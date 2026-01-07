LinkedIn allarme giovani in fuga e barriere tech: come l’Italia rischia di perdere il suo futuro lavorativo

Fuga generazionale e rigidità del mercato

Italia rispecchia un quadro globale segnato da incertezza e competizione: a fronte di un impulso al cambiamento, cresce la percezione di un mercato più rigido e selettivo. Il 44% dei professionisti punta a cambiare lavoro nel 2026, mentre il 62% giudica più arduo trovare un’occupazione rispetto al 2024. Ostacoli principali: saturazione dei ruoli (44%) e processi di selezione severi (36%).

La frattura generazionale è netta. La Gen Z mostra una forte spinta alla mobilità internazionale: l’81% valuta il trasferimento all’estero per accelerare la carriera, tendenza condivisa dal 67% dei millennial. Differenze culturali e tecnologiche ampliano lo scarto di aspettative e strategie. Molti lavoratori senior, pur esperti, percepiscono l’età come un limite competitivo.

Il clima di inadeguatezza pesa: secondo Michele Pierri (LinkedIn Notizie Italia), il 74% dei lavoratori non si sente pronto ai cambiamenti in corso. La combinazione di concorrenza, requisiti in crescita e percorsi di candidatura più selettivi alimenta l’idea di un sistema poco permeabile, con effetti diretti sulla disponibilità a restare sul mercato interno e sull’orientamento alla fuga dei più giovani.

Selezione opaca e crisi del merito

Iter di assunzione percepiti come eccessivi e impersonali aggravano la sfiducia. Il 50% dei candidati giudica le selezioni troppo lunghe e frammentate, mentre il 49% lamenta rapporti freddi e standardizzati con le aziende. A ciò si sommano timori crescenti su annunci ingannevoli: il 51% teme truffe o offerte non autentiche.

Il “ghosting” resta endemico: circa un candidato su cinque non riceve riscontro dopo la candidatura, erodendo motivazione e fiducia nelle procedure. La mancanza di feedback rende più opaca la valutazione delle competenze e allunga i tempi di ricerca, con effetti negativi sulla qualità dell’incontro tra domanda e offerta.

La crisi del merito è trasversale: oltre il 30% ritiene che le relazioni personali contino più delle skill effettive. Questo percepito alimenta l’idea di un mercato poco equo, dove la trasparenza sui criteri di selezione e sui requisiti reali dei ruoli è insufficiente, e dove la competenza rischia di essere subordinata alle reti informali e alla cooptazione.

Intelligenza artificiale tra diffidenza e possibilità

L’IA divide il mercato del lavoro: il 59% dei lavoratori in Italia la utilizza con sicurezza nelle attività quotidiane, ma l’impiego negli iter di assunzione genera tensioni. Il 44% spera che algoritmi e scoring standardizzino i colloqui riducendo i bias umani, mentre il 46% teme un’ulteriore barriera che penalizza chi non sa “parlare” ai sistemi automatizzati.

La difficoltà di emergere è concreta: il 48% non sa come distinguersi quando la valutazione è affidata a software. Solo il 26% si dichiara davvero pronto a cercare lavoro in un ecosistema dominato da strumenti algoritmici e screening automatizzati, segnale di gap formativo e scarsa alfabetizzazione digitale applicata alla selezione.

Il risultato è un clima ambivalente: opportunità di maggiore equità e velocità convivono con la percezione di opacità dei criteri, aggravando la sfiducia verso processi già ritenuti severi. Senza linee guida chiare e trasparenza sui parametri adottati dai sistemi, l’adozione dell’IA rischia di amplificare l’asimmetria informativa tra candidati e aziende e di cristallizzare gli svantaggi competitivi.

Competenze richieste e traiettorie di crescita

Il LinkedIn Economic Graph rileva traiettorie in ascesa tra tecnologia e sostenibilità. In Italia emergono ruoli come Ingegnere dell’intelligenza artificiale, Direttore IA, Specialista HSE, Ingegnere sistemi avionici, Bioinformatico, Wealth manager, Project manager, Ingegnere elettrico, Consulente sviluppo commerciale, Tecnico commerciale.

La domanda converge su competenze ibride: padronanza dei dati, conoscenza dei framework di machine learning, sicurezza e compliance, gestione progetti, vendite consulenziali. L’aggiornamento continuo del profilo e l’uso di strumenti di matching algoritmico diventano necessari per allineare competenze e requisiti richiesti dalle aziende.

Gli esperti di LinkedIn suggeriscono di testare funzioni come Job Match, potenziare la visibilità con opzioni Premium e monitorare i segnali del settore. Senza un presidio attivo delle skill e dei micro-credential, il divario tra profili disponibili e posizioni emergenti si amplia, penalizzando soprattutto i candidati meno avvezzi agli strumenti digitali.

FAQ

Qual è l’atteggiamento verso l’IA nei processi di selezione? È ambivalente: speranza di standardizzazione (44%) e timore di nuove barriere (46%).

È ambivalente: speranza di standardizzazione (44%) e timore di nuove barriere (46%). Quanti lavoratori usano l’IA nel quotidiano? Il 59% in Italia dichiara un utilizzo sicuro nelle attività lavorative.

Il 59% in dichiara un utilizzo sicuro nelle attività lavorative. Perché molti candidati faticano a emergere con l’IA? Il 48% non conosce le strategie per distinguersi davanti ai software di screening.

Il 48% non conosce le strategie per distinguersi davanti ai software di screening. Quanti si sentono pronti alla ricerca lavoro in ecosistemi algoritmici? Solo il 26% si considera adeguatamente preparato.

Solo il 26% si considera adeguatamente preparato. Quali profili sono in crescita secondo LinkedIn? AI Engineer , Direttore IA , HSE , Avionica , Bioinformatica , Wealth management , Project management , Elettrico , Business development , Tecnico commerciale .

, , , , , , , , , . Quali competenze risultano decisive? Dati e ML, sicurezza e compliance, gestione progetti, vendite consulenziali, aggiornamento continuo del profilo.

