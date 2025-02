Jazz Royale a Campione d’Italia: concerti imperdibili al Blue Note di Milano

Musica di alto livello a Campione d’Italia

La rassegna “Jazz Royale” rappresenta un’importante novità nel panorama musicale di Campione d’Italia, segnando l’arrivo di eventi di livello internazionale nella località. Con l’accordo tra il Salone delle Feste e il prestigioso Blue Note di Milano, gli amanti della musica jazz possono ora godere di concerti esclusivi in una cornice storica e affascinante. L’obiettivo di questa serie di eventi è quello di elevare l’offerta culturale del territorio, portando artisti di fama mondiale e creando un’atmosfera unica che unisce la musica di alta qualità all’esperienza di intrattenimento.

Il primo concerto, previsto per il 27 febbraio con Nick The Nightfly, crea già grande attesa tra i fan. I concerti, che si terranno con un set unico alle ore 20.30, si posizionano come un’opportunità imperdibile per ascoltare i grandi nomi del jazz in un contesto che rievoca il mood del leggendario club milanese. Ogni serata non solo mette in risalto la musica, ma offre anche un’esperienza gastronomica che completerà l’immersione nel mondo del jazz. In questo modo, la rassegna mira a diventare un nuovo punto di riferimento per gli eventi musicali a Campione d’Italia, contribuendo a valorizzare e a far conoscere sempre di più questa gemma del Lago di Lugano.

Storia della partnership tra Blue Note e Salone delle Feste

Il Salone delle Feste di Campione d’Italia ha recentemente intrapreso una collaborazione innovativa con il noto Blue Note di Milano, creando così le basi per la rassegna “Jazz Royale”. Questo progetto ambizioso si prefigge di rafforzare l’offerta culturale della località, portando il prestigio e la qualità del jazz a un pubblico più vasto. La partnership trae origine dall’intenzione di entrambe le parti di promuovere musica di eccellenza e di veicolare gli artisti emergenti e consolidati del panorama jazzistico. Le sinergie generate da questa collaborazione mirano a portare un’aria di rinnovamento nell’intrattenimento musicale di Campione d’Italia, rendendola una meta irresistibile per gli appassionati di jazz.

La scelta di Campione d’Italia come sede per questa rassegna non è casuale, poiché il Salone delle Feste è già associato ad una lunga tradizione di eventi di alta classe e spettacoli di rilievo. Con l’aggiunta di “Jazz Royale”, il Casinò di Campione si riconferma come un epicentro di cultura e intrattenimento. Mario Venditti, presidente del Consiglio di Amministrazione del Casinò, ha sottolineato come questa nuova iniziativa rappresenti un traguardo significativo nel rafforzare il legame tra cultura e turismo nel territorio, unendo forze per attrarre nuovi visitatori.

Da parte sua, il Blue Note di Milano, custode di una storia musicale d’eccezione, ha trovato in questa collaborazione un’opportunità per portare la propria essenza artistica oltre le mura del famoso locale milanese. Attraverso eventi come “Jazz Royale”, si intende ricreare l’atmosfera unica che caratterizza le serate del club, in una nuova cornice che senza dubbio arricchirà l’offerta culturale e ricreativa di Campione d’Italia. Daniele Genovese, Managing Director del Blue Note, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, evidenziando l’importanza della musica e della gastronomia per garantire un’esperienza completa agli spettatori.

Il programma dei concerti “Jazz Royale”

La rassegna “Jazz Royale” si propone di regalare ai partecipanti un’esperienza musicale esclusiva e di alta gamma, presentando un programma di concerti che include quattro live imperdibili nel suggestivo Salone delle Feste di Campione d’Italia. Ognuno degli eventi avrà luogo alle ore 20.30, offrendo un set unico e curato per garantire un’atmosfera intima e avvolgente, tipica delle serate del Blue Note di Milano.

Il calendario degli eventi prevede un’apertura di grande prestigio con Nick The Nightfly il 27 febbraio, un artista noto per il suo stile inconfondibile e le sue eccezionali capacità vocali, che promette di deliziare il pubblico con un mix di jazz e sonorità moderne. Il 27 marzo sarà la volta di Simona Bencini, che porterà sul palco la sua versatilità musicale, alternando pezzi jazz a brani influenzati dal soul-funk, accompagnata dagli LMG 4tet. L’energia della rassegna continuerà il 17 aprile con Matthew Lee, un virtuoso del pianoforte e performer carismatico, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua rivisitazione del rock’n’roll e della musica d’autore. Infine, il 15 maggio, il palco sarà occupato da Sagi Rei, che con la sua sensibilità musicale porterà il suo stile unico, caratterizzato da influenze etniche e soul.

Ogni concerto non si limita a presentare performance di alto livello, ma si inserisce in un contesto di grande valore che coniuga arte e gastronomia. L’incontro tra musica di qualità e le proposte culinarie delle serate renderà ogni evento un momento da ricordare, culminando in una proposta di intrattenimento che mira a fare del Salone delle Feste un nuovo punto di riferimento per gli eventi jazzistici in Italia. “Jazz Royale” non è solo una rassegna musicale, ma un’esperienza completa pensata per celebrare il jazz in tutte le sue sfumature, elevando sviluppi culturali e attrattivi di Campione d’Italia.

Gli artisti di “Jazz Royale”

La rassegna “Jazz Royale” si arricchisce di artisti di calibro internazionale, con ogni concerto che promette performance memorabili. Il primo a calcare il palco sarà Nick The Nightfly, celebre voce e musicista, noto per la sua esperienza in qualità di deejay radiofonico su Radio Monte Carlo. La sua carriera musicale vanta collaborazioni con giganti del jazz come Quincy Jones e Sarah Jane Morris. Il suo fascino magnetico e la tendenza a fondere diversi generi musicali lo rendono un ospite d’onore per l’apertura di questa rassegna. Con il suo “Nightfly Orchestra”, Nick è pronto a incantare il pubblico con melodie avvolgenti e arrangiamenti sofisticati, unendo l’eleganza del jazz con un tocco contemporaneo.

Il successivo appuntamento vedrà sul palco Simona Bencini il 27 marzo. Questa artista, nota per la sua versatilità, riesce a trasmettere emozioni diverse attraverso le sue performance che spaziano dal soul-funk al jazz. Sarà accompagnata dal LMG 4tet, il quale apporterà una robusta base ritmica e armonica, permettendo di esplorare un repertorio variato che include sia brani originali che pezzi iconici. La fusione di stili che Simona propone è un chiaro esempio di come il jazz possa dialogare con altre forme musicali, attirando un pubblico diversificato e appassionato.

Il 17 aprile, l’energia aumenterà ulteriormente con Matthew Lee, un performer dal carisma travolgente. Con il suo stile evocativo che attinge da influenze rock e swing, Matthew incarna lo spirito giocoso della musica dal vivo. La sua capacità di coinvolgere il pubblico è una delle sue principali qualità, rendendo ogni sua esibizione un momento di intensa partecipazione collettiva. I suoi brani, una combinazione di classici e nuove creazioni, promettono di far vibrare le corde emotive degli spettatori.

Infine, il 15 maggio, il palco sarà tutto per Sagi Rei, un artista con uno stile distintivo e una voce dal timbro unico. Originario di Israele, Sagi ha conquistato il cuore del pubblico italiano con reinterpretazioni acustiche di successi dance, risultando in una fusione di culture musicali. La sua capacità di spaziare tra generi, unita a testi evocativi, lo rende un punto di riferimento di fascino e innovazione nel panorama della musica contemporanea. Con la sua esibizione, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire un’artista capace di trascendere le barriere musicali.

Dettagli sull’esperienza gastronomica

In occasione della rassegna “Jazz Royale”, i concerti non si limiteranno a offrire solo musica di alta qualità, ma saranno accompagnati da un’esperienza gastronomica pensata per esaltare ogni performance. Presso il ristorante Riviera, situato al settimo piano del Salone delle Feste, gli ospiti potranno gustare un aperitivo o una cena che unirà il piacere del palato con quello dell’udito. Questa fusione tra musica e gastronomia è stata progettata per creare un’atmosfera unica, consentendo agli spettatori di immergersi completamente nell’esperienza del jazz.

Il ristorante Riviera, noto per la sua cucina raffinata, proporrà un menù che sarà affinato per ogni evento, ispirandosi ai diversi stili musicali e alle atmosfere evocate dai concerti. Ogni serata rappresenterà un’occasione per scoprire piatti che combinano tradizione e innovazione, utilizzando ingredienti freschi e di qualità, in linea con il prestigio degli artisti presenti. La sinergia tra le esibizioni live e l’offerta gastronomica mira a trasformare ciascun concerto in un evento multisensoriale, dove il gusto e il ritmo si completeranno a vicenda.

Inoltre, la scelta di abbinare il cibo alla musica aggiunge valore all’esperienza complessiva, poiché permette ai partecipanti di trascorrere una serata di relax e divertimento, arricchendo il loro incontro con il jazz con momenti conviviali. Il connubio di eccellenza e raffinatezza che caratterizzerà “Jazz Royale” mira a rendere questo evento un’occasione non solo per ascoltare musica di qualità, ma anche per condividere momenti preziosi in un ambiente esclusivo.

Il patrocinio del Casinò di Campione d’Italia e la celebrazione della cultura gastronomica locale contribuiranno a creare un contesto favorevole per godere appieno di ogni concerto. La rassegna “Jazz Royale”, quindi, non è soltanto un’esperienza musicale, ma un viaggio attraverso sapori e suoni, un’esperienza da non perdere per tutti gli appassionati di musica e buona cucina.

Acquisto dei biglietti e informazioni utili

Per chi desidera prendere parte a questi eventi unici, l’acquisto dei biglietti per la rassegna “Jazz Royale” è reso semplice e accessibile. I biglietti per ogni concerto sono disponibili al prezzo di 40,00€ ciascuno, e possono essere prenotati in prevendita tramite il sito ufficiale di Vivaticket. Questa opzione permette di garantire un posto per assistere alle performance di artisti di fama internazionale in un’atmosfera esclusiva.

La rassegna si articolerà su quattro date: il 27 febbraio, il 27 marzo, il 17 aprile e il 15 maggio. Gli spettacoli inizieranno puntualmente alle ore 20.30, fornendo così ai partecipanti l’opportunità di giungere con calma e godere dell’esperienza. Si consiglia di effettuare l’acquisto dei biglietti in anticipo, in quanto le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente data l’elevata richiesta e l’interesse per la qualità degli artisti coinvolti.

Per rendere la serata ancora più memorabile, gli ospiti avranno la possibilità di prenotare anche un servizio di ristorazione presso il ristorante Riviera, situato al settimo piano del Salone delle Feste. Durante le performance, gli spettatori potranno approfittare di un delizioso aperitivo o di una cena, completando la loro esperienza con proposte gastronomiche curate per l’occasione.

In aggiunta, si raccomanda di controllare regolarmente il sito di Vivaticket per eventuali aggiornamenti riguardanti i concerti e le informazioni logistiche. Questo garantirà di non perdere alcun dettaglio e di godere appieno della rassegna “Jazz Royale”, un appuntamento che promette di essere indimenticabile per tutti gli amanti della musica jazz.