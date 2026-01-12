Marisol Castellanos di Amici sorprende: dopo Petit spunta la love story con Samu Segreto

Nuovo amore tra Marisol e Samu

Marisol Castellanos ha voltato pagina dopo la relazione con Petit e oggi appare legata a Samu Segreto, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice, vincitrice del circuito ballo nell’ultima edizione, e il performer della ventiduesima stagione non hanno condiviso lo stesso anno nel talent, ma si sarebbero avvicinati negli ultimi mesi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La nuova intesa nasce in un contesto professionale comune e in un ambiente mediatico che li conosce bene, fattore che ha facilitato il contatto e la frequentazione. Al momento non sono emersi dettagli sulle tempistiche né sulle modalità dell’inizio del rapporto, ma la coppia viene considerata a tutti gli effetti come nuova unione del panorama televisivo legato al format di Canale 5.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La scelta di rendere pubblica la relazione segna uno step significativo per entrambi, con riflettori che restano puntati sulla loro crescita artistica e personale post-programma. Le rispettive carriere, già consolidate all’interno del circuito, suggeriscono una dinamica di coppia che intreccia vita privata e percorso professionale, senza forzature e con attenzione alla discrezione.

La fine con Petit e i rapporti attuali

Marisol Castellanos ha confermato la rottura con Petit la scorsa estate, rispondendo a un commento di una fan e chiarendo di essere tornata single. Il rapporto nato nella scuola di Amici si è chiuso senza strascichi pubblici e senza polemiche social, scelta in linea con la riservatezza mantenuta da entrambi durante e dopo il programma.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La danzatrice ha precisato di aver conservato un legame cordiale con l’ex, sottolineando il rispetto reciproco e l’assenza di attriti. Una posizione che ha contribuito a contenere indiscrezioni e a evitare esagerazioni mediatiche sul motivo della separazione.

Nelle settimane successive alla conferma, l’attenzione si è spostata sul nuovo equilibrio personale di Marisol, mentre i fan hanno registrato la chiusura definitiva della storia con Petit senza segnali di frizioni o repliche incrociate.

Il passato sentimentale di Samu Segreto

Samu Segreto arriva a questa relazione dopo un percorso pubblico privo di storie ufficiali. Durante Amici di Maria De Filippi, il ballerino e attore ammise una cotta non corrisposta per Elena D’Amario, professionista del programma, sottolineando l’ammirazione per la sua energia e solidità caratteriale.

In seguito, raccontò di aver vissuto quell’infatuazione come fase di crescita, trasformando l’interesse emotivo in stima artistica. Ribadì di essersi “fatto passare” l’idea sentimentale, riconoscendo la distanza tra attrazione e realtà.

In più occasioni spiegò di essere incline ad affezionarsi a ciò che percepisce come “irraggiungibile”, un tratto che ha riconosciuto anche in ambito professionale, non solo privato, come dinamica ricorrente e formativa.

FAQ

  • Chi è Samu Segreto? Ballerino e attore, ex allievo della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi.
  • Ha avuto storie pubbliche prima? No, questa è considerata la sua prima relazione resa pubblica.
  • Qual era la cotta di Samu durante Amici? Per la professionista Elena D’Amario, non ricambiata.
  • Come ha descritto quella infatuazione? Come stima professionale maturata nel tempo, superando l’interesse sentimentale.
  • Perché la sua vita privata interessa ai fan? Per la visibilità ottenuta nel talent e l’evoluzione successiva della sua carriera.
  • Qual è il contesto della nuova relazione? Connessione nata nell’ambiente di Amici e resa nota di recente.
  • Fonte giornalistica citata? Le informazioni si rifanno all’articolo di Nexilia a firma di Fabiano Minacci, pubblicato il 12/01/2026.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com