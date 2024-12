Loubna El Bhara premiata a Londra per la valorizzazione del “countryside” italiano

BOND STREET AWARDS

Il giorno 4 dicembre a Londra nella stupenda sede di Westminster, The House of Lords, è stata premiata la D.ssa Loubna El Bhara , dalla prestigiosa organizzazione BOND STREET AWARDS, Chairman Giuseppe Masella e Dr. Ahmed Al Zaiter CEO di CNIW main sponsor.

Tale premio viene annualmente assegnato a persone di grande rilievo internazionale nel mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione progettuale integrata. Loubna El Bhara, italomarocchina laureata in Economia in Italia , è ideatrice di progetti legati alla sfera del credito internazionale dedicato al mondo islamico , con articolate opportunità di accesso e sviluppo adeguatamente rispondenti alle esigenze dell’utenza specifica di riferimento. Loubna El Bhara vicepresidente di Italy Discovery si è distinta inoltre in Italia nell’elaborazione del progetto mirato alla valorizzazione del “countryside” italiano in ogni sua potenzialità di sviluppo.

ITALIA GOURMET: enogastronomia

Loubna El Bhara si occupa inoltre in modo proficuo nel campo della enogastronomia individuando un processo multifunzionale indirizzato alla razionalizzazione digitale della vendita dei prodotti d’eccellenza, denominato ITALIA GOURMET. Collabora significativamente con i governi italiano e marocchino laddove per entrambi ha contribuito alla realizzazione di interessanti progetti integrati.