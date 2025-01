iPhone: grandi sconti Apple in Cina per contrastare la concorrenza di Huawei e attrarre nuovi clienti

Apple contro Huawei: strategia di sconto per il mercato cinese

È iniziata una vera e propria guerra di sconti nel mercato degli smartphone in Cina, in cui Apple e Huawei emergono come i principali contendenti. La pressione competitiva di Huawei, intensificata da recenti promozioni sui suoi smartphone rappresentativi, ha costretto la multinazionale americana a reagire con una strategia incisiva. Apple ha avviato una campagna di sconto mirata a contrastare l’ondata di offerte vantaggiose provenienti dal produttore cinese.

Huawei ha dato il via a una significativa iniziativa di sconto sulla sua gamma di smartphone, in particolare i modelli della serie Pura 70, confermando il proprio posizionamento competitivo. Di fronte a questa crescente competitività da parte di Huawei, Apple ha dovuto prendere misure decisive per tutelare la propria quota di mercato. Questa dinamica mette in evidenza l’evoluzione del mercato smartphone in Cina, dove i marchi locali stanno guadagnando terreno e portando a una rivalità sempre più serrata.

Campagna di sconto di Apple

Apple ha avviato una campagna promozionale di grande spessore, della durata di quattro giorni, dal 4 al 7 gennaio 2025, rivolta ai consumatori cinesi. Durante questo evento, è possibile acquistare l’iPhone 16 Pro Max con un notevole sconto che può arrivare fino a 800 yuan. L’azienda ha messo in atto una strategia di sconto su vari modelli del suo ultimo smartphone, inclusi i modelli iPhone 16 e 16 Plus, che beneficiano di una riduzione del prezzo di 400 yuan. Anche i modelli Pro ricevono uno sconto di 500 yuan, mentre alcuni dispositivi più datati registrano una diminuzione del prezzo compresa tra 200 e 300 yuan.

Non solo smartphone, ma anche altri dispositivi come iPad e MacBook sono inclusi in questa campagna, dimostrando l’intento di Apple di attrarre un’ampia gamma di clienti. Per massimizzare le vendite, Apple offre la possibilità di utilizzare modalità di pagamento designate, permettendo ulteriori risparmi. Questa manovra segna un tentativo strategico da parte di Apple di stimolare l’interesse dei consumatori in un mercato sempre più competitivo e affollato.

Confronto tra vendite Apple e Huawei

Le vendite di Apple in Cina hanno trovato un ostacolo significativo, con un calo a due cifre durante il recente evento del Double 11 del 2024. Questo declino è stato attribuito principalmente all’eco positivo generato dalla presentazione dei nuovi smartphone di Huawei, come il Mate 70, che ha catturato l’attenzione dei consumatori e ha oscurato le novità della serie iPhone 16.

A dispetto della sua posizione dominante nel panorama globale degli smartphone, Apple si trova a dover affrontare una crescente sfida all’interno del mercato cinese, dove i prodotti innovativi e ricchi di funzionalità proposti da Huawei, compresi quelli dotati di avanzate capacità AI, sembrano guadagnare il favore del pubblico. Le analisi condotte sul mercato hanno evidenziato come Apple stia sperimentando pressioni considerevoli, proprio quando Huawei sta tornando prepotentemente sotto i riflettori con le proprie offerte innovative.

Per affrontare questa situazione, la strategia di sconto di Apple appare come una misura necessaria per recuperare terreno e mantenere la propria influenza, in risposta alle offerte di Huawei che raggiungono sconti fino a 3000 yuan su determinati dispositivi. Sarà cruciale osservare se le iniziative promozionali di Apple riusciranno a stimolare l’interesse e a garantire un riscontro positivo, oppure se la competizione rimarrà a favore dell’insorgente Huawei.