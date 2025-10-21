Link Esterni Google: Nuova Funzione in Prova e Impatti per gli Utenti Online

nuovo sistema per i link esterni su x

X sta implementando un innovativo sistema per la gestione dei link esterni nella sua applicazione mobile, inizialmente disponibile su iOS e prossimamente esteso ad Android. Questa novità consente agli utenti di aprire pagine web esterne senza abbandonare completamente l’app. Quando un link viene cliccato, il post originario si restringe in una barra inferiore, mantenendo visibili i pulsanti di interazione, come la condivisione e la risposta. In questo modo, l’esperienza all’interno di X risulta fluida e integrata, favorendo sia gli utenti che i creator con una permanenza più prolungata sull’app senza rinunciare alla consultazione di contenuti esterni.

Questa soluzione tecnica bilancia efficacemente due necessità: da un lato sostiene il traffico verso i siti web esterni, fondamentale per i publisher che utilizzano X come canale di promozione; dall’altro protegge l’engagement interno, permettendo agli utenti di navigare tra i post senza interruzioni. La funzione è attualmente in fase di test su iOS e sarà inclusa definitivamente nelle prossime settimane, segnando un cambiamento strutturale nella fruizione dei contenuti collegati attraverso link esterni.

impatto sulla navigazione e sull’esperienza utente

La nuova funzionalità introdotta da X modifica sostanzialmente l’interazione degli utenti con i contenuti esterni, ottimizzando la navigazione all’interno dell’app. Grazie alla barra inferiore che mostra il post originale, gli utenti possono continuare l’interazione senza perdere il contesto, facilitando la consultazione rapida di più post consecutivi. Questo approccio centrale evita la dispersione tipica causata dall’uscita dall’app e incrementa la durata delle sessioni, migliorando significativamente l’engagement.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, la sovrapposizione dei pulsanti di interazione consente di mantenere viva la partecipazione, permettendo di commentare, condividere o salvare il contenuto senza interrompere la navigazione esterna. Questa soluzione crea un ecosistema fluido in cui il passaggio tra contenuti interni ed esterni è gestito con minime interruzioni, favorendo un uso più efficiente e intuitivo della piattaforma.

Inoltre, questa innovazione risponde alle esigenze dei publisher, assicurando traffico qualitativo ai siti web esterni, mentre gli utenti trovano un’esperienza più ricca e meno frammentata. L’integrazione di questa funzionalità mira a consolidare la posizione di X come piattaforma capace di coniugare contenuti social e informazione esterna, adattandosi alle nuove dinamiche di consumo digitale.

aggiornamenti previsti all’algoritmo e ruolo dell’intelligenza artificiale

Nei prossimi 4-6 settimane, X si appresta a introdurre modifiche significative al proprio algoritmo di distribuzione dei contenuti. L’obiettivo principale è ridurre il peso che i “mi piace” e le risposte hanno sulla visibilità dei post, superando così i sistemi tradizionali basati sull’engagement quantitativo. Questa trasformazione permette un’analisi più sofisticata e qualitativa del contenuto, affidata all’intelligenza artificiale Grok, che svolgerà un ruolo determinante nel valutare e selezionare i post da proporre agli utenti.

Con questa evoluzione, l’IA di Grok valuterà il contenuto testuale e contestuale, interpretando la rilevanza e la pertinenza dei messaggi, andando oltre la semplice conta delle interazioni. Tale innovazione mira a restituire agli utenti feed più personalizzati e coerenti con i loro interessi reali, riducendo la viralità artificiale indotta da comportamenti di engagement manipolati o non autentici. L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un passo avanti verso un ecosistema più bilanciato e trasparente, in cui la qualità del contenuto diventa il principale driver della visibilità.

Gli effetti di queste modifiche sull’ecosistema di X potrebbero essere di ampia portata, influenzando profondamente lo sviluppo e il successo di influencer, creator e editori. L’algoritmo basato sull’IA faciliterà un’equa distribuzione dei contenuti, premiando la pertinenza e l’autenticità, e contribuendo a limitare fenomeni di manipolazione delle metriche di engagement. Questo aggiornamento si inserisce in una strategia più ampia che mira a migliorare la qualità informativa e l’esperienza utente all’interno della piattaforma.