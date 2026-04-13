michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

La famiglia nel bosco verso serie tv, iniziano le trattative

La famiglia nel bosco verso serie tv, iniziano le trattative

La “famiglia nel bosco” dall’Abruzzo a una possibile serie Netflix

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, potrebbe presto diventare una produzione originale Netflix.
La storia nasce nelle campagne abruzzesi, dove la coppia anglo-australiana ha scelto una vita radicale a contatto con la natura, fino al provvedimento di allontanamento dei tre figli, ospitati dal 20 novembre in una casa famiglia di Vasto.
Le trattative tra i produttori e il colosso dello streaming sarebbero in corso proprio mentre, sul piano giudiziario, si attende la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila del 21 aprile, chiamata a rivalutare la misura disposta dal Tribunale per i minorenni.

In sintesi:

  • Netflix tratta una possibile miniserie sulla vicenda della “famiglia nel bosco”.
  • I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono in una casa famiglia a Vasto.
  • Il 21 aprile la Corte d’Appello dell’Aquila decide sul reclamo dei legali.
  • Cambio al vertice del Tribunale per i minorenni con l’arrivo di Nicoletta Orlandi.

La possibile serie su Netflix intercetta una storia in cui scelte di vita estrema, conflitto con le istituzioni e dolore familiare si intrecciano.
La famiglia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion aveva optato per un’educazione domestica non convenzionale, immersa nella natura abruzzese, lontano da modelli urbani e scolastici tradizionali.
La decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di disporre l’allontanamento dei tre figli e il loro inserimento nella casa famiglia di Vasto ha spaccato l’opinione pubblica tra difensori della libertà educativa e sostenitori dell’intervento protettivo dello Stato, creando un caso simbolo sui limiti dell’educazione alternativa.

Il nodo giudiziario e il cambio al vertice del Tribunale

Dietro l’interesse di Netflix resta una realtà giuridica ancora aperta. Il 21 aprile la Corte d’Appello dell’Aquila esaminerà il reclamo presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che chiedono la revoca dell’ordinanza di allontanamento e il rientro immediato dei minori in famiglia.
La data è cruciale non solo per i genitori, ma anche per la definizione dell’eventuale adattamento televisivo, che deve confrontarsi con una vicenda tutt’altro che conclusa.
Nel frattempo, al Tribunale per i minorenni dell’Aquila è atteso l’insediamento della nuova presidente, Nicoletta Orlandi, che subentra a Cecilia Angrisano, la giudice che firmò il provvedimento originario: un passaggio che molti interpretano come occasione per rileggere il caso con un diverso approccio, pur nel rigoroso rispetto delle tutele per l’infanzia.

Impatto mediatico, diritti dei minori e possibili sviluppi futuri

L’eventuale miniserie su Netflix trasformerebbe la storia della “famiglia nel bosco” in un caso globale, con inevitabili riflessi sul dibattito pubblico su homeschooling, servizi sociali e protezione dei minori.
La sfida principale sarà bilanciare libertà narrativa e rispetto della privacy dei bambini, ancora coinvolti in un procedimento delicato.
Molto dipenderà dall’esito del giudizio del 21 aprile e dalle future decisioni del Tribunale per i minorenni guidato da Nicoletta Orlandi, che potrebbero ridefinire non solo il destino familiare, ma anche il perimetro etico di qualsiasi trasposizione audiovisiva.

FAQ

Chi sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion?

Sono una coppia anglo-australiana che ha scelto di vivere in Abruzzo in modo radicale, nella natura, con educazione familiare non convenzionale per i tre figli.

Dove si trovano attualmente i figli della famiglia nel bosco?

Attualmente i tre minori sono ospitati in una casa famiglia di Vasto, in esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Quando deciderà la Corte d’Appello dell’Aquila sul reclamo?

La Corte d’Appello dell’Aquila discuterà il reclamo il 21 aprile, data chiave per l’eventuale rientro dei bambini a casa.

La serie Netflix sulla famiglia nel bosco è già confermata?

No, allo stato attuale esistono trattative e indiscrezioni: il progetto di miniserie non risulta ancora ufficialmente annunciato o calendarizzato da Netflix.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache