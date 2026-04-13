Home / SPETTACOLI & CINEMA / La famiglia nel bosco verso serie tv, iniziano le trattative

La “famiglia nel bosco” dall’Abruzzo a una possibile serie Netflix

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, potrebbe presto diventare una produzione originale Netflix.

La storia nasce nelle campagne abruzzesi, dove la coppia anglo-australiana ha scelto una vita radicale a contatto con la natura, fino al provvedimento di allontanamento dei tre figli, ospitati dal 20 novembre in una casa famiglia di Vasto.

Le trattative tra i produttori e il colosso dello streaming sarebbero in corso proprio mentre, sul piano giudiziario, si attende la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila del 21 aprile, chiamata a rivalutare la misura disposta dal Tribunale per i minorenni.

In sintesi:

Netflix tratta una possibile miniserie sulla vicenda della “famiglia nel bosco”.

I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono in una casa famiglia a Vasto.

Il 21 aprile la Corte d’Appello dell’Aquila decide sul reclamo dei legali.

Cambio al vertice del Tribunale per i minorenni con l’arrivo di Nicoletta Orlandi.

La possibile serie su Netflix intercetta una storia in cui scelte di vita estrema, conflitto con le istituzioni e dolore familiare si intrecciano.

La famiglia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion aveva optato per un’educazione domestica non convenzionale, immersa nella natura abruzzese, lontano da modelli urbani e scolastici tradizionali.

La decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di disporre l’allontanamento dei tre figli e il loro inserimento nella casa famiglia di Vasto ha spaccato l’opinione pubblica tra difensori della libertà educativa e sostenitori dell’intervento protettivo dello Stato, creando un caso simbolo sui limiti dell’educazione alternativa.

Il nodo giudiziario e il cambio al vertice del Tribunale

Dietro l’interesse di Netflix resta una realtà giuridica ancora aperta. Il 21 aprile la Corte d’Appello dell’Aquila esaminerà il reclamo presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che chiedono la revoca dell’ordinanza di allontanamento e il rientro immediato dei minori in famiglia.

La data è cruciale non solo per i genitori, ma anche per la definizione dell’eventuale adattamento televisivo, che deve confrontarsi con una vicenda tutt’altro che conclusa.

Nel frattempo, al Tribunale per i minorenni dell’Aquila è atteso l’insediamento della nuova presidente, Nicoletta Orlandi, che subentra a Cecilia Angrisano, la giudice che firmò il provvedimento originario: un passaggio che molti interpretano come occasione per rileggere il caso con un diverso approccio, pur nel rigoroso rispetto delle tutele per l’infanzia.

Impatto mediatico, diritti dei minori e possibili sviluppi futuri

L’eventuale miniserie su Netflix trasformerebbe la storia della “famiglia nel bosco” in un caso globale, con inevitabili riflessi sul dibattito pubblico su homeschooling, servizi sociali e protezione dei minori.

La sfida principale sarà bilanciare libertà narrativa e rispetto della privacy dei bambini, ancora coinvolti in un procedimento delicato.

Molto dipenderà dall’esito del giudizio del 21 aprile e dalle future decisioni del Tribunale per i minorenni guidato da Nicoletta Orlandi, che potrebbero ridefinire non solo il destino familiare, ma anche il perimetro etico di qualsiasi trasposizione audiovisiva.

FAQ

Chi sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion?

Sono una coppia anglo-australiana che ha scelto di vivere in Abruzzo in modo radicale, nella natura, con educazione familiare non convenzionale per i tre figli.

Dove si trovano attualmente i figli della famiglia nel bosco?

Attualmente i tre minori sono ospitati in una casa famiglia di Vasto, in esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Quando deciderà la Corte d’Appello dell’Aquila sul reclamo?

La Corte d’Appello dell’Aquila discuterà il reclamo il 21 aprile, data chiave per l’eventuale rientro dei bambini a casa.

La serie Netflix sulla famiglia nel bosco è già confermata?

No, allo stato attuale esistono trattative e indiscrezioni: il progetto di miniserie non risulta ancora ufficialmente annunciato o calendarizzato da Netflix.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.