Italiani e risparmi: la mossa inattesa che potrebbe stravolgere portafogli e abitudini di spesa

Risparmi e realtà: dove finiranno davvero i depositi

I numeri fotografano una contraddizione evidente: i risparmi degli italiani restano fermi sui conti correnti, nonostante mesi di retorica sull’“anno degli investimenti”. A novembre i depositi bancari superavano i 1.860 miliardi di euro, una montagna di liquidità che continua a essere remunerata in media per meno dell’1%, con un’erosione silenziosa del potere d’acquisto. L’inflazione in rallentamento nel 2025 e attesa ancora moderata nel 2026 non basta a invertire la traiettoria: i tassi corrisposti dalle banche restano compressi e i conti ordinari, pur percepiti come sicuri, continuano a essere un parcheggio costoso.

La realtà è che la propensione al risparmio supera quella all’investimento. Paura del futuro e scarsa alfabetizzazione finanziaria spingono le famiglie a privilegiare la liquidità, rinunciando a strumenti basilari e a basso rischio come i titoli di Stato. In un’analisi recente, le mancate allocazioni sono state quantificate in circa 50 miliardi di euro di rendimenti potenziali “bruciati” in un anno. Anche ipotizzando la destinazione di un terzo del saldo medio verso un portafoglio prudente, la scelta prevalente resta l’inerzia.

Dove andranno davvero questi soldi nel 2026? È plausibile che una quota significativa rimanga nei conti correnti e nei depositi a vista, complice l’avversione al rischio e la difficoltà a navigare mercati percepiti come “tutti cari”. Una parte potrà spostarsi verso emissioni dedicate al retail, come i BTp Valore, che il governo ha buone ragioni per riproporre entro la prima metà dell’anno, grazie all’appeal della cedola step-up e alla tassazione favorevole. Tuttavia, senza un cambio culturale e senza consulenza di qualità, la transizione da risparmiatori a investitori resterà limitata: prevale l’idea di non “fare il passo più lungo della gamba”, con l’indebitamento confinato quasi esclusivamente al mutuo prima casa e con una preferenza storica per l’immobiliare rispetto ai mercati finanziari.

Il risultato è un paradosso: liquidità elevata, rendimenti minimi, perdita cumulata di potere d’acquisto. Nel breve, la dinamica dei tassi sui conti non offre soluzioni: per proteggere i risparmi, serviranno scelte consapevoli su strumenti basilari e a rischio contenuto. Ma la maggioranza continuerà a privilegiare la liquidità, rinviando decisioni che richiedono pianificazione, tempo e disciplina.

Consumi ed esperienze: la spesa si sposta dai beni ai ricordi

La traiettoria dei consumi nel 2026 è già tracciata: meno acquisti materiali, più spesa per turismo, ristorazione, cultura e sport. La domanda si orienta verso gli experience goods, alimentando una memory economy che privilegia valore percepito, socialità e benessere rispetto al possesso. È una tendenza strutturale nelle economie mature e in Italia si traduce in budget familiari riallocati su viaggi, eventi e attività ricreative, anche a scapito di beni durevoli e consumi tradizionali.

Il turismo mostra una dinamica significativa: le spiagge meno affollate nell’ultima estate non hanno frenato il comparto, che ha semplicemente spostato flussi verso mete alternative, interne ed estere. Crescono le formule flessibili e gli alloggi in affitto breve, che stanno rivalutando aree turistiche finora marginali e modificando la geografia della domanda. La ristorazione mantiene un ruolo centrale nell’esperienza complessiva di viaggio e tempo libero, mentre le attività culturali e sportive beneficiano di una spesa più selettiva ma meno ciclica: biglietti, abbonamenti e pacchetti esperienziali entrano stabilmente nei bilanci domestici.

Questa rotazione dei consumi ha ricadute sul sistema produttivo. I settori legati ai beni fisici devono confrontarsi con cicli di sostituzione più lunghi, maggiore comparazione online e minore urgenza d’acquisto; i servizi esperienziali, al contrario, capitalizzano su immediatezza e condivisione. L’effetto è visibile anche nei mercati immobiliari: l’ascesa degli affitti turistici spinge la rendita in specifiche aree, mentre il retail tradizionale soffre nei segmenti generalisti. Sul fronte dei prezzi, l’inflazione più bassa aiuta il potere d’acquisto, ma non colma il divario accumulato negli anni precedenti; le famiglie, quindi, tendono a proteggere il budget riducendo gli acquisti non essenziali e conservando liquidità per esperienze ad alto valore emotivo.

Nel contesto dei rischi percepiti elevati sugli asset finanziari e dei rendimenti modesti sui depositi, le spese esperienziali diventano una “ricompensa” tangibile: si rinvia l’investimento e si premia il consumo che genera ricordi. Le imprese che intercettano questa traiettoria—ospitalità diffusa, eventi, wellness, sport e intrattenimento—possono crescere puntando su qualità, personalizzazione e servizi digitali. I settori legati ai beni, invece, dovranno riposizionare l’offerta su durabilità, servizio post-vendita e formule di uso flessibile per non perdere rilevanza in una domanda che ha spostato l’asticella su esperienze misurabili e condivisibili.

Investimenti promessi e rimandati: tra paura del rischio e aste retail

La distanza tra propositi e azioni resta ampia: oltre metà degli italiani dichiara di voler investire nel 2026, ma la quota di chi lo farà davvero difficilmente supererà un quarto dei risparmiatori. L’inerzia è alimentata da avversione al rischio, scarsa alfabetizzazione finanziaria e percezione diffusa che “tutto sia caro”: azioni su valutazioni elevate, obbligazioni sensibili a inflazione e tassi, metalli preziosi reduci da un 2025 euforico. L’esito è il rinvio: si attende “il momento giusto”, che raramente coincide con decisioni tempestive.

Il tessuto finanziario italiano rafforza questa prudenza. L’indebitamento privato è contenuto e il debito “accettabile” per la maggioranza resta il mutuo prima casa; oltre l’immobiliare, la propensione a esporsi diminuisce nettamente. L’idea di diversificare tra azioni, bond, fondi, materie prime o strumenti indicizzati all’inflazione appare complicata, anche perché gli scenari sono incerti: dalle possibili rotazioni settoriali legate all’IA ai movimenti dei rendimenti a lunga, fino alle variabili geopolitiche che condizionano energia e prezzi al consumo.

In questo contesto, le aste rivolte al retail offrono una corsia preferenziale. Il successo delle ultime emissioni di BTp Valore conferma l’appetito per strumenti percepiti come semplici, con step-up delle cedole e tassazione agevolata. È realistico attendersi nuove tranche entro la prima metà dell’anno: il governo ha convenienza ad attirare risparmio domestico, e i risparmiatori trovano nei titoli di Stato una via d’accesso ordinata al rendimento senza volatilità eccessiva. Resta però un limite: acquistare soltanto in occasione delle aste significa spesso costruire portafogli sbilanciati sul breve-medio termine e rinunciare a un processo di allocazione graduale e diversificata.

La conseguenza è un circolo vizioso: liquidità elevata in conto, ingressi episodici sui titoli di Stato, bassa esposizione al rischio azionario e a strumenti decorrelati, mancanza di piani automatici di accumulo. Nel 2026, senza un salto di qualità nella consulenza e nell’educazione finanziaria, è probabile che la maggioranza continui a preferire la prevedibilità delle aste retail e a rimandare scelte più strutturate. L’opzione prudente non è di per sé un errore, ma richiede metodo: scadenze scaglionate, attenzione a duration e tassazione, verifica dell’impatto dell’inflazione reale e disciplina nel riequilibrio periodico. Solo così la prudenza smette di essere immobilismo e diventa gestione consapevole del rischio.

