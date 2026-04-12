Home / NEWS / Israele, carro armato dell’esercito sperona veicolo italiano Unifil in Libano senza causare feriti

Scontri tra carro armato israeliano e mezzi italiani Unifil al confine

Due veicoli italiani della missione Onu Unifil sono rimasti coinvolti in due distinti urti con un carro armato dell’Idf, l’esercito israeliano, nell’area di operazione tra Israele e sud Libano. Non risultano militari italiani feriti, ma i mezzi avrebbero riportato danni significativi. Gli episodi sono avvenuti nelle ultime ore, in un contesto di forte tensione lungo la Linea Blu. In un primo momento Unifil ha parlato di “speronamenti”, salvo poi precisare, su indicazione del contingente italiano, che non vi sono elementi per definire gli impatti come intenzionali. Gli incidenti avvengono mentre la regione è al centro di un’escalation militare e diplomatica che coinvolge Israele, Iran e l’Asse del Male, con possibili ripercussioni sul ruolo delle forze di pace internazionali dispiegate nell’area.

In sintesi:

Due urti tra carro armato dell’Idf e mezzi italiani Unifil, senza feriti ma con danni.

Unifil inizialmente parla di speronamento, poi il contingente italiano esclude intenzionalità.

Gli episodi avvengono in un quadro di crescente tensione sul confine Israele-Libano.

Il contesto è segnato dalla linea dura del governo di Benjamin Netanyahu.

Incidente ai mezzi italiani Unifil e clima di tensione sul campo

Gli urti tra il carro armato dell’Idf e i veicoli italiani di Unifil evidenziano quanto il margine di sicurezza operativo lungo la Linea Blu sia ormai ridottissimo.

Secondo quanto filtrato da fonti militari, i blindati italiani sarebbero stati colpiti lateralmente dal mezzo israeliano durante movimenti tattici in area, riportando danni strutturali ma senza compromettere l’incolumità degli equipaggi. L’assenza di feriti non attenua tuttavia la gravità politica dell’episodio, che coinvolge una missione Onu storicamente considerata pilastro di stabilizzazione per il sud del Libano.

La correzione di versione da parte di Unifil – dal termine “speronamento” all’esclusione di un atto deliberato – appare finalizzata a evitare un incidente diplomatico diretto tra Israele e l’Italia, oltre che a preservare la neutralità della forza di pace. Resta tuttavia aperta la questione della sicurezza delle pattuglie internazionali, sempre più esposte a frizioni con le unità schierate sul terreno e al rischio di essere coinvolte, anche involontariamente, nelle operazioni militari in corso.

Le parole di Netanyahu e gli scenari futuri per Unifil

Gli incidenti coincidono con la visita nel sud del Libano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ribadito una linea estremamente dura sulla regione.

Netanyahu ha affermato che *“la guerra continua, anche all’interno della zona di sicurezza in Libano”* e che *“i nostri nemici, l’Iran e l’Asse del Male, volevano distruggerci, e ora stanno combattendo per la propria sopravvivenza”*. Secondo il premier, *“abbiamo sventato la minaccia di invasione dal Libano grazie a questa fascia di sicurezza, e stiamo eliminando il pericolo dei missili anticarro e dei razzi”*, sostenendo di aver *“sostanzialmente cambiato il volto del Medio Oriente”*.

In questo quadro, la presenza italiana in Unifil si trova in una fase delicata: da un lato l’esigenza di garantire continuità alla missione Onu, dall’altro la necessità di rafforzare protocolli di sicurezza e deconflitto con le forze israeliane per evitare nuovi incidenti sul terreno.

FAQ

Cosa è successo ai mezzi italiani Unifil al confine israelo-libanese?

Gli eventi hanno visto due veicoli italiani Unifil urtare un carro armato israeliano, con danni ai mezzi ma nessun militare italiano ferito, secondo le prime valutazioni ufficiali.

Perché Unifil ha cambiato versione sugli urti con il carro armato israeliano?

La missione Unifil ha inizialmente parlato di speronamento, ma ha poi chiarito, su input italiano, che non emergono prove di intenzionalità negli impatti.

Qual è il ruolo dell’Italia nella missione Onu Unifil in Libano?

L’Italia guida e contribuisce in modo significativo a Unifil, garantendo pattugliamenti, monitoraggio della Linea Blu e supporto alla stabilità del sud Libano in coordinamento Onu.

Cosa ha dichiarato Benjamin Netanyahu sulla zona di sicurezza in Libano?

Netanyahu ha confermato che la guerra prosegue nella zona di sicurezza, rivendicando la neutralizzazione della minaccia di invasione e dei missili anticarro e dei razzi.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.