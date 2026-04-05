Home / SPETTACOLI & CINEMA / La Promessa anticipazioni: Padre Samuel rischia la scomunica, Maria sconvolta

La Promessa, tensione per Padre Samuel e sospetti su Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, la crisi spirituale di Padre Samuel esplode dopo una severa ammonizione del vescovado, che potrebbe preludere alla scomunica.

A innescare il caso è il matrimonio tra Catalina e Adriano, celebrato in un luogo non consacrato nella tenuta de La Promessa.

La domestica Maria Fernandez, sconvolta all’idea che il sacerdote venga allontanato dalla Chiesa, decide di scoprire chi ha denunciato Samuel alle autorità ecclesiastiche.

I sospetti della giovane si concentrano su Petra Arcos, rigida governante del palazzo, ma la verità su chi abbia fatto la “spia” resta avvolta nel mistero.

Nel frattempo, la soap spagnola – in onda su Rete 4 alle 19.40 e in replica alle 7.00 – prosegue con intrighi familiari, indagini su vecchi rancori e nuovi equilibri di potere a La Promessa.

Le puntate sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset.

In sintesi:

Il vescovado richiama Padre Samuel per il matrimonio di Catalina e Adriano.

Maria teme la scomunica del sacerdote e cerca il delatore.

I sospetti di Maria si concentrano sulla governante Petra Arcos.

Rete 4 trasmette La Promessa ogni giorno alle 19.40, con repliche e streaming.

Indagini, alleanze nobiliari e conflitti a La Promessa

Parallelamente allo scandalo religioso, si intensifica la trama investigativa che coinvolge Curro.

Il giovane chiede a Manuel chiarimenti sul legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma le informazioni ottenute aprono nuovi interrogativi invece di chiuderli.

Curro e Lope tornano così a domandarsi perché Jacobo avrebbe dovuto attentare alla vita di Curro, lasciando presagire segreti familiari ancora inesplosi.

Sul fronte delle relazioni sociali, Leocadia tenta di costruire una strategica alleanza tra i De Luján e il duca De Carvajal y Cifuentes, proponendo che sia il duca a battezzare i figli di Catalina.

La scelta, oltre al valore simbolico, rafforzerebbe il peso politico della famiglia.

Nel personale, Simona prova a riavvicinarsi a Toño, che, seguendo il consiglio di Manuel, decide di fare pace con la madre.

Intanto Ricardo, ancora in attesa del ritorno di Santos, si confida con Pía.

La figura del duca resta invisa a molti membri della tenuta, ma è Martina ad averne più ragioni di tutti per detestarlo, spingendo Jacobo a voler indagare più a fondo sulle sue responsabilità passate.

Quali conseguenze per Padre Samuel e per gli equilibri della tenuta

L’eventuale sanzione canonica contro Padre Samuel potrebbe ridisegnare gli equilibri morali e affettivi di La Promessa, privando la comunità del suo principale riferimento spirituale.

Il sospetto verso Petra Arcos rischia inoltre di innescare una nuova frattura tra la servitù e la dirigenza della casa, acuendo diffidenze già latenti.

Sul piano nobiliare, il possibile legame sacramentale con il duca De Carvajal y Cifuentes tramite il battesimo dei gemelli di Catalina potrà rafforzare o compromettere la posizione dei De Luján, a seconda di come verranno alla luce i segreti che ancora circondano il passato del duca e di Jacobo.

Gli sviluppi prossimi promettono quindi una sovrapposizione di fronti: religioso, familiare e politico.

FAQ

Quando andranno in onda le nuove puntate de La Promessa su Rete 4?

Le nuove puntate vanno in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.40, con replica la mattina successiva intorno alle 7.00.

Dove si possono vedere in streaming le puntate de La Promessa?

È possibile seguirle legalmente in streaming sulla piattaforma Mediaset, dove gli episodi vengono resi disponibili dopo la messa in onda televisiva.

Perché Padre Samuel rischia la scomunica nelle prossime puntate?

Padre Samuel rischia provvedimenti severi per aver celebrato le nozze di Catalina e Adriano in un luogo non consacrato, contravvenendo alle regole ecclesiastiche.

Qual è il ruolo del duca De Carvajal y Cifuentes nella storia attuale?

Il duca è al centro di una possibile alleanza con i De Luján tramite il battesimo dei gemelli di Catalina, ma resta profondamente malvisto.

Quali sono le fonti usate per queste anticipazioni su La Promessa?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.