Beautiful anticipazioni trame settimanali svolta decisiva nei rapporti familiari

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Beautiful, svolta sentimentale e aziendale nelle puntate dal 29 marzo al 4 aprile 2026

Nelle puntate di “Beautiful” in onda su Canale 5 dal 29 marzo al 4 aprile 2026, gli equilibri sentimentali e professionali alla Forrester Creations vengono stravolti. Hope Logan, provata dall’assenza di Thomas Forrester e del piccolo Douglas, si rifugia nel lavoro mentre cresce una pericolosa intesa con Finn. Nel frattempo, il clamoroso ritorno di Thomas con Douglas porta a un annuncio inatteso: il fidanzamento con Paris Buckingham. Parallelamente, in casa Spencer, il test del DNA spinge Bill Spencer ad accogliere Luna come figlia, costringendo Poppy a fare i conti con anni di segreti taciuti. Le puntate saranno disponibili tutti i pomeriggi su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

In sintesi:

Hope affronta l’assenza di Thomas e Douglas, crescendo la sintonia con Finn.

Thomas torna a Los Angeles e annuncia il fidanzamento con Paris.

Bill Spencer riconosce Luna come figlia dopo il test del DNA.

Crisi per “Hope for the Future”, Steffy sfida apertamente Hope in azienda.

Nuovi equilibri tra Hope, Thomas, Finn e la famiglia Spencer

Hope tenta di colmare il vuoto lasciato da Thomas e Douglas concentrandosi sulla linea “Hope for the Future”, ma il richiamo della vita privata resta fortissimo. Brooke Logan la mette in guardia sulla crescente complicità con Finn, temendo conseguenze sul matrimonio di Finn con Steffy Forrester. Hope minimizza, definendo il rapporto “innocente”, ma ammette di ammirare profondamente l’uomo e confessa di non voler più accontentarsi di amori “tiepidi”.

Nel frattempo, Ridge Forrester elogia il ruolo di Brooke in azienda e prova a disinnescare il conflitto cronico tra Brooke e Steffy. Proprio quando Hope sembra rassegnata alla distanza da Thomas, il ritorno a sorpresa di lui con Douglas Forrester la travolge emotivamente: la giovane riconosce quanto l’assenza del bambino e dello stilista abbia destabilizzato la sua vita.

Nel mondo Spencer, il test del DNA conferma il legame di sangue tra Bill Spencer e Luna. Bill, deciso a recuperare il tempo perduto, la accoglie come figlia, mentre Poppy si alleggerisce da un segreto custodito per anni e Tom tenta di ricostruire una quotidianità dignitosa.

La scelta di Thomas, la crisi di Hope e le prossime conseguenze

Il punto di rottura arriva quando Thomas, rientrato alla Forrester Creations, annuncia il fidanzamento ufficiale con Paris Buckingham. Hope resta spiazzata: aveva interpretato il suo ritorno come un segnale di riavvicinamento, non come un addio definitivo. Nel confronto diretto, Hope ammette di non aver mai smesso di amarlo, ma Thomas sembra deciso a voltare pagina e a costruirsi un futuro con Paris, determinato a non ricadere nelle dinamiche passate.

Sul fronte professionale, Ridge e Steffy analizzano i numeri preoccupanti di “Hope for the Future”, penalizzata proprio dall’assenza creativa di Thomas. Steffy accusa Hope di indecisione e si schiera con forza dalla parte di Paris, considerandola la scelta più solida per l’azienda. Ridge mantiene una posizione prudente, osservando come le tensioni sentimentali stiano condizionando le strategie del marchio. Mentre Luna vive con entusiasmo il nuovo status nella famiglia Spencer, Poppy continua a fare i conti con rimpianti e colpe del passato, aprendo la strada a sviluppi destinati a pesare sulle prossime puntate.

FAQ

Quando vanno in onda le nuove puntate di Beautiful su Canale 5?

Le puntate vanno in onda su Canale 5 da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile alle 14.00, sabato 4 aprile alle 13.55.

Dove vedere Beautiful in streaming legale in Italia?

È possibile seguire Beautiful in diretta e on demand su Mediaset Infinity, accedendo gratuitamente con registrazione alla piattaforma ufficiale Mediaset.

Che cosa succede tra Hope, Thomas e Paris nelle nuove puntate?

Nelle nuove puntate, Thomas torna con Douglas, annuncia il fidanzamento con Paris e respinge Hope, che confessa di amarlo ancora.

Qual è il ruolo di Bill Spencer e Luna nelle prossime trame?

Nelle prossime trame, Bill Spencer accoglie Luna come figlia dopo il test del DNA, ridefinendo gli equilibri familiari e il rapporto con Poppy.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni di Beautiful?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.