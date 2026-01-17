Macron sfida i dazi: risposta unita dell’Europa scuote i mercati e cambia la partita commerciale

Reazione unitaria dell’ue

Emmanuel Macron definisce “inaccettabili” le minacce di nuovi dazi e annuncia una risposta coordinata dell’Unione Europea. Il presidente francese, in un messaggio su X, assicura che i Ventisette si muoveranno compatti qualora le misure annunciate fossero confermate. Obiettivo: tutelare il mercato unico e l’integrità delle catene del valore europee.

La dichiarazione segue l’annuncio di Donald Trump di introdurre tariffe dal 1° febbraio contro otto Paesi europei, collegando la decisione all’invio di contingenti in Groenlandia. Parigi spinge per un fronte comune, evitando risposte bilaterali che indebolirebbero la posizione europea. Bruxelles valuta strumenti di difesa commerciale già previsti dall’acquis.

La linea condivisa punta a contenere l’escalation e, al contempo, a dimostrare credibilità politica e capacità di deterrenza economica. Eventuali contromisure sarebbero calibrate e proporzionate, nel quadro delle regole WTO, per proteggere gli interessi strategici dell’UE senza compromettere i canali di dialogo transatlantici.

Difesa della sovranità europea

La posizione di Emmanuel Macron mette al centro la tutela della sovranità europea come criterio guida dell’azione politica e commerciale dell’UE. Il presidente sottolinea che eventuali tariffe unilaterali non possono condizionare scelte strategiche dei Ventisette né interferire con competenze condivise in materia di politica commerciale comune.

La difesa dell’autonomia decisionale passa per l’uso degli strumenti europei: applicazione rigorosa delle regole WTO, meccanismi anti-coercizione e coordinamento attraverso la Commissione Europea. In questo quadro, Parigi sostiene un approccio legale e proporzionato, evitando concessioni che indeboliscano il precedente istituzionale.

L’obiettivo è preservare la capacità dell’Europa di agire senza pressioni esterne, mantenendo integro il mercato interno e la competitività industriale. La risposta, se necessaria, dovrà ribadire che le scelte di sicurezza e presenza internazionale, inclusi eventuali dispiegamenti in aree sensibili come la Groenlandia, restano prerogativa degli Stati membri e dell’Unione, non materia di ricatto commerciale.

Dialogo con i partner europei

Emmanuel Macron indica il confronto con i partner come leva prioritaria per una linea comune, puntando su consultazioni rapide tra Parigi, Berlino, Roma e le istituzioni di Bruxelles. Il canale politico-diplomatico resta aperto per definire una risposta proporzionata che preservi il mercato unico e limiti l’escalation.

La Commissione Europea coordinerà i dossier tecnici su tariffe, basi giuridiche WTO e possibili contromisure, mentre il Consiglio dovrà convergere su un mandato negoziale coerente. L’obiettivo è evitare iniziative nazionali disallineate e consolidare credibilità negoziale.

Le capitali valutano un percorso a gradini: verifica dei fatti, richiesta formale di chiarimenti, attivazione degli strumenti di difesa commerciale se necessario, mantenendo margini per un rientro ordinato della crisi.

