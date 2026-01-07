LinkedIn allarme giovani in fuga e barriere tech: come l’Italia rischia di perdere il suo futuro lavorativo

Fuga generazionale e rigidità del mercato

Italia rispecchia un quadro globale segnato da incertezza e competizione: a fronte di un impulso al cambiamento, cresce la percezione di un mercato più rigido e selettivo. Il 44% dei professionisti punta a cambiare lavoro nel 2026, mentre il 62% giudica più arduo trovare un’occupazione rispetto al 2024. Ostacoli principali: saturazione dei ruoli (44%) e processi di selezione severi (36%).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La frattura generazionale è netta. La Gen Z mostra una forte spinta alla mobilità internazionale: l’81% valuta il trasferimento all’estero per accelerare la carriera, tendenza condivisa dal 67% dei millennial. Differenze culturali e tecnologiche ampliano lo scarto di aspettative e strategie. Molti lavoratori senior, pur esperti, percepiscono l’età come un limite competitivo.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il clima di inadeguatezza pesa: secondo Michele Pierri (LinkedIn Notizie Italia), il 74% dei lavoratori non si sente pronto ai cambiamenti in corso. La combinazione di concorrenza, requisiti in crescita e percorsi di candidatura più selettivi alimenta l’idea di un sistema poco permeabile, con effetti diretti sulla disponibilità a restare sul mercato interno e sull’orientamento alla fuga dei più giovani.

Selezione opaca e crisi del merito

Iter di assunzione percepiti come eccessivi e impersonali aggravano la sfiducia. Il 50% dei candidati giudica le selezioni troppo lunghe e frammentate, mentre il 49% lamenta rapporti freddi e standardizzati con le aziende. A ciò si sommano timori crescenti su annunci ingannevoli: il 51% teme truffe o offerte non autentiche.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Il “ghosting” resta endemico: circa un candidato su cinque non riceve riscontro dopo la candidatura, erodendo motivazione e fiducia nelle procedure. La mancanza di feedback rende più opaca la valutazione delle competenze e allunga i tempi di ricerca, con effetti negativi sulla qualità dell’incontro tra domanda e offerta.

La crisi del merito è trasversale: oltre il 30% ritiene che le relazioni personali contino più delle skill effettive. Questo percepito alimenta l’idea di un mercato poco equo, dove la trasparenza sui criteri di selezione e sui requisiti reali dei ruoli è insufficiente, e dove la competenza rischia di essere subordinata alle reti informali e alla cooptazione.

Intelligenza artificiale tra diffidenza e possibilità

L’IA divide il mercato del lavoro: il 59% dei lavoratori in Italia la utilizza con sicurezza nelle attività quotidiane, ma l’impiego negli iter di assunzione genera tensioni. Il 44% spera che algoritmi e scoring standardizzino i colloqui riducendo i bias umani, mentre il 46% teme un’ulteriore barriera che penalizza chi non sa “parlare” ai sistemi automatizzati.

La difficoltà di emergere è concreta: il 48% non sa come distinguersi quando la valutazione è affidata a software. Solo il 26% si dichiara davvero pronto a cercare lavoro in un ecosistema dominato da strumenti algoritmici e screening automatizzati, segnale di gap formativo e scarsa alfabetizzazione digitale applicata alla selezione.

Il risultato è un clima ambivalente: opportunità di maggiore equità e velocità convivono con la percezione di opacità dei criteri, aggravando la sfiducia verso processi già ritenuti severi. Senza linee guida chiare e trasparenza sui parametri adottati dai sistemi, l’adozione dell’IA rischia di amplificare l’asimmetria informativa tra candidati e aziende e di cristallizzare gli svantaggi competitivi.

Competenze richieste e traiettorie di crescita

Il LinkedIn Economic Graph rileva traiettorie in ascesa tra tecnologia e sostenibilità. In Italia emergono ruoli come Ingegnere dell’intelligenza artificiale, Direttore IA, Specialista HSE, Ingegnere sistemi avionici, Bioinformatico, Wealth manager, Project manager, Ingegnere elettrico, Consulente sviluppo commerciale, Tecnico commerciale.

La domanda converge su competenze ibride: padronanza dei dati, conoscenza dei framework di machine learning, sicurezza e compliance, gestione progetti, vendite consulenziali. L’aggiornamento continuo del profilo e l’uso di strumenti di matching algoritmico diventano necessari per allineare competenze e requisiti richiesti dalle aziende.

Gli esperti di LinkedIn suggeriscono di testare funzioni come Job Match, potenziare la visibilità con opzioni Premium e monitorare i segnali del settore. Senza un presidio attivo delle skill e dei micro-credential, il divario tra profili disponibili e posizioni emergenti si amplia, penalizzando soprattutto i candidati meno avvezzi agli strumenti digitali.

FAQ

  • Qual è l’atteggiamento verso l’IA nei processi di selezione? È ambivalente: speranza di standardizzazione (44%) e timore di nuove barriere (46%).
  • Quanti lavoratori usano l’IA nel quotidiano? Il 59% in Italia dichiara un utilizzo sicuro nelle attività lavorative.
  • Perché molti candidati faticano a emergere con l’IA? Il 48% non conosce le strategie per distinguersi davanti ai software di screening.
  • Quanti si sentono pronti alla ricerca lavoro in ecosistemi algoritmici? Solo il 26% si considera adeguatamente preparato.
  • Quali profili sono in crescita secondo LinkedIn? AI Engineer, Direttore IA, HSE, Avionica, Bioinformatica, Wealth management, Project management, Elettrico, Business development, Tecnico commerciale.
  • Quali competenze risultano decisive? Dati e ML, sicurezza e compliance, gestione progetti, vendite consulenziali, aggiornamento continuo del profilo.

Competenze richieste e traiettorie di crescita

Il LinkedIn Economic Graph indica una crescita concentrata su tecnologia e sostenibilità in Italia. Spiccano Ingegnere dell’intelligenza artificiale, Direttore IA, Specialista HSE, Ingegnere dei sistemi avionici, Bioinformatico, Wealth manager, Project manager, Ingegnere elettrico, Consulente sviluppo commerciale, Tecnico commerciale.

Le skill richieste sono ibride: analisi dati, padronanza di framework di machine learning, sicurezza e compliance, gestione del rischio, project management, vendite consulenziali. L’allineamento tra profili e requisiti passa da portfolio verificabili, micro-credential e certificazioni riconosciute a livello internazionale.

Gli esperti di LinkedIn suggeriscono pratiche operative: aggiornare il profilo in modo continuo, usare strumenti di matching come Job Match, attivare funzioni Premium (es. priorità Easy Apply) e monitorare i segnali del settore. Senza presidio delle competenze e tracciabilità dei risultati, il divario tra domanda e offerta si amplia a svantaggio di chi è meno alfabetizzato ai tool digitali.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com