Marisol Castellanos di Amici sorprende: dopo Petit spunta la love story con Samu Segreto

Nuovo amore tra Marisol e Samu

Marisol Castellanos ha voltato pagina dopo la relazione con Petit e oggi appare legata a Samu Segreto, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice, vincitrice del circuito ballo nell’ultima edizione, e il performer della ventiduesima stagione non hanno condiviso lo stesso anno nel talent, ma si sarebbero avvicinati negli ultimi mesi.

La nuova intesa nasce in un contesto professionale comune e in un ambiente mediatico che li conosce bene, fattore che ha facilitato il contatto e la frequentazione. Al momento non sono emersi dettagli sulle tempistiche né sulle modalità dell’inizio del rapporto, ma la coppia viene considerata a tutti gli effetti come nuova unione del panorama televisivo legato al format di Canale 5.

La scelta di rendere pubblica la relazione segna uno step significativo per entrambi, con riflettori che restano puntati sulla loro crescita artistica e personale post-programma. Le rispettive carriere, già consolidate all’interno del circuito, suggeriscono una dinamica di coppia che intreccia vita privata e percorso professionale, senza forzature e con attenzione alla discrezione.

La fine con Petit e i rapporti attuali

Marisol Castellanos ha confermato la rottura con Petit la scorsa estate, rispondendo a un commento di una fan e chiarendo di essere tornata single. Il rapporto nato nella scuola di Amici si è chiuso senza strascichi pubblici e senza polemiche social, scelta in linea con la riservatezza mantenuta da entrambi durante e dopo il programma.

La danzatrice ha precisato di aver conservato un legame cordiale con l’ex, sottolineando il rispetto reciproco e l’assenza di attriti. Una posizione che ha contribuito a contenere indiscrezioni e a evitare esagerazioni mediatiche sul motivo della separazione.

Nelle settimane successive alla conferma, l’attenzione si è spostata sul nuovo equilibrio personale di Marisol, mentre i fan hanno registrato la chiusura definitiva della storia con Petit senza segnali di frizioni o repliche incrociate.

Il passato sentimentale di Samu Segreto

Samu Segreto arriva a questa relazione dopo un percorso pubblico privo di storie ufficiali. Durante Amici di Maria De Filippi, il ballerino e attore ammise una cotta non corrisposta per Elena D’Amario, professionista del programma, sottolineando l’ammirazione per la sua energia e solidità caratteriale.

In seguito, raccontò di aver vissuto quell’infatuazione come fase di crescita, trasformando l’interesse emotivo in stima artistica. Ribadì di essersi “fatto passare” l’idea sentimentale, riconoscendo la distanza tra attrazione e realtà.

In più occasioni spiegò di essere incline ad affezionarsi a ciò che percepisce come “irraggiungibile”, un tratto che ha riconosciuto anche in ambito professionale, non solo privato, come dinamica ricorrente e formativa.

FAQ