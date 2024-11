Maurizio Lupi: il candidato del centrodestra che conquista Ignazio La Russa a Milano

Chi è Maurizio Lupi

Maurizio Lupi, nato nel 1959 a Milano, è un esponente di spicco del centrodestra italiano, attualmente alla guida di noi Moderati. La sua carriera politica è iniziata sotto l’egida di Comunione e Liberazione, un movimento cattolico fondato da don Luigi Giussani, con il quale ha sviluppato una solida formazione valoriale che ha guidato i suoi successivi passaggi in politica. Nel 1993, entra nel consiglio comunale di Milano come rappresentante della Democrazia Cristiana, all’epoca guidata dal sindaco leghista Marco Formentini.

Passato a Forza Italia nel 1997, Maurizio Lupi viene nominato assessore allo Sviluppo del territorio e all’Edilizia privata dall’allora primo cittadino Gabriele Albertini. Sebbene la sua carriera sia stata segnata anche da un’inchiesta che lo ha coinvolto, viene prosciolto dalle accuse. Con il crescere della sua influenza politica e il riconoscimento delle sue capacità, appare ora come un candidato credibile per le elezioni comunali del 2026, ricevendo anche il sostegno di figure influenti come il presidente del Senato Ignazio La Russa.

L’inizio della carriera politica a Milano

Maurizio Lupi ha intrapreso il suo cammino politico a Milano negli anni ’90, un periodo cruciale per la città e per la politica italiana. La sua affiliazione a Comunione e Liberazione ha fornito a Lupi una solida base valoriale, che lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera. Nel 1993, entra nel Consiglio Comunale di Milano come rappresentante della Democrazia Cristiana durante l’amministrazione del sindaco leghista Marco Formentini. Questo primo incarico gli consente di acquisire esperienza politica e conoscere a fondo le dinamiche amministrative della capitale lombarda.

In vista delle elezioni comunali del 1997, Lupi si unisce a Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi, e viene nominato assessore allo Sviluppo del Territorio e all’Edilizia privata da Gabriele Albertini. Durante il suo incarico, si trova al centro di un’inchiesta che riguarda la concessione di permessi a una federazione della Compagnia delle Opere, ma viene prosciolto in udienza preliminare per mancanza di prove. Questo episodio, sebbene controverso, non compromette la sua ascesa politica e anzi contribuisce a costruirne l’immagine come figura dinamica e competente nel panorama politico milanese.

Deputato per Forza Italia

La carriera di Maurizio Lupi entra in una nuova fase significativa con la sua elezione alla Camera dei Deputati nel 2001, rappresentando il collegio di Merate per la Casa delle Libertà, sulla cui lista era candidato in quota Forza Italia. Questo primo successo elettorale segna l’inizio di una crescente visibilità e influenza a livello nazionale. Riconfermato nelle successive elezioni del 2006 e nel 2008, Lupi assume un ruolo di rilievo come vicepresidente della Camera dei Deputati, consolidando la sua posizione nel panorama politico italiano.

Durante il suo mandato, Lupi si distingue per impegno e competenza, affrontando temi cruciali legati alle infrastrutture e alla mobilità, aree vitali per lo sviluppo del Paese. La sua esperienza e la sua visione politica lo portano ad essere un interlocutore chiave nel dibattito politico del momento, caratterizzato da sfide economiche e sociali. In questo periodo, si afferma come uno dei volti più rappresentativi di Forza Italia, ricoprendo un ruolo attivo anche nel gruppo parlamentare.

Con la formazione del governo di larghe intese nel 2013, Lupi raggiunge un nuovo traguardo assumendo l’incarico di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qui, la sua influenza si espande ulteriormente, ma il suo percorso non è privo di ostacoli, già anticipando eventi significativi che influenzeranno la sua carriera futura e il suo rapporto con il pubblico e la politica.

Il ritorno a Milano

Dopo aver ricoperto ruoli di primaria importanza a Roma, Lupi ha cercato di ritornare nel panorama politico milanese nel corso degli anni. Durante le elezioni comunali del 2016, viene candidato come consigliere comunale nella lista civica Milano Popolare, sostenendo il candidato sindaco di centrodestra, Stefano Parisi. Nonostante il suo impegno, l’elettorato ha scelto di continuare con Beppe Sala, seppur Lupi riesca a ottenere circa 1.500 preferenze, un dato che testimonia il suo radicamento sul territorio.

Già nel 2021, il suo nome tornò a circolare come possibile candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, originariamente supportato da Silvio Berlusconi e Forza Italia. Tuttavia, in quella tornata elettorale, la coalizione decide di puntare su Luca Bernardo, un pediatra che alla fine non riesce a superare la sfida contro Sala. Il costante ritorno di Lupi nell’arena politica milanese evidenzia il suo desiderio di ripristinare la propria influenza nella città che definisce come sua. Adesso, in vista delle prossime elezioni del 2026, la domanda è se questa sia finalmente l’occasione giusta per coronare le sue ambizioni politiche a Palazzo Marino.