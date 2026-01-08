Crans-Montana, trapianto di pelle al Niguarda: la procedura salvavita spiegata con risultati sorprendenti

Bilancio clinico dei feriti e priorità terapeutiche

Milano, ospedale Niguarda: undici feriti gravi dall’incendio di Crans‑Montana sono ricoverati tra terapia intensiva, semi‑intensiva e Centro Ustioni, con prognosi riservata. Le lesioni includono ustioni fino al 70% della superficie corporea e complicanze respiratorie per inalazione di fumi tossici. Alcuni pazienti mostrano lievi progressi clinici, altri restano in condizioni critiche.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Le priorità cliniche sono stabilizzazione emodinamica, gestione del dolore, supporto ventilatorio e prevenzione delle infezioni. La rimozione dei tessuti necrotici e la copertura cutanea precoce guidano il timing chirurgico, coordinato con terapia intensiva e nutrizione avanzata. Ogni procedura è pianificata su base quotidiana in funzione dei parametri respiratori e dell’estensione delle ustioni.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il fabbisogno di cute da innesto è elevato e immediato: i primi quattro pazienti hanno richiesto 13.000 cm² di pelle, indicando l’urgenza di coperture temporanee per ridurre dispersione termica, perdita di liquidi e rischio settico. Il percorso di cura resta lungo e complesso, con interventi iterativi, rivalutazioni continue e sostegno multidisciplinare costante.

La strategia terapeutica integra tecniche chirurgiche avanzate con protocolli di controllo infezioni, ventilazione protettiva e fisioterapia precoce. Obiettivo: mantenere la vitalità dei tessuti, favorire la rigenerazione cutanea e preparare gli innesti definitivi quando le condizioni generali lo consentiranno.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La banca dei tessuti del Niguarda e il ruolo della cute

A pochi metri dalle sale operatorie del Niguarda opera la Banca dei Tessuti, nodo strategico per garantire forniture rapide di cute lavorata. Qui la pelle donata viene selezionata, trattata e resa disponibile in tempi compatibili con l’emergenza ustioni, riducendo al minimo i ritardi tra richiesta clinica e applicazione.

Il materiale conservato agisce come barriera di protezione: limita la perdita di fluidi, stabilizza la temperatura corporea, riduce il rischio di infezioni e consente la riepitelizzazione della superficie lesionata. È un presidio temporaneo ma decisivo per guadagnare tempo clinico e preparare gli innesti autologhi o definitivi.

Il Niguarda dispone di circa 50.000 cm² di cute pronta all’uso, integrata da scambi con altre banche italiane in caso di picchi di fabbisogno. Per i primi quattro pazienti trasferiti da Crans‑Montana sono stati impiegati 13.000 cm² in pochi giorni, dato che fotografa la pressione sulle scorte e la necessità di una logistica impeccabile.

Secondo i referenti della struttura, la cute processata non richiede compatibilità immunologica stringente: la lavorazione abbassa il rischio di rigetto e ne amplia l’idoneità d’uso. Funzione clinica chiave: ripristinare una copertura efficace mentre il paziente supera la fase critica e si prepara a procedure di ricostruzione mirate.

FAQ

  • Quanta pelle è disponibile al Niguarda? Circa 50.000 cm² di cute pronta all’uso, con possibilità di integrazione da altre banche.
  • Perché la cute donata è fondamentale nei grandi ustionati? Fornisce copertura temporanea, riduce infezioni e dispersioni, favorisce la riepitelizzazione.
  • Serve compatibilità tra donatore e ricevente? La lavorazione riduce la necessità di compatibilità immunologica stringente.
  • Quanto tessuto è stato usato per i feriti di Crans‑Montana? 13.000 cm² per i primi quattro pazienti in pochi giorni.
  • Dove si trova la Banca dei Tessuti rispetto alle sale operatorie? A pochi passi, per minimizzare i tempi tra richiesta e trapianto.
  • La copertura cutanea è definitiva? No, è temporanea e prepara il terreno a innesti definitivi o autologhi.

Dal prelievo alla crioconservazione: il percorso della pelle donata

La cute impiegata al Niguarda proviene esclusivamente da donatori deceduti, con consenso dei familiari aventi diritto. Il prelievo avviene in ambiente sterile e viene tracciato in ogni fase, dalla raccolta alla consegna in Banca dei Tessuti, per garantire sicurezza e rintracciabilità.

Una volta ricevuti, i lembi cutanei sono sottoposti a debridement meccanico, lavaggi multipli e protocolli di decontaminazione. Seguono controlli microbiologici e test di idoneità che escludono contaminazioni e patogeni, prima dell’ammissione allo stoccaggio.

La lavorazione rende la cute utilizzabile su pazienti diversi senza necessità di stringente compatibilità immunologica. Terminata la fase di processamento, i tessuti vengono confezionati, etichettati e crioconservati a –80 °C in criobanche dedicate, con monitoraggio continuo di temperatura e allarmi di sicurezza.

La conservazione può estendersi fino a due anni, mantenendo proprietà di barriera e integrità strutturale. Alla richiesta clinica, il tessuto viene scongelato con procedure controllate, verificato nuovamente e consegnato in sala operatoria in tempi rapidi.

Questo flusso riduce i tempi tra necessità chirurgica e disponibilità della cute, fondamentale nelle grandi ustioni, dove la copertura precoce limita dispersione termica, perdita di liquidi e rischio infettivo.

Dalla sala operatoria alla guarigione: trapianti temporanei e prospettive future

In sala operatoria, dopo l’escarectomia delle aree necrotiche, i chirurghi applicano lembi di cute donata come copertura provvisoria, sigillando le superfici esposte e riducendo rischio settico, perdita di liquidi e dispersione termica. La cute eterologa agisce da “biopellicola” che protegge il letto della ferita e consente la progressiva riepitelizzazione.

Per ustioni estese, si utilizzano innesti a mosaico e altre tecniche di espansione per massimizzare le scorte e coprire ampie aree con quantità limitate di tessuto. I controlli seriati guidano i re-innesti e la sostituzione dei lembi temporanei fino alla stabilizzazione del letto vascolarizzato.

La copertura non è definitiva: quando le condizioni generali migliorano, si pianificano innesti autologhi o combinati, con tempistiche dettate da infezioni, nutrizione e funzione respiratoria. Questo approccio a step riduce complicanze e prepara la ricostruzione definitiva.

Parallelamente avanzano soluzioni biotecnologiche come derma decellularizzato e colture cellulari, mirate a favorire integrazione tissutale e qualità della cicatrizzazione. L’obiettivo è accelerare i tempi di recupero e migliorare gli esiti funzionali ed estetici, in particolare nei grandi ustionati provenienti da Crans‑Montana.

FAQ

  • Perché si usano trapianti temporanei? Per proteggere le ferite, ridurre infezioni e dispersioni e preparare gli innesti definitivi.
  • Quanto durano le coperture provvisorie? Restano finché il letto è stabile; vengono sostituite o integrate in base ai controlli clinici.
  • Che cos’è la tecnica a mosaico? Applicazione di piccoli lembi distribuiti per coprire aree ampie ottimizzando le scorte.
  • Quando si passa agli innesti autologhi? Dopo stabilizzazione generale e locale, con adeguata vascolarizzazione e controllo infettivo.
  • Qual è il ruolo delle biotecnologie? Migliorare integrazione, guarigione e qualità delle cicatrici con derma decellularizzato e colture cellulari.
  • Quali benefici clinici si ottengono? Riduzione delle complicanze, recupero più rapido e migliori esiti funzionali ed estetici.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com