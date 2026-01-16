Ivass assicura: stretta sull’oblio oncologico, cosa cambia subito per polizze e risarcimenti

Obblighi per le compagnie assicurative

Ivass impone a compagnie e intermediari di conformarsi alla legge sull’oblio oncologico, eliminando ogni pratica discriminatoria nell’accesso alle polizze per chi ha superato una patologia oncologica. È vietato chiedere o utilizzare dati sanitari relativi a tumori quando sia trascorso il periodo previsto dalla norma, in assenza di recidive.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Le imprese devono adeguarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, aggiornando processi assuntivi e sistemi di valutazione del rischio. Il divieto copre sia la raccolta ex novo sia l’uso di informazioni pregresse, se maturati i requisiti per il diritto all’oblio.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Sono esclusi i prodotti Rc auto, per cui i dati oncologici sono irrilevanti. Le compagnie non possono subordinare l’offerta a visite mediche o ad accertamenti su pregresse patologie quando il cliente rientra nelle soglie temporali previste: oltre dieci anni dalla fine dei trattamenti, cinque anni per i minori di 21 anni, o termini più brevi se stabiliti per specifiche casistiche.

Vige l’obbligo di cancellare entro 30 giorni i dati sanitari già detenuti dopo la ricezione della certificazione di oblio, senza conservarli per valutazioni future. Qualsiasi deroga o profilazione basata su quelle informazioni è preclusa e costituisce violazione della normativa.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Gli intermediari distributivi sono tenuti agli stessi standard: niente raccolta, niente utilizzo e obbligo di rimozione dei dati, con responsabilità in solido per il rispetto delle nuove tutele.

Aggiornamento della documentazione precontrattuale

Le imprese devono integrare i moduli informativi con una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, esplicitando che gli assicurati guariti da oltre dieci anni, o da cinque anni se minori di 21 anni, non sono tenuti a fornire dati sanitari né a sottoporsi a accertamenti. Devono essere recepiti eventuali termini più brevi previsti per casistiche specifiche, con indicazioni chiare sulle condizioni e sulle soglie temporali.

Gli aggiornamenti vanno inseriti nei moduli unici precontrattuali e nei documenti informativi aggiuntivi, eliminando richieste di informazioni su patologie oncologiche pregresse e ogni riferimento a valutazioni del rischio fondate su tali dati. Le compagnie devono inoltre precisare il divieto di acquisizione e utilizzo dei dati sanitari quando siano maturati i presupposti per l’oblio.

Nei materiali destinati alla rete distributiva, inclusi questionari e checklist assuntive, va introdotta una clausola standard che vieta indagini mediche e l’uso di informazioni storiche se opera l’oblio. È obbligatorio indicare le procedure per la cancellazione dei dati entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione, con tracciamento delle attività di rimozione.

Sono esclusi i prodotti Rc auto, dove il dato sanitario è irrilevante: i documenti devono riportare espressamente l’esclusione. Tutti i canali, compresi i sistemi online, devono riflettere in modo coerente i nuovi contenuti informativi e le tutele previste.

Vigilanza e tutela dei diritti dei consumatori

Il Garante per la protezione dei dati personali controllerà il rispetto del divieto di raccolta e uso dei dati sanitari oncologici quando sussistono i requisiti dell’oblio, intervenendo su eventuali trattamenti illeciti e sulla cancellazione entro 30 giorni delle informazioni già detenute.

Ivass vigilerà sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti di imprese e distributori, verificando l’allineamento delle pratiche assuntive e dei documenti informativi alle nuove tutele e sanzionando condotte discriminatorie o informative carenti.

Per le controversie legate all’oblio oncologico è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, che offre un percorso di risoluzione stragiudiziale, rapido e gratuito per il cliente; restano ferme le tutele davanti all’autorità giudiziaria.

FAQ

Chi vigila sul corretto uso dei dati sanitari?
Il Garante privacy controlla il trattamento dei dati e le cancellazioni entro i termini previsti.

Chi verifica la trasparenza delle imprese?
Ivass monitora documenti e condotte commerciali, intervenendo in caso di violazioni.

Come si risolvono le controversie?
È possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo senza costi e con tempi contenuti.

I dati oncologici possono essere richiesti dopo l’oblio?
No, vige il divieto di acquisizione e di utilizzo una volta maturati i requisiti.

Entro quando vanno cancellati i dati già raccolti?
Entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di oblio oncologico.

Le regole valgono anche per gli intermediari?
Sì, stessi obblighi di non raccolta, non utilizzo e cancellazione dei dati.

Qual è la fonte della notizia?
Indicazioni e contenuti sono ispirati alla comunicazione riportata da ANSA.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com