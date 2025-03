Consob interviene e blocca la meme coin lanciata da Fabrizio Corona

La situazione della meme coin $CORONA

La meme coin $CORONA, legata all’immagine del noto fotografo Fabrizio Corona, ha attirato l’attenzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) a causa della sua offerta controversa. Recentemente, l’autorità di regolamentazione ha emanato un ordine di cessazione per l’offerta di cripto-attività non autorizzata, specificamente indirizzata al pubblico italiano.

Questa operazione è stata promossa attraverso il sito www.getcoronamemes.com, che presenta il meme come un simbolo di espressione culturale e spirito di comunità. Tuttavia, è importante notare che l’offerta non è stata accompagnata dal documento informativo (white paper) richiesto dalla normativa vigente, il che ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla trasparenza e alla legalità dell’intera operazione.

Le motivazioni della Consob

La Consob ha preso provvedimenti contro la meme coin $CORONA a causa di gravi irregolarità nella sua offerta al pubblico. In particolare, l’Autorità di Vigilanza ha sottolineato che l’emittente non ha fornito il documento informativo richiesto dalla normativa Micar, elemento fondamentale per garantire la trasparenza e la protezione degli investitori.

La mancanza di questo documento ha sollevato dubbi sulla validità legale dell’offerta e sulla potenziale esposizione degli investitori a rischi elevati, poiché non sono state fornite informazioni dettagliate sulle modalità di funzionamento e sui rischi associati all’investimento in $CORONA.

In aggiunta, la Consob ha evidenziato il fatto che le dichiarazioni sul valore e sul potenziale di guadagno della meme coin non sono state supportate da dati concreti. Il testo promozionale presentava $CORONA come un’opportunità di investimento senza riscontrare, però, le garanzie necessarie per una corretta valutazione da parte del pubblico.

Tali pratiche, in contrasto con le normative vigenti, hanno indotto l’Autorità a intervenire per tutelare i consumatori e mantenere l’integrità dei mercati finanziari.

Le azioni del Codacons e le conseguenze per il progetto

Le azioni intraprese dal Codacons sono state decisive per l’evoluzione della questione relativa alla meme coin $CORONA. L’associazione dei consumatori ha presentato un esposto formale, denunciando pratiche commerciali potenzialmente illecite e sollecitando l’intervento della Consob e della Banca d’Italia. Secondo le informazioni fornite dal Codacons, l’iniziativa legata a $CORONA ha suscitato preoccupazioni riguardo a pratiche di insider trading. È stato segnalato che un wallet ha effettuato acquisti di token prima della pubblicazione ufficiale, un’azione indicativa di accesso a informazioni riservate. Questa tempestiva vendita ha generato un immediato crollo del prezzo, facendo sì che gli investitori successivi si trovassero a detenere asset notevolmente svalutati, una dinamica tipica degli schemi di Pump & Dump.

Oltre a segnalare queste gravi irregolarità, il Codacons ha espresso dubbi sul modello commerciale associato al progetto Corona, che avrebbe motivato gli investitori a versare somme ingenti tramite un broker non autorizzato in Europa.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Fabrizio Corona di aver interrotto il progetto, sembrerebbero emergere prove di un suo proseguimento sotto un’altra forma. L’associazione ha richiesto che vengano effettuate indagini approfondite per accertare la veridicità di queste informazioni e valutare le eventuali responsabilità penali e pecuniarie legate a queste operazioni.