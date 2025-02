Cosa succede quando la storia e la bellezza di Milano incontrano lo spirito di MI’mpegno? Una passeggiata oggi ci conduce alla riscoperta dei “luoghi del Tribunale”

L’associazione milanese promuove un l’incontro tra i cittadini e le istituzioni, stimolando la conoscenza del patrimonio culturale di Milano.

— di Lucia Cimini — L’associazione MI’mpegno, fondata nel 2013, ha come obiettivo la creazione di una cittadinanza attiva e consapevole, creando un ponte tra i cittadini e le istituzioni, stimolando la conoscenza del patrimonio culturale di Milano. Carmelo Ferraro, presidente di MI’mpegno, ha sottolineato come iniziative come questa siano fondamentali per rafforzare il senso di comunità e costruire relazioni positive e durature tra i cittadini. “Incontrare persone e realtà che rappresentano il cuore pulsante della nostra città ci permette di costruire una rete di relazioni basate sulla condivisione di valori e sull’impegno comune per il bene di Milano”, ha affermato Ferraro. Non solo cultura: l’associazione MI’mpegno propone anche attività che promuovano l’inclusione sociale delle fasce più deboli.

Alla scoperta dei luoghi del Tribunale

Cosa succede quando la storia e la bellezza di Milano incontrano lo spirito di MI’mpegno? Una passeggiata che non si limita alla scoperta dei luoghi, ma diventa occasione di incontro e condivisione.

La passeggiata culturale “Alla scoperta dei luoghi del Tribunale” ha portato oltre 50 partecipanti a esplorare i luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia del panorama giudiziario e culturale milanese. È questo il bilancio dell’ultima passeggiata culturale organizzata da MI’mpegno.

Il percorso ha avuto inizio presso la sede dei nuovi uffici giudiziari di Milano, una moderna struttura situata in via San Barnaba. Questo edificio, che ospita anche il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti, è stato progettato dall’architetto Carmelo Maugeri, che ha guidato i partecipanti raccontando le sfide e le scelte progettuali affrontate nella realizzazione dell’edificio.

Il percorso ha poi condotto il gruppo alla scoperta della magnifica Chiesa di Santa Maria della Pace, uno dei gioielli del gotico lombardo. La chiesa, solitamente chiusa al pubblico, è stata un’occasione rara per i partecipanti di ammirarne la bellezza e scoprire dettagli storici e architettonici. Questi luoghi, situati nel cuore della città, rappresentano un incontro tra passato e presente, dove le vicende istituzionali si mescolano con gli aneddoti della vita quotidiana milanese.

La passeggiata si è conclusa nei Chiostri dell’Umanitaria, storica sede della Società Umanitaria, un’istituzione fondata nel 1893 che promuove cultura, assistenza e formazione professionale. Claudio Colombo, responsabile dell’archivio, ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di storie e curiosità legate a questa realtà, che ha svolto un ruolo fondamentale nel supporto ai migranti nel primo dopoguerra, quando la città accoglieva oltre 5.000 persone al mese in cerca di nuove opportunità.

In conclusione, “Alla riscoperta dei luoghi del Tribunale” ha rappresentato un momento di cultura e scoperta che ha permesso ai partecipanti di entrare in contatto con la storia e le bellezze nascoste della città, consolidando l’importante ruolo di MI’mpegno come punto di riferimento per la cultura milanese.