Fiorentina sconvolge il pre-gara: lutto al braccio e maglia speciale, il gesto che nessuno si aspettava

Lutto al braccio e maglia commemorativa

Fiorentina in campo con il lutto al braccio in memoria del presidente scomparso Rocco Commisso, segno di rispetto e unità in una trasferta ad alta intensità emotiva. La squadra onorerà il suo numero uno con una maglia commemorativa indossata nel pre-gara, pensata per sottolineare il legame tra club, città e proprietà. Il gesto accompagnerà l’ingresso in campo al Dall’Ara, prima della sfida contro il Bologna.

Il tributo sarà sobrio e istituzionale, in linea con il protocollo sportivo, con il simbolo del lutto portato da tutto il gruppo. La maglia speciale, utilizzata solo nella fase di riscaldamento, rappresenterà il messaggio della società verso i tifosi e il contesto calcistico nazionale. L’obiettivo è rimarcare identità e appartenenza nel giorno più complesso della stagione.

La scelta della Fiorentina ribadisce l’impronta di professionalità del club: cerimoniale essenziale, osservanza del minuto di raccoglimento e attenzione alla memoria del presidente. Un segno tangibile che accompagnerà il gruppo prima del fischio d’inizio, con la squadra concentrata sul campo ma consapevole del significato del momento.

Formazione viola e assenze pesanti

Fiorentina senza Moise Kean, fuori dai convocati per il persistere dei problemi alla caviglia: in attacco spazio a Piccoli dal primo minuto. Scelte obbligate per gestire un match ad alta difficoltà contro il Bologna al Dall’Ara. La struttura dell’undici sarà improntata all’equilibrio, con riferimenti offensivi ridotti e attenzione alle transizioni.

Nell’elenco non figurano gli infortunati Dzeko e Lamptey, assenze che riducono ulteriormente l’opzioni tra i reparti. Fuori anche il neo acquisto Jack Harrison, rientrato in Inghilterra per il visto e quindi non disponibile. Le rotazioni saranno corte, soprattutto tra attacco ed esterni.

Le scelte tecniche privilegeranno densità in mezzo e copertura degli half-spaces, con Piccoli riferimento per attaccare la profondità e lavorare di sponda. Fondamentale la gestione dei piazzati, considerato il contesto emotivo e l’assenza di alternative pesanti davanti. La panchina verrà usata in modo mirato per mantenere intensità nei momenti chiave.

Panchina e convocazioni tra squalifiche e giovani

In panchina non ci sarà Paolo Vanoli, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro il Milan: la gestione in gara passerà allo staff tecnico, con indicazioni dettagliate su cambi e minutaggi. La catena decisionale è stata definita per garantire continuità tattica e reattività nelle fasi chiave.

Nell’elenco dei convocati figurano i giovani Braschi (maglia n. 61) e Balbo (maglia n. 62), chiamati per ampliare le soluzioni dalla panchina in un contesto di emergenza. Il loro impiego sarà legato alle necessità di intensità e copertura, soprattutto nelle porzioni finali del match.

Restano esclusi gli infortunati di lungo corso e il neo arrivo Jack Harrison, rientrato in Inghilterra per il visto, elemento che restringe ulteriormente le rotazioni. La panchina sarà utilizzata in modo selettivo per preservare equilibrio tra settori e gestione delle energie, con attenta lettura di tempi e situazioni.

FAQ