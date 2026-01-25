Milano Cortina prepara cerimonia olimpica segreta, presenza di Ghali scatena ipotesi su show spettacolare e inedito

Milano Cortina 2026: c’è pure Ghali nel cast stellare della cerimonia di apertura

San Siro capitale dello show globale

Lo stadio di San Siro si prepara a trasformarsi nel cuore spettacolare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con un cast artistico da evento planetario. Sul palco salirà anche Ghali, presenza ormai confermata nella line-up della Cerimonia di Apertura in programma il 6 febbraio, accanto a icone mondiali del calibro di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

La regia dello show punterà su un intreccio serrato tra musica pop, grandi classici e dimensione sinfonica, per costruire un racconto visivo e sonoro capace di dialogare con un pubblico globale, televisivo e digitale. L’obiettivo è far convivere stili, lingue e radici diverse, in linea con la vocazione internazionale dell’evento olimpico e con l’identità multiforme di Milano e Cortina d’Ampezzo.

Nel disegno complessivo, la presenza del rapper italo-tunisino assume un valore simbolico forte: rappresenta le nuove generazioni metropolitane, la pluralità culturale e la narrazione di un’Italia che parla al mondo anche attraverso le sue periferie creative, portando allo stadio un linguaggio urbano perfettamente integrato nel format televisivo globale.

Tra cinema, musica e messaggi di inclusione

La Cerimonia di Apertura vedrà la partecipazione di volti di primo piano del cinema e della cultura italiana, chiamati a cucire un grande racconto corale. Sul palco di San Siro sono attesi interpreti come Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis, a conferma di un’impostazione narrativa che va oltre il semplice concerto all’aperto e punta a una drammaturgia da grande produzione internazionale.

Il versante musicale verrà potenziato dalla voce di Laura Pausini e dal virtuosismo del violinista Giovanni Andrea Zanon, mentre Ghali porterà in scena un set concepito per parlare esplicitamente di inclusione, identità mista e dialogo tra comunità diverse. L’ibridazione di rap, pop e orchestrazioni sinfoniche sarà uno degli elementi chiave per costruire momenti di forte impatto televisivo e social.

In questo contesto, ogni artista avrà un ruolo narrativo preciso: attori e musicisti contribuiranno a un mosaico di quadri scenici, tra riferimenti alla storia olimpica, alle città ospitanti e a un futuro più sostenibile, in linea con i valori ufficiali dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Nuova musica all’orizzonte per Ghali

Mentre cresce l’attesa per la performance olimpica, Ghali continua a lavorare lontano dai riflettori su nuovi progetti discografici. Attraverso il profilo Instagram “Pizzakebabber”, l’artista ha condiviso di recente immagini e brevi clip dallo studio di registrazione, scatenando ipotesi su un possibile seguito di “Pizza Kebab Vol.1” e su inediti pensati proprio per la grande vetrina dei Giochi Invernali.

Pur con l’impegno prioritario per la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, le sessioni in studio suggeriscono una fase creativa molto intensa, potenzialmente orientata a coniugare sonorità da stadio con produzioni destinate allo streaming globale. Al momento, però, non sono filtrati dettagli su data di uscita, collaborazioni o direzione sonora del prossimo progetto.

Il massimo riserbo alimenta l’attenzione dei fan, che leggono nella partecipazione a San Siro un possibile trampolino per una nuova era discografica. Tra storytelling olimpico e linguaggio urban, la strategia sembra puntare a un posizionamento internazionale sempre più marcato, facendo leva sulla forza delle immagini e sulla risonanza mediatica dell’evento.

