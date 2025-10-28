Mara commenta la provocazione di Selvaggia e loda Barbara: reazioni e dettagli esclusivi della d’Urso

scontro accesissimo tra Mara Venier e Selvaggia Lucarelli

Mara Venier e Selvaggia Lucarelli sono state protagoniste di un acceso confronto durante la trasmissione dedicata a Ballando con le Stelle, in onda su Domenica In. L’attenzione si è concentrata su un episodio precedente in cui la Lucarelli aveva definito Barbara d’Urso come “trash”, suscitando una ferma risposta da parte della conduttrice napoletana. Mara Venier ha preso una posizione netta, schierandosi dalla parte della d’Urso e criticando duramente le parole di Selvaggia, che aveva anche messo in discussione l’abbigliamento della conduttrice durante la performance televisiva. Lo scambio è stato caratterizzato da toni pungenti, che hanno acceso il dibattito sul rispetto e la professionalità nel mondo dello spettacolo televisivo.

Venier ha espresso un sincero rammarico per il modo in cui Barbara appare in scena, sottolineando il valore della sua presenza televisiva e la volontà di vederla felice e apprezzata. La discussione ha evidenziato una frattura evidente tra due differenti visioni del giudizio mediatico sul personaggio pubblico, mettendo in luce le tensioni tipiche del panorama televisivo italiano.

l’appoggio di Mara Venier a Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Mara Venier ha manifestato un sostegno inequivocabile nei confronti di Barbara d’Urso durante la trasmissione Ballando con le Stelle, sottolineando la professionalità e la tenacia della collega in un contesto televisivo complesso. Venier ha fatto esplicito riferimento alla performance di d’Urso, evidenziando come sia ingiusto ridurre la sua figura a semplici attacchi personali o critiche superficiali, comprese quelle legate alla scelta degli abiti di scena.

Ha inoltre ribadito la sua ammirazione verso la conduttrice, definendola “la più brava” e invitandola a non lasciarsi coinvolgere dalle provocazioni. Mara ha esternato il desiderio di vederla serena, capace di esprimere il proprio talento senza ostacoli, sottolineando il valore aggiunto di una donna della loro età che si mette in gioco con coraggio davanti al pubblico televisivo.

L’intervento di Venier ha avuto un forte impatto mediatico, rafforzando la posizione di Barbara d’Urso e promuovendo una visione più rispettosa e costruttiva del confronto tra personaggi pubblici, riconoscendone l’impegno e la dedizione nel panorama dello spettacolo italiano.

reazioni social e giustificazioni sugli abiti di scena

Le reazioni sui social network non si sono fatte attendere dopo lo scontro tra Mara Venier e Selvaggia Lucarelli. L’intervento pubblico della Venier, che ha manifestato un sostegno incondizionato a Barbara d’Urso, ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Molti utenti hanno mostrato solidarietà alla conduttrice napoletana, apprezzando la schiettezza e la capacità di difendersi dagli attacchi gratuiti.

Nel frattempo, è intervenuto anche Fabio Canino, ospite in studio da Mara Venier, che ha spiegato di non aver replicato alle critiche sul guardaroba di d’Urso, semplicemente perché, essendo sordo, non aveva percepito il commento. Questo dettaglio ha contribuito a smorzare le tensioni nate sull’abbigliamento durante la trasmissione.

Dal canto suo, Barbara d’Urso ha voluto giustificarsi pubblicamente sulle difficoltà riscontrate con gli abiti di scena, ammettendo in diretta di aver affrontato problemi tecnici con i vestiti che le hanno causato disagi durante la performance a Ballando con le Stelle. Successivamente, attraverso una storia su Instagram, ha raccontato nel dettaglio come il vestito, pur essendo esteticamente elegante, scivolasse continuamente obbligandola a “ballare con un abito (stupendo) che cade al minimo movimento”.

Questo racconto ha umanizzato ulteriormente la figura di d’Urso, sottolineando la resistenza e la professionalità con cui ha affrontato una situazione complicata sotto i riflettori. Nel complesso, la discussione ha fatto emergere le dinamiche difficili del mestiere televisivo e l’importanza della solidarietà tra colleghe in un ambiente competitivo.