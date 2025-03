Klarna svela come i nuovi trend dello schermo influenzano l’e-commerce

L’influenza dello schermo sulle abitudini d’acquisto degli italiani

Guardare un film o una serie TV non è più solo un passatempo, ma un vero e proprio catalizzatore di mode e tendenze. Secondo un’indagine condotta da Klarna, l’88% degli italiani utilizza lo smartphone durante la visione di contenuti audiovisivi per cercare o acquistare i prodotti visti sullo schermo. Questo fenomeno, noto come “Watch & Shop”, trasforma il mondo dell’intrattenimento in un’enorme vetrina digitale che ispira e influenza le decisioni di acquisto.

Il 72% degli italiani ha dichiarato di aver acquistato almeno una volta un prodotto ispirato da ciò che ha visto su schermo, mentre il 66% ha addirittura finalizzato l’acquisto mentre guardava il contenuto. Con piattaforme come Klarna, la ricerca e l’acquisto di articoli diventano sempre più immediati e convenienti, accorciando il tempo tra l’ispirazione e il checkout.

Cinema, Serie TV e Shopping: Quando lo Schermo Diventa una Vetrina di Tendenze

Questo cambiamento nelle abitudini di acquisto è il risultato di una trasformazione più ampia nel rapporto tra tecnologia e consumatori.

La possibilità di reperire immediatamente informazioni e di acquistare in pochi click ha reso il processo d’acquisto più veloce, intuitivo e influenzato dalle emozioni.

Se un tempo le pubblicità tradizionali erano il principale veicolo per indirizzare le scelte dei consumatori, oggi i contenuti audiovisivi stessi assumono un ruolo centrale, spingendo all’acquisto con una narrazione più coinvolgente e meno diretta.

I settori più influenzati dal “Watch & Shop”

Il fenomeno del “Watch & Shop” coinvolge molteplici settori, dai capi d’abbigliamento agli oggetti di design, fino a viaggi ed esperienze. Secondo la ricerca di Klarna, i comparti più impattati sono:

Moda: Il 56% degli italiani ha acquistato capi di abbigliamento, accessori o calzature ispirati a film e serie TV. Dai corsetti di Bridgerton ai look sofisticati di Emily in Paris, fino all’ondata rosa generata dal film Barbie, il grande e il piccolo schermo dettano le tendenze di stile. La moda cinematografica ha da sempre avuto un impatto sulle scelte dei consumatori, ma oggi, grazie alla facilità di accesso all’e-commerce, l’influenza è ancora più immediata e capillare.

Tecnologia e gadget: Il 43% degli intervistati ha acquistato dispositivi tecnologici e accessori hi-tech ispirati a ciò che ha visto nei contenuti streaming. Dai computer di ultima generazione utilizzati dai protagonisti delle serie thriller agli smartwatch indossati dagli attori nei film d'azione, il desiderio di possedere gli stessi strumenti dei propri beniamini è sempre più forte.

Il 43% degli intervistati ha acquistato dispositivi tecnologici e accessori hi-tech ispirati a ciò che ha visto nei contenuti streaming. Dai computer di ultima generazione utilizzati dai protagonisti delle serie thriller agli smartwatch indossati dagli attori nei film d’azione, il desiderio di possedere gli stessi strumenti dei propri beniamini è sempre più forte. Bellezza e skincare: Il 33% ha scelto prodotti di bellezza e cura della pelle ispirati ai look dei protagonisti delle serie più amate. Il make-up utilizzato da attrici di successo o i prodotti skincare mostrati nelle scene di film e serie TV diventano veri e propri oggetti del desiderio.

Bellezza e skincare: Il 33% ha scelto prodotti di bellezza e cura della pelle ispirati ai look dei protagonisti delle serie più amate. Il make-up utilizzato da attrici di successo o i prodotti skincare mostrati nelle scene di film e serie TV diventano veri e propri oggetti del desiderio.

Il 32% ha acquistato strumenti per la casa ispirati a show di cucina o ambientazioni cinematografiche. Le cucine dei grandi chef televisivi, così come i gadget tecnologici utilizzati nei film, creano nuove aspirazioni e portano sempre più consumatori a voler replicare lo stesso stile a casa propria. Viaggi ed esperienze: Il 26% degli italiani ha organizzato soggiorni o attività influenzati dalle destinazioni viste nei film e nelle serie TV. Dai resort di The White Lotus ai bistrot romantici di Midnight in Paris, il desiderio di viaggiare seguendo le orme dei personaggi cinematografici sta diventando un trend sempre più diffuso.

Arredamento e design: Il 19% degli intervistati ha rinnovato la propria casa ispirandosi agli interni visti sullo schermo. Scene ambientate in case di design, loft urbani o ville di lusso influenzano le scelte di arredamento degli spettatori, che cercano di ricreare nelle proprie abitazioni atmosfere simili a quelle viste nei film.

Shopping in tempo reale: lo smartphone come alleato del consumatore

Il fenomeno del dual-screening, ovvero la tendenza a navigare su internet mentre si guarda un contenuto in streaming, sta rivoluzionando le dinamiche di acquisto. Secondo Klarna:

L’88% degli italiani utilizza lo smartphone per cercare prodotti visti sullo schermo.

Il 73% apre un’app di shopping per trovare l’articolo desiderato.

Il 41% opta per un prodotto simile a quello visto, mentre il 31% riesce a trovare l’oggetto identico.

Questa abitudine dimostra come il processo d’acquisto sia sempre più integrato nella quotidianità e come il confine tra intrattenimento e shopping sia ormai labile. Il mobile si conferma il vero motore del “Watch & Shop”, riducendo il tempo tra ispirazione e acquisto. Inoltre, il 76% degli italiani cerca immediatamente online informazioni su brand e modelli, mentre il 42% si affida ai social media e ai siti specializzati per identificare gli articoli presenti nelle scene.

Il futuro dello shopping: tra AI, QR code e social commerce

L’interazione tra cinema, TV e commercio digitale sta aprendo nuove opportunità per il retail. L’80% degli italiani si dichiara interessato a un’app che permetta di identificare istantaneamente i prodotti visti sullo schermo, mentre il 43% gradirebbe un link diretto disponibile sulle piattaforme di streaming.

Soluzioni innovative come QR code integrati nei contenuti video o strumenti basati sull’intelligenza artificiale potrebbero semplificare ulteriormente il percorso d’acquisto. Il 52% degli utenti vorrebbe un’app che confronti i prezzi e trovi le offerte migliori, mentre il 35% sogna uno strumento capace di riconoscere un prodotto semplicemente caricando una foto.

Con Klarna, la transizione dallo schermo al carrello diventa sempre più fluida, grazie a funzioni di ricerca intelligente, cashback sugli acquisti e pagamenti flessibili. In un’era in cui l’intrattenimento si fonde sempre più con il commercio, il futuro dello shopping potrebbe essere letteralmente “a portata di telecomando”.