designer, culminando in eventi significativi come le celebrazioni del 30° anniversario di Dsquared2 e del centenario di Fendi, rendendo questa edizione un appuntamento imperdibile.

Location degli eventi e sfilate a Milano

La Milano Fashion Week 2025 si svolgerà in diverse location iconiche, riflettendo la varietà e la ricchezza della scena moda della città. Il Fashion Hub Market, situato in piazza Gae Aulenti, sarà il fulcro per i nuovi talenti, favorendo l’innovazione e la creatività. Qui, i designer emergenti potranno mostrare le loro collezioni in un ambiente dinamico e contemporaneo. Al contempo, Fendi presenterà la sua nuova collezione presso il suo quartier generale di via Solari 35, un ex complesso della Fondazione Arnaldo Pomodoro, arricchendo così il patrimonio culturale di Milano con un evento che celebra l’eleganza senza tempo.

Altri marchi di prestigio hanno scelto luoghi storici per le loro sfilate, come lo Sferisterio di via Palermo, che ospiterà la collezione di Alberta Ferretti in un contesto artistico e affascinante. Il Palazzo Citterio, un edificio del XVIII secolo in via Brera 12, accoglierà la sfilata di DSquared2, mentre il Palazzo della Borsa diventerà lo scenario per il debutto di Max Mara. L’atmosfera storica di Milano si fonde così con l’innovazione delle collezioni moderne.

Inoltre, spazi unici come il Metropol, sede di Dolce & Gabbana, offriranno un’interpretazione vintage e rinnovata della moda, mentre il Palazzo del Senato ospiterà Sportmax, incorniciando ogni evento in un contesto d’eccezione. Infine, i Fondazione Prada in via Lorenzini 14 e il Palazzo della Permanente per Luisa Spagnoli contribuiranno a comporre un mosaico che celebra la bellezza della moda contemporanea. Queste locations non solo fungono da sfondo alle sfilate, ma diventano parte integrante dell’esperienza della Milano Fashion Week, rendendola un evento realmente unico.

Attività gratuite e aperte al pubblico durante la MFW

La Milano Fashion Week 2025 offre un ricco programma di eventi gratuiti e aperti al pubblico, garantendo a tutti l’opportunità di vivere l’emozione della settimana della moda. Grazie alla varietà di eventi organizzati, i visitatori possono esplorare la moda in modo inclusivo e coinvolgente. Tra le attività più attese, la performance di Bottega Veneta al Palazzo San Fedele, in collaborazione con Casa Mollino, sarà un evento da non perdere, previsto per il 27 febbraio. Inoltre, il Premio Maestri d’Eccellenza, che riconosce l’abilità degli artigiani italiani, rappresenta un’importante celebrazione della cultura del fashion italiano.

Le mostre sono un altro punto focale della settimana: “Anna Piaggi, Parole e Taffetà”, curata da Daniela Fedi e sponsorizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, emergerà come un’analisi affascinante della figura di Anna Piaggi. La Triennale Milano ospiterà “Fashion Issues” il 24 febbraio e il 2 marzo, con dibattiti guidati da Vanessa Friedman, fashion director del The New York Times, attrarre appassionati e professionisti della moda. Infine, il 3 marzo sarà dedicato interamente a presentazioni digitali, visibili sulla piattaforma ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana, permettendo a un pubblico più ampio di cogliere ogni attimo di questa celebrazione dell’arte e della creatività.