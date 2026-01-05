LG Cloi rivoluziona la casa: il robot domestico che anticipa bisogni, ottimizza routine e sorprende davvero

Caratteristiche principali di Cloid

LG CLOiD debutta al CES 2026 come robot domestico orientato alla riduzione del carico di lavoro in casa, allineato alla visione “Zero Labor Home, Makes Quality Time”. Progettato per assistere nelle faccende, integra una piattaforma di Intelligenza Artificiale definita “Affectionate” che abilita interazione naturale, apprendimento continuo e personalizzazione del supporto. Il sistema combina processore AI, schermo, altoparlante, videocamera e un set di sensori per percepire l’ambiente, interpretare contesti e rispondere con comportamenti coerenti e progressivamente ottimizzati.

L’architettura di movimento include due bracci articolati con motori di precisione e cinque dita per mano: questa configurazione consente presa fine, manipolazione controllata e compiti che richiedono destrezza. La piattaforma è pensata per operare in diversi scenari indoor, adattando traiettorie e azioni grazie alla comprensione spaziale. Il design è descritto come versatile e finalizzato a coprire un’ampia gamma di mansioni domestiche, con ulteriori dettagli estetici e funzionali attesi alla presentazione di Las Vegas (6–9 gennaio).

Il “cervello” di CLOiD coordina percezione, navigazione e dialogo: l’AI elabora segnali multisensoriali, gestisce risposte vocali e regola i movimenti in modo intelligente. Attraverso interazioni ripetute, il robot affina i propri modelli comportamentali per offrire un’assistenza più mirata, mantenendo un registro di preferenze ed esigenze dell’utente. L’obiettivo operativo è alleggerire le attività più lunghe e complesse, liberando tempo di qualità senza rinunciare a sicurezza e controllo.

LG Electronics colloca CLOiD come tassello strategico della casa connessa del prossimo decennio: un’assistente autonomo che combina hardware meccatronico avanzato e AI contestuale per semplificare la gestione domestica quotidiana, in attesa della rivelazione completa delle specifiche durante il CES 2026.

Intelligenza affettiva e interazione naturale

Il nucleo di LG CLOiD è un’AI “Affectionate” progettata per comprendere contesto e tono dell’interazione, modulando voce, gesti e tempi di risposta. Grazie a schermo, altoparlante, videocamera e un set di sensori ambientali, il robot riconosce situazioni domestiche ricorrenti, interpreta preferenze e adatta l’assistenza con approccio progressivo, riducendo attriti nelle attività ripetitive.

La piattaforma elabora input multisensoriali per costruire un modello dinamico dell’abitazione e degli utenti, migliorando con le interazioni successive. Il dialogo è improntato alla naturalezza: richieste vocali e feedback visivi si integrano con movimenti coordinati dei bracci, così da restituire segnali comprensibili e coesi. Nel tempo, l’AI affina routine operative, ordina le priorità e calibra la risposta alla complessità del compito, puntando a un supporto personalizzato e coerente con la visione “Zero Labor Home, Makes Quality Time”.

L’uso combinato di percezione e pianificazione consente a CLOiD di anticipare necessità ricorrenti, mantenendo controllo e sicurezza delle azioni. L’apprendimento incrementale, alimentato da interazioni ripetute, consolida schemi utili alla gestione quotidiana, con particolare attenzione all’aderenza alle abitudini domestiche e all’ottimizzazione dei tempi.

Design versatile e bracci robotici avanzati

Il design di LG CLOiD privilegia flessibilità d’uso e ampiezza di mansioni, con un’impostazione meccatronica pensata per operare in ambienti domestici complessi. La struttura integra due bracci articolati motorizzati capaci di traiettorie fluide e coordinate, supportati da attuatori di precisione per movimenti stabili e ripetibili. Ogni braccio termina con una mano a cinque dita, elemento che abilita presa sicura e manipolazione fine, indispensabili per compiti che richiedono controllo motorio puntuale.

La cinematica multilink consente al robot di mantenere postura bilanciata mentre esegue azioni sincrone, riducendo errori e micro-vibrazioni durante la presa. La combinazione di feedback sensoriale e controllo del carico permette a CLOiD di modulare la forza in base al contesto, preservando oggetti delicati e garantendo affidabilità nell’esecuzione. La capacità di adattare ampiezza e velocità del movimento è funzionale alla varietà di attività domestiche previste, con priorità a sicurezza e coerenza operativa.

Il sistema di percezione, basato su videocamera e sensori integrati, guida il posizionamento dei bracci rispetto a oggetti e superfici, migliorando allineamento e precisione. L’interazione con lo schermo e l’altoparlante si coordina con gestualità esplicite, così da rendere leggibili le intenzioni del robot durante l’azione. La gestione degli spazi indoor è supportata da comprensione spaziale che consente a CLOiD di pianificare il percorso dei bracci evitando interferenze con arredi e ostacoli.

La piattaforma è orientata a una copertura ampia delle faccende quotidiane: dalle operazioni ripetitive a quelle che richiedono destrezza, i bracci articolati operano con margini di tolleranza contenuti e con priorità alla consistenza del risultato. Il design è descritto come versatile anche sul piano dell’integrazione domestica, con ulteriori dettagli estetici e funzionali in arrivo alla presentazione di Las Vegas durante il CES 2026.

FAQ

Che cos’è LG CLOiD? LG CLOiD è un robot domestico orientato a ridurre il carico delle faccende, basato su AI “Affectionate” e dotato di bracci articolati con mani a cinque dita.

Quando verrà presentato? La presentazione è prevista al CES 2026 a Las Vegas , dal 6 al 9 gennaio.

Quali sono le principali capacità dei bracci? I due bracci motorizzati eseguono movimenti coordinati con controllo di forza e precisione, grazie a mani a cinque dita per presa e manipolazione fine.

In che modo l’AI “Affectionate” incide sull’uso quotidiano? L’AI elabora input multisensoriali, apprende dalle interazioni e personalizza il supporto, migliorando progressivamente comportamento e priorità operative.

Quali sensori utilizza per percepire l’ambiente? Integra videocamera e sensori ambientali coordinati con schermo e altoparlante per comunicazione e controllo del movimento.

Qual è l’obiettivo della visione “Zero Labor Home, Makes Quality Time”? Ridurre significativamente le attività domestiche complesse per liberare tempo da dedicare ad attività di maggiore valore.

Strategia di LG e prospettive di mercato

LG Electronics posiziona CLOiD come perno della strategia “Zero Labor Home, Makes Quality Time”, con l’obiettivo di ridurre la complessità delle faccende domestiche e abilitare nuovi servizi nella casa connessa. La presentazione al CES 2026 di Las Vegas funge da vetrina globale per una piattaforma robotica che integra hardware meccatronico e AI contestuale, pensata per scalare in funzionalità attraverso aggiornamenti e integrazione con l’ecosistema di elettrodomestici del marchio.

Per sostenere ambizioni industriali di medio-lungo periodo, l’azienda ha istituito l’HS Robotics Lab all’interno della divisione Home Appliance Solution, struttura dedicata a sviluppare competenze proprietarie in robotica, controllo motorio e percezione multimodale. Questo presidio di ricerca è la base per trasferire innovazione in prodotti consumer, accelerando time-to-market e qualità delle soluzioni.

Parallelamente, LG intensifica investimenti e alleanze con player della robotica in Corea del Sud e a livello globale, con iniziative congiunte su componentistica avanzata, intelligenza artificiale “Affectionate” e sicurezza operativa in ambienti domestici. La logica di partnership mira a consolidare standard di interoperabilità e a garantire scalabilità produttiva, prerequisiti per l’adozione diffusa di assistenti robotici in casa.

La traiettoria di mercato prevede una prima fase focalizzata su casi d’uso ad alto valore percepito, dove la combinazione di bracci articolati e apprendimento continuo può alleggerire compiti ripetitivi e complessi. L’evoluzione progressiva dei modelli comportamentali, alimentata da interazioni ripetute, è funzionale a costruire fiducia d’uso e a promuovere la transizione verso una gestione domestica più automatizzata.

In chiave competitiva, CLOiD rappresenta un differenziatore grazie all’integrazione stretta tra percezione, dialogo e manipolazione fine. L’approccio di LG punta a un equilibrio tra autonomia e controllo, con attenzione a sicurezza, coerenza dei risultati e adattamento alle abitudini familiari. La rivelazione completa del design e delle caratteristiche durante il CES 2026 chiarirà i dettagli implementativi e le tappe di disponibilità, mentre la strategia di investimenti e partnership suggerisce una roadmap orientata a portare la robotica domestica dal concept alla quotidianità.