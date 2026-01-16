Leone XIV si commuove per Crans-Montana: messaggio di conforto che scuote l’opinione pubblica

Parole di vicinanza e raccoglimento

Papa Leone XIV ha ricevuto i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana in un clima di sobria partecipazione, scegliendo un linguaggio asciutto e diretto per esprimere vicinanza concreta. Ha spiegato di aver voluto questo momento senza esitazioni: «Quando ho saputo della vostra richiesta, ho detto subito: sì, troveremo il tempo», sottolineando l’urgenza di condividere il peso del lutto senza formalismi. L’incontro è stato segnato da silenzi, preghiera e parole misurate, pensate per non sovrapporsi al dolore ma per stargli accanto.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il Pontefice ha riconosciuto la sproporzione tra la brutalità dell’evento e ogni possibile tentativo di consolare, ricordando che talvolta «l’affetto e la compassione sembrano pochi», ma restano necessari come segno di presenza. Ha ribadito che il sostegno nasce dalla fede vissuta, non da frasi di circostanza, e che la Chiesa si fa casa di ascolto quando le risposte mancano.

In questo spirito, Leone XIV ha invitato a condividere il silenzio e la preghiera come gesto di fraternità, offrendo un accompagnamento discreto e costante. Nessun discorso lungo, nessuna retorica, soltanto l’impegno a restare accanto a chi è stato colpito dalla tragedia di Crans-Montana, perché «il dolore non si misura, si accompagna».

Speranza nella resurrezione

Leone XIV ha richiamato il cuore della fede cristiana: una speranza che non elude il dolore ma lo attraversa, fondata sulla certezza che «Cristo è veramente risorto». Ha rievocato una liturgia funebre in cui l’omelia si trasformò in dialogo con Dio, abitato dalla domanda che accompagna ogni lutto improvviso: «Perché, Signore, perché?». Ha ammesso che nessuna spiegazione umana può colmare lo strappo di chi ha perso un familiare.

Il Papa ha indicato nella resurrezione il limite oltre cui non arrivano le parole, ma giunge la fede: non un’idea astratta, bensì una promessa che sostiene quando le forze vengono meno. A Crans-Montana, ha detto, il buio è stato reale, come reali sono le ferite di chi resta; eppure la speranza non è illusione perché attinge a un fatto, non a un sentimento.

Ha invitato i familiari a custodire questa certezza nei gesti minimi della vita quotidiana: una preghiera, un nome pronunciato con tenerezza, un silenzio condiviso. È lì che la fede apre uno spiraglio, non per cancellare l’assenza, ma per orientare il cammino verso un domani possibile. Ha chiesto di portare con sé questa promessa come luce discreta nelle notti della prova.

FAQ

Chi ha incontrato Papa Leone XIV? I familiari delle vittime della strage di Crans-Montana .

I familiari delle vittime della strage di . Qual è il fulcro del messaggio del Papa? La speranza fondata sulla resurrezione di Cristo , capace di sostenere nel dolore.

La speranza fondata sulla resurrezione di , capace di sostenere nel dolore. Il Papa ha offerto spiegazioni sull’accaduto? No, ha riconosciuto il limite delle parole di fronte a un lutto così estremo.

No, ha riconosciuto il limite delle parole di fronte a un lutto così estremo. In che modo la speranza si rende concreta? Nella preghiera, nella memoria fedele, nei gesti quotidiani che accompagnano chi soffre.

Nella preghiera, nella memoria fedele, nei gesti quotidiani che accompagnano chi soffre. Che ruolo ha la fede per i familiari colpiti? Non elimina la sofferenza, ma la illumina e orienta un cammino possibile.

Non elimina la sofferenza, ma la illumina e orienta un cammino possibile. Quali riferimenti spirituali ha evocato? Il dialogo con Dio nel dolore e la certezza della resurrezione.

Il dialogo con nel dolore e la certezza della resurrezione. Qual è la fonte giornalistica citata? Riferimento ispirato all’articolo “Papa Leone XIV incontra i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana”.

Fede che illumina il dolore

Leone XIV non ha cercato scorciatoie consolatorie: ha indicato la croce come luogo in cui anche Gesù ha gridato l’abbandono, «Dio mio, perché mi hai abbandonato?», riconoscendo il silenzio di Dio prima della Pasqua. Questo silenzio, ha spiegato, non è assenza ma attesa della risposta che cambia tutto: la resurrezione.

Citando san Paolo, ha ribadito che nulla separa dall’amore di Cristo, né la morte né la sofferenza: una certezza che non azzera il pianto ma lo sostiene dall’interno. La fede non toglie il peso, lo rende portabile quando la pazienza vacilla.

Il Papa ha assicurato la sua preghiera per defunti, feriti e familiari, evocando il cuore trafitto di Maria ai piedi della croce come immagine di vicinanza. Ha invitato a recitare insieme il Padre Nostro, affidando tutti alla Madonna, Signora dei Dolori, perché accompagni i giorni più difficili. Questo affidamento, ha detto, è cammino quotidiano, discreto, fatto di perseveranza.

FAQ