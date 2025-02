Iva Zanicchi commuove Verissimo con il suo ricordo di ‘Pippi’ e Sanremo

Iva Zanicchi a Verissimo: il premio alla carriera

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 23 febbraio 2025, Iva Zanicchi ha ricevuto il prestigioso Premio alla Carriera durante il Festival di Sanremo. La cantante, in un abito rosso fiammante, ha condiviso con il pubblico e con la conduttrice Silvia Toffanin l’emozione di questo importante riconoscimento. Zanicchi ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti di Carlo Conti, evidenziando il suo affetto e la sua delicatezza: “Grazie a Carlo Conti che ha pensato a me, è stato molto affettuoso, carino… Appagante, una grande soddisfazione”. L’artista ha anche ricordato il suo esordio al Festival, avvenuto sessant’anni prima, raccontando di essere stata così emozionata da dover lasciare il palco all’inizio della sua carriera. Con entusiasmo, ha sottolineato quanto significhi per lei ricevere riconoscimenti mentre è ancora viva, un pensiero che riflette la sua passione per la musica e il palcoscenico.

La dedica al compagno scomparso

Nel corso della sua apparizione a Verissimo, Iva Zanicchi ha dedicato il prestigioso Premio alla Carriera al suo compagno scomparso, Fausto Pinna, affettuosamente soprannominato ‘Pippi’. Questo tributo emozionante rivela il profondo legame che la cantante aveva con Pinna, descritto come una figura centrale nella sua vita e nel suo percorso artistico. Zanicchi ha voluto far sapere che, prima di salire sul palco di Sanremo, ha vissuto un momento di tensione, poiché le è stato tolto l’orologio, simbolo del tempo e dell’attesa. Questo piccolo incidente l’ha fatta riflettere: “Pippi, se fossi qua saresti troppo contento”, ha detto, rivelando quanto fosse importante per lui la sua musica, tanto da commuoversi ogni volta che la sentiva cantare.

Ancora visibilmente commossa, Iva ha aggiunto di sentire la presenza di Pinna nella sua vita quotidiana: “Io ancora ce l’ho dentro il cuore, lo sento vicino, soprattutto alla sera”, un’affermazione che dimostra quanto il ricordo del compagno continui a influenzare le sue emozioni. La dedica a Pippi è stata il momento clou del suo intervento, portando il pubblico a comprendere il valore dell’amore legato alla musica e alla memoria. Questo passaggio è stato un autentico inno alla soggettività dell’artista e alla forza del ricordo, che continua a vivere attraverso le sue esibizioni.

I progetti futuri di Iva Zanicchi

Durante la sua partecipazione a Verissimo, Iva Zanicchi ha condiviso anche importanti dettagli riguardanti i suoi progetti futuri, sottolineando la voglia di rinnovarsi e di continuare a comunicare la sua arte. La cantante ha rivelato di essere attualmente al lavoro su un nuovo disco, un progetto che segna una tappa significativa nella sua lunga carriera. Collaborando con l’artista Cristiano Malgioglio, Zanicchi ha espresso entusiasmo e determinazione, affermando: “Comincio a studiare perché sto realizzando un disco, sarà l’ultimo della mia vita? Non lo so”. Questo commento denota sia la consapevolezza dell’artista riguardo alla sua carriera, sia un desiderio di continuare a lasciare un’impronta nel panorama musicale italiano.

Oltre alla produzione discografica, Iva Zanicchi ha enfatizzato l’importanza di mantenere viva la passione per la musica, suggerendo a tutti i suoi ammiratori di abbracciare l’amore per l’arte in tutte le sue forme. Ha dichiarato: “Amare tutto, amare la musica, le persone, la gente, l’arte, leggere, scrivere, tutto, questo fa sì che la tua mente sia impegnata, occupata”. Questo approccio positivo e proattivo riflette la volontà di affrontare le sfide della vita con il supporto dell’amore e dell’arte, elementi che, secondo Zanicchi, contribuiscono a superare momenti difficili e a mantenere viva la gioia di vivere.