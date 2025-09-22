Mammucari critica il vecchio volto della televisione e sorprende con il Tabellone a Domenica In

mammucari critica il vecchiume televisivo

Teo Mammucari, noto conduttore e volto televisivo, è tornato sotto i riflettori con dichiarazioni forti riguardo al panorama televisivo italiano, esprimendo una critica netta verso la mancanza di innovazione e l’eccessiva ripetitività dei format tradizionali. Durante la promozione del suo nuovo programma su Rai2, ha affrontato il tema del suo recente passaggio dalla rete Mediaset alla Rai, sottolineando come la sua scelta non sia stata motivata da ragioni economiche, anzi, a Mediaset percepiva un compenso superiore. Lamenta soprattutto un deficit di coraggio nel proporre progetti originali, evidenziando come la Rai fermi la produzione di nuovi format a discapito del pubblico, che rischia così di orientarsi verso contenuti social meno strutturati.

Le sue parole sono state decise: “Dopo quattro anni seduto sulla poltrona io mi alzo e me ne vado. La Rai mi dà la metà della metà della metà dei soldi per fare una cosa nuova, e non è vero che non ci sono progetti nuovi, non si ha il coraggio di farli”. In questo contesto, Mammucari ha anche criticato il ritorno in onda de La Ruota Della Fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui, definendo la scelta priva di novità sostanziali e un incentivo alla mera riproposizione di contenuti già ampiamente sfruttati.

La sua posizione riflette una tensione tra l’industria della televisione tradizionale e l’evoluzione del gusto del pubblico, sempre più orientato verso forme di intrattenimento innovative e meno convenzionali. Con questa presa di posizione, Mammucari si conferma un critico pungente ma fondamentale nel dibattito su come dovrebbe evolversi la televisione italiana, soprattutto in termini di rinnovamento e capacità di attrarre spettatori senza affidarsi esclusivamente alla nostalgia o al ripescaggio di programmi datati.

il debutto del tabellone a domenica in

Teo Mammucari ha fatto il suo esordio a Domenica In coadiuvando Mara Venier nel rilancio del celebre gioco del Tabellone, un format iconico ideato da Gianni Boncompagni negli anni Ottanta per lo storico programma domenicale. Nonostante le sue precedenti critiche sul vecchiume televisivo, Mammucari ha scelto di partecipare a un meccanismo televisivo tradizionale, sottolineando però con ironia la difficoltà del gioco: “Il gioco è difficilissimo, chiamate, scegliete un numero da 1 a 20, vi facciamo la domanda e se rispondete bene vincete.. Insomma: un gioco facilissimo.”

L’atmosfera è stata caratterizzata da un sottile gioco di rimandi ironici, come quando Mara Venier, in modo scherzoso, ha citato Samira Lui, partner di Gerry Scotti in La Ruota Della Fortuna, evocando un palese doppio senso con la sua definizione ironica di “Sa-Mara”. La prima chiamata da casa, però, non ha vissuto momenti esaltanti: alcuni problemi tecnici hanno compromesso il gioco, mentre il concorrente, invece di rispondere alle domande, ha iniziato una conversazione informale con Venier, proponendo addirittura una sfida culinaria a base di pasta e fagioli. Questo episodio ha evidenziato le difficoltà di mantenere una dinamica fluida e coinvolgente con un format che, seppur storico, può risultare oggi poco attrattivo sul piano dell’intrattenimento rapido e moderno.

reazioni e momenti esilaranti durante la puntata

Il debutto del Tabellone a Domenica In ha subito generato una serie di reazioni e momenti sorprendenti che hanno animato la diretta, suscitando sia curiosità che qualche imbarazzo. La conduzione in coppia tra Teo Mammucari e Mara Venier ha dato vita a un clima giocoso ma a tratti incerto: la prima telefonata di un concorrente ha subito incontrato problemi tecnici che hanno rallentato il ritmo della trasmissione, condizionandone la dinamica.

In modo del tutto inaspettato, il partecipante ha allontanato l’attenzione dal quiz storico e si è lanciato in una conversazione informale con la Venier, inaugurando una sfida culinaria sui “pasta e fagioli” che ha destato stupore ma anche un sorriso negli spettatori. Questi episodi hanno messo in evidenza come il meccanismo del Tabellone, nonostante il valore nostalgico, fatichi a mantenere un’efficace presa sul pubblico, rischiando di risultare datato e poco adatto ai ritmi televisivi contemporanei.

Il commento arguto di Mammucari, la battuta di Mara che scherzava sulla somiglianza con “Samira” e l’episodio fuori copione hanno contribuito a rendere questa prima puntata un mix di nostalgia e imprevedibilità, un tentativo di rianimare un format storico senza rinunciare a un tono leggero e autoironico.