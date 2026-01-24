Mediaset pronta a zittire Corona, Anna Pettinelli e noto avvocato svelano i veri limiti del diritto di cronaca

Mediaset pronta a zittire Corona, Anna Pettinelli e noto avvocato svelano i veri limiti del diritto di cronaca

Mediaset fermerà Corona Anna Pettinelli e un avvocato fanno chiarezza: “Tra diritto di cronaca e inibitoria alla pubblicazione”

Il nuovo fronte tra Mediaset e Corona

La querela presentata da Mediaset contro Fabrizio Corona segna un salto di livello nello scontro tra il gruppo televisivo e l’ex “re dei paparazzi”. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi contesta non solo presunte diffamazioni, ma anche minacce rivolte ai vertici e a volti noti dei programmi, citati da Corona durante serate e contenuti online.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Parallelamente, da Cologno Monzese è partita un’istanza alla DDA per limitare l’uso dei social e di altri canali, dopo i video pubblicati su YouTube all’interno del format “Falsissimo”, già al centro di polemiche e denunce. L’obiettivo è impedire la circolazione di nuovo materiale ritenuto lesivo dell’onore altrui.

Corona reagisce parlando di “editto bulgaro” e rivendica la volontà di pubblicare una nuova puntata, sostenendo di muoversi nel perimetro della libertà di espressione. Su questo confine, tra diritto di cronaca e tutela della reputazione, è intervenuto il legale Fabrizio Ravidà, chiamato in diretta da Anna Pettinelli su RDS.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Diritto di cronaca e inibitoria

Nella trasmissione radiofonica di RDS, Anna Pettinelli ha chiesto all’avvocato Fabrizio Ravidà se la mossa di Mediaset potrà tradursi in un vero blocco preventivo dei contenuti di Fabrizio Corona. Il giurista ha ricordato che in Italia il diritto di cronaca è garantito, ma richiede tre condizioni: attendibilità (anche putativa) delle notizie, interesse pubblico e continenza espressiva.

Quando la narrazione riguarda la sfera personale di personaggi noti, il rischio di affermazioni potenzialmente diffamatorie cresce in modo esponenziale. Proprio perché il danno alla reputazione, una volta online, è immediato e difficilmente reversibile, l’ordinamento prevede strumenti urgenti come l’inibitoria alla pubblicazione.

Il giudice, spiega Ravidà, può farsi consegnare in anticipo la registrazione di una puntata di un format come Falsissimo e valutarne il contenuto: se emergono passaggi diffamatori, può vietarne la diffusione; se prevale il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la pubblicazione non viene fermata.

Social, limiti e libertà di espressione

Il nodo più delicato riguarda i social di Fabrizio Corona. Anna Pettinelli ha chiesto se un tribunale possa arrivare a chiudere i suoi profili. L’avvocato Ravidà si è detto scettico: la giurisdizione penale può colpire specifici contenuti illeciti, non azzerare in blocco gli account, pena lo scontro frontale con l’articolo 21 della Costituzione italiana, che tutela la libera manifestazione del pensiero.

Secondo il legale, la giustizia può dunque intervenire per impedire la pubblicazione di determinati video o post, soprattutto se ritenuti diffamatori o pericolosi, ma difficilmente arriverà a un oscuramento totale dei canali. Si tratterà di un bilanciamento caso per caso tra prevenzione del danno e diritto all’informazione.

In questo scenario, il format “Falsissimo”, che ha già colpito figure come Alfonso Signorini e diversi protagonisti del gossip e della TV, diventa un banco di prova per definire i limiti della cronaca spettacolarizzata nell’era delle piattaforme digitali.

FAQ

D: Perché Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona?
R: Per presunte diffamazioni e minacce rivolte ai vertici aziendali e a personaggi dei suoi programmi, anche attraverso contenuti online.

D: Che cos’è l’inibitoria alla pubblicazione?
R: È un provvedimento d’urgenza con cui il giudice può vietare la diffusione di contenuti che rischiano di provocare un danno immediato e irreparabile, ad esempio perché diffamatori.

D: Il giudice può vedere in anticipo una puntata di “Falsissimo”?
R: Sì, può farsi consegnare la registrazione per valutare se le dichiarazioni rispettano il diritto di cronaca o sconfinano nella diffamazione.

D: Quali sono i requisiti del diritto di cronaca in Italia?
R: Verità (anche putativa) dei fatti, interesse pubblico dell’informazione e continenza nel linguaggio, cioè assenza di espressioni gratuitamente offensive.

D: I social di Fabrizio Corona possono essere chiusi del tutto?
R: Secondo l’avvocato Ravidà è improbabile: la legge consente di inibire singoli contenuti, non di cancellare in blocco i canali, per rispetto dell’articolo 21.

D: Che ruolo ha avuto Anna Pettinelli in questa vicenda?
R: Ha ospitato in diretta su RDS l’avvocato Ravidà, chiedendogli di spiegare implicazioni legali e possibili sviluppi del caso Mediaset–Corona.

D: Qual è la fonte giornalistica principale citata?
R: Le informazioni riprendono e rielaborano il contenuto pubblicato dal sito d’informazione di spettacolo collegato a RDS e riportato da Nexilia nel 2024.

D: Cosa succede se il giudice ritiene non diffamatorio un contenuto?
R: In assenza di profili diffamatori o di altri illeciti, il contenuto resta coperto dal diritto di cronaca o di critica e la pubblicazione non viene bloccata.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com