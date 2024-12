Wanda Nara contro Mauro Icardi: la furia dopo la denuncia e il caos alimenti

Se non ha soldi si vendesse l’orologio per pagare gli alimenti

La 38enne _Wanda Nara_, attualmente in una relazione con il rapper _L-Gante_, ha mostrato la sua indignazione nei confronti dell’ex marito _Mauro Icardi_, che l’ha citata in giudizio. La showgirl ha risposto pubblicamente alle accuse attraverso il social X, scagliandosi contro le due giornaliste di _Telefe_ che hanno riportato la notizia. Nella sua risposta, ha affermato: “Se non ha soldi si vendesse l’orologio per pagare gli alimenti”. Questo commento si inserisce in un contesto di crescente tensione tra i due, evidenziando quanto sia complessa la loro situazione familiare.

Nara ha rivolto le sue critiche verso Icardi, sostenendo che non le sta fornendo il mantenimento per le loro figlie, _Francesca_ e _Isabella_, rispettivamente nate nel 2015 e 2016. L’ex opinionista del _GF Vip_ ha sottolineato che si prende totalmente cura delle bambine e che si occupa della loro esigenza economica. Lamentandosi della situazione, ha fatto riferimento all’impegno del suo ex marito in altre attività, insinuando che le sue risorse energetiche e finanziarie siano state mal allocate, mentre le necessità delle sue figlie rimangono trascurate.

Alle accusi di Icardi di impedirgli di vedere le figlie, Nara ha risposto, suggerendo che le sue azioni siano motivate da un desiderio di vendetta piuttosto che da preoccupazioni genuine per il benessere familiare. La tensione tra i due ex coniugi continua a generare notizie di rilevanza mediatica, mettendo in luce non solo le dinamiche tra di loro, ma riflettendo anche sul tema più ampio del mantenimento dei figli e delle responsabilità genitoriali.

La furia di Wanda Nara contro Mauro Icardi

Wanda Nara ha deciso di non trattenere la sua collera nei confronti di Mauro Icardi, e la sua reazione è stata immediata e carica di emozione. Attraverso i social, la showgirl ha smascherato le accuse lanciate contro di lei dal calciatore, definendo le due giornaliste di _Telefe_ “grandi bugiarde”. Nara non si è limitata a una mera risposta difensiva, ma ha invece scatenato un vero e proprio attacco verbale, mettendo in discussione la credibilità del suo ex marito e l’affidabilità di chi lo circonda.

In un post denso di contenuti, la Nara ha affermato di aver dimostrato con prove tangibili le sue affermazioni riguardo la difficoltà di Icardi a garantire supporto economico per le loro figlie. Ha messo in risalto che, mentre lei si occupa da sola della manutenzione delle bambine, Icardi sarebbe impegnato a spendere il suo denaro in lussi e svaghi, insinuando che la sua situazione economica non giustifica l’assenza di contribuzione al mantenimento. “Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non sc*po nessuno!” ha ribadito, enfatizzando la sua dedizione e determinazione.

Il colpo di grazia alle sue affermazioni giunge quando Nara chiede a Icardi di vendere l’orologio che lei gli aveva regalato, suggerendo che quelle risorse potrebbero essere impiegate per contribuire al mantenimento delle ragazze. Questa dichiarazione mette in luce l’asprezza delle loro dinamiche familiari e l’intensità delle emozioni coinvolte, rivelando una profondità di rancore che continua a segnare il loro rapporto. Le parole di Wanda, colme di frustrazione e autoconfidenza, hanno chiaramente colpito nel segno, rendendo evidente la lotta in corso tra i due ex coniugi.

Le rivelazioni sulle figlie e il mantenimento non versato

Nel cuore della disputa fra Wanda Nara e Mauro Icardi si inseriscono le delicate questioni legate al mantenimento delle loro figlie, _Francesca_ e _Isabella_. Wanda ha denunciato pubblicamente che il suo ex marito non starebbe provvedendo adeguatamente alle necessità economiche delle bambine, e ciò rappresenta il centro delle sue accuse. “Mantengo da sola i miei figli”, ha affermato con fermezza, esprimendo non solo il suo rifiuto di accettare le critiche di Icardi, ma anche un forte senso di responsabilità come madre. La showgirl ha voluto far sapere che si sta occupando autonomamente delle spese, sottolineando la sua dedizione nel garantire una vita serena e dignitosa alle ragazze.

Wanda ha sollevato interrogativi sulla disponibilità finanziaria di Icardi, insinuando che sia impegnato in spese superflue piuttosto che preoccuparsi delle esigenze primarie delle figlie. La sua affermazione secondo cui il calciatore preferirebbe spendere in lussi anziché versare il necessario per il mantenimento ha acceso vicino e lontano un dibattito sulla responsabilità genitoriale e le dinamiche familiari. La Nara ha evidenziato come, in alcune situazioni, l’interesse personale di un genitore possa sovrapporsi ai doveri verso la prole, creando tensioni che ricadono sui bambini stessi.

Inoltre, l’ironia della situazione è accentuata dall’insinuazione di Wanda riguardante il fatto che Icardi ha assunto una collaboratrice per occuparsi delle figlie durante i suoi impegni lontano da casa. Questo fa trasparire ulteriori problematiche sulla cura e il supporto che Icardi sostiene di offrire come padre, evidenziando una presunta disconnessione fra le sue azioni e le reali necessità familiari. Ciò alimenta ulteriormente le accuse di Nara, che non esita a presentarsi come l’unica figura coinvolta nella vita delle piccole.