Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals: scopri i guadagni del 2024

Jannik Sinner e il trofeo ATP Year-End No. 1

Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera, mantenendo il primo posto nella classifica ATP fino alla conclusione della stagione. Questo straordinario rendimento gli consente di essere il primo tennista italiano a ricevere il prestigioso trofeo ATP Year-End No. 1, un riconoscimento che celebra il miglior giocatore dell’anno. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante le ATP Finals di Torino, un evento che rappresenta non solo un momento di celebrazione per Sinner ma anche un’importante vetrina davanti al pubblico di casa. L’atleta trentino ha dimostrato eccellenza e coerenza nei risultati, cementando la sua posizione di vertice nel tennis mondiale.

Cos’è il trofeo ATP Year-End No. 1

Il trofeo ATP Year-End No. 1 è un simbolo di eccellenza nel tennis, attribuito al giocatore che conclude la stagione in cima alla classifica ATP. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la posizione di numero uno non comporta premi monetari aggiuntivi per Sinner, ma offre un notevole prestigio e visibilità. L’unico riconoscimento materiale che Sinner riceverà per il suo straordinario traguardo è proprio questo trofeo, che ricorda il famoso trofeo della Champions League. La consegna del premio avverrà tramite il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, e rappresenta l’ufficializzazione di uno status raggiunto da pochi nella storia del tennis.

Guadagni totali di Jannik Sinner nel 2024

Dal momento della conquista della prima posizione nella classifica ATP, avvenuta il 10 giugno dopo il Roland Garros, Jannik Sinner ha accumulato premi significativi. Fino ad oggi, le sue vittorie nei tornei ufficiali gli hanno garantito un compenso che supera i 6,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge un notevole premio derivante dalla sua partecipazione al Six Kings Slam, portando il totale dei suoi guadagni nel 2024 a circa 12 milioni di euro. Considerando l’intera stagione e includendo tornei come quelli disputati in Arabia, Sinner ha superato i 17,5 milioni di euro, consolidando la sua posizione come uno dei tennisti più redditizi del circuito ATP.

Settimane da numero uno e prestazioni nella stagione

Le statistiche parlano chiaro: Jannik Sinner ha trascorso ben 23 settimane al comando della classifica ATP, un risultato eccezionale che lo colloca tra i migliori tennisti del mondo. Questo successo gli consente di chiudere l’annata con circa 30 settimane in testa, avvicinandosi a leggende del tennis, sia del presente che del passato. Attualmente, Sinner si trova al primo posto, davanti a giocatori di spicco come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, a meno che non si registrino cambiamenti sorprendenti durante le ATP Finals. La sua costanza e le performance di alto livello durante l’anno lo pongono tra i favoriti per la stagione futura.

