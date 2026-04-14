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Mara Venier lascia Domenica In nuova conduzione per Matano e Delogu

Mara Venier lascia Domenica In nuova conduzione per Matano e Delogu

Cambio storico a Domenica In: chi guiderà il dopo Mara Venier

Mara Venier sarebbe pronta a lasciare Domenica In dopo 17 edizioni su Rai 1. La Rai sta pianificando il futuro del contenitore domenicale per la stagione 2026/27, puntando su una nuova coppia di conduzione. Alberto Matano emerge come primo nome in lista, forte del successo de La Vita in Diretta e di un solido rapporto personale e professionale con la Venier.
Al suo fianco, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare Andrea Delogu, mentre per Francesca Fialdini sembrano chiudersi le porte della nuova conduzione, con conseguenze rilevanti sugli equilibri interni del daytime Rai.

In sintesi:

  • Mara Venier verso l’addio definitivo a Domenica In dopo 17 edizioni.
  • Alberto Matano è il favorito per ereditare la guida del programma.
  • Ipotesi co-conduzione: in pole la coppia Matano–Delogu.
  • Francesca Fialdini resterebbe confinata a “Da noi… a ruota libera”.

Perché Matano e Delogu sono al centro del progetto Rai

In casa Rai il dopo Mara Venier è un dossier strategico: Domenica In resta uno dei presìdi più importanti del daytime, decisivo per ascolti, pubblicità e immagine editoriale.

Il profilo di Alberto Matano viene considerato il più affidabile: giornalista, volto consolidato de La Vita in Diretta, gode di ampia fiducia della direzione e del pubblico. Il suo legame con la Venier – che ha officiato simbolicamente la sua unione civile – rafforza la percezione di una staffetta “benedetta” dalla storica conduttrice.

Per evitare un semplice passaggio di testimone, la Rai ragiona su una co-conduzione, formula già sperimentata nel passato del programma. In questo quadro, negli ultimi mesi erano circolati i nomi di Caterina Balivo, Giorgia Cardinaletti e Francesca Fialdini.

L’ultima indiscrezione, rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, indica però Andrea Delogu come partner designata di Matano: la conduttrice, reduce da una forte esposizione tra radio e tv, rappresenterebbe il tassello “pop” e contemporaneo per parlare al pubblico più giovane.

Le conseguenze per Fialdini e i nuovi equilibri nel daytime Rai

L’eventuale scelta della coppia Matano–Delogu chiuderebbe, almeno nel breve periodo, la partita per Francesca Fialdini. La giornalista, alla guida dello spazio domenicale “Da noi… a ruota libera”, aspirava a sedersi sulla poltrona principale di Domenica In.

Parpiglia, con un commento destinato a far discutere, ha sintetizzato così lo scenario: “Francesca Fialdini le ha provate tutte per aggiudicarsi quella poltrona, ma niente da fare”.

Se confermata, la mossa ridisegnerà la mappa del daytime festivo di Rai 1, aprendo a possibili ritocchi di palinsesto e a nuovi incastri tra intrattenimento e informazione. Il passaggio di consegne dalla “era Venier” a una conduzione duale segnerà anche un cambio di linguaggio: meno personalismo, più coralità, con l’obiettivo di tenere insieme pubblico tradizionale e target digitale, sempre più rilevante per la visibilità su Google Discover e sulle piattaforme social Rai.

FAQ

Quando potrebbe lasciare Domenica In Mara Venier

La prospettiva indicata è per la stagione 2026/27, con un passaggio di consegne graduale e concordato con la direzione di Rai 1.

Perché Alberto Matano è favorito per Domenica In

Perché guida con successo La Vita in Diretta, ha credibilità giornalistica, ottimi ascolti e un rapporto personale di fiducia con Mara Venier.

Quale sarebbe il ruolo di Andrea Delogu a Domenica In

Sarebbe co-conduttrice accanto ad Alberto Matano, portando linguaggio più contemporaneo e capacità di dialogo con pubblico giovane e social.

Cosa cambia per Francesca Fialdini nel daytime domenicale Rai

Al momento resterebbe solo alla guida di “Da noi… a ruota libera”, senza promozione alla conduzione di Domenica In.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni televisive

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