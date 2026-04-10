Home / SPETTACOLI & CINEMA / Corinne Clery sorprende tutti e annuncia le nozze con partner gay

Corinne Clery sposa l’amico Claudio Gentili, matrimonio a Parigi

Corinne Clery, 76 anni, icona del cinema francese, ha annunciato che sposerà l’amico Claudio Gentili, imprenditore poco più che sessantenne e dichiaratamente omosessuale.

Le nozze, previste per il 25 dicembre a Parigi, nascono come unione affettiva e di tutela reciproca più che sentimentale.

L’attrice ha raccontato la scelta in tv, ospite di Monica Setta a “Storie al Bivio”, e sulle pagine del settimanale Gente, spiegando di aver cercato una persona di fiducia che potesse assisterla e prendere decisioni per lei in caso di problemi di salute, dopo un grave malore avuto in tournée teatrale nel 2025.

La coppia si è conosciuta nel 2022 alla Mondadori di Roma, durante una presentazione di un libro di Sandra Milo. Da allora il rapporto si è trasformato in una profonda amicizia, basata su interessi comuni e stima reciproca, fino all’idea di un matrimonio “non convenzionale”.

In sintesi:

Nozze a Parigi il 25 dicembre tra Corinne Clery e l’amico gay Claudio Gentili.

Matrimonio “in amicizia”: niente amore fisico, ma tutela legale e sostegno reciproco.

Decisione maturata dopo un malore in tournée che ha spaventato l’attrice.

Unione simbolo di nuove forme familiari oltre lo schema della coppia romantica.

Un matrimonio d’amicizia tra tutela, libertà personale e scelte non convenzionali

L’incontro tra Corinne Clery e Claudio Gentili risale al 2022, alla presentazione di un libro di Sandra Milo in una libreria Mondadori di Roma.

Da quell’episodio è nata una frequentazione fatta di cinema, teatro, natura e viaggi, culminata in una vacanza natalizia di cinque giorni a Parigi, città che ha ispirato la scelta della location per le nozze.

L’attrice ha precisato che la proposta è partita da lei circa un anno fa, dopo essere svenuta davanti al pubblico durante una tournée teatrale. Quel malore l’ha spinta a riflettere sui temi della protezione legale, dell’accesso alle cure e del diritto di decisione in situazioni d’emergenza.

In intervista a Gente, Clery ha spiegato: “Mi sposo, ma con l’amore, con i sentimenti, ho chiuso. (…) Lui oltretutto è omosessuale. (…) Se mi dovesse succedere qualcosa chi potrebbe proteggermi, chi avrebbe l’autorità di entrare in ospedale?”.

Le nozze, dunque, formalizzano una relazione affettiva e di fiducia, senza componente romantica né sessuale, in linea con quanto dichiarato: “Potrà fare tutto questo, anche se non sarà un marito convenzionale. Ma io non sono mai stata convenzionale”.

Dopo Hubert Wayaffe e Beppe Ercole, una nuova idea di famiglia

Il matrimonio con Claudio Gentili segna una svolta nella biografia sentimentale di Corinne Clery, lontana dai precedenti legami con Hubert Wayaffe, padre di suo figlio Alexandre, e con l’imprenditore Beppe Ercole, già marito di Serena Grandi.

Oggi l’attrice rivendica una scelta di libertà e maturità emotiva: nessuna ricerca di “amore fisico” – come lei stessa sottolinea – ma un patto di cura reciproca con un uomo che definisce agile, simpatico, divertente e brillante, pur ribadendo l’assenza di attrazione sentimentale.

Clery si paragona apertamente ad Amanda Lear: “Ho chiuso la boutique, come dice lei. Sono diventata una collega di Amanda”, rivendicando il diritto di vivere la terza età fuori dagli schemi della coppia tradizionale.

Oltre al matrimonio parigino del 25 dicembre, è prevista anche una festa in Provenza, a casa della sorella dell’attrice, Florance. Una celebrazione che, al di là del gossip, rende visibile una tendenza sempre più diffusa: usare gli strumenti del diritto di famiglia per costruire reti di protezione tra adulti consenzienti, anche quando il rapporto non è romantico.

FAQ

Chi è Claudio Gentili, futuro marito di Corinne Clery?

Claudio Gentili è un imprenditore poco più che sessantenne, ex manager, oggi attivo nelle strutture sportive e palestre, dichiaratamente omosessuale e legato a Corinne da un’amicizia di quattro anni.

Perché Corinne Clery sposa un amico gay e non un partner romantico?

La scelta nasce dalla volontà di avere accanto una persona affidabile, con pieni poteri decisionali in caso di malattia, privilegiando tutela, fiducia e affinità rispetto alla dimensione romantica.

Quando e dove si terrà il matrimonio di Corinne Clery?

Il matrimonio è fissato per il 25 dicembre a Parigi, città simbolo per la coppia, scelta dopo un viaggio natalizio particolarmente significativo.

Il matrimonio avrà anche valore legale per la tutela sanitaria?

Sì, il matrimonio attribuirà a Gentili i diritti legali tipici del coniuge: accesso alle informazioni sanitarie, potere decisionale in emergenza e possibilità di assisterla formalmente.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.