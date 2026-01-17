iPhone Fold svela ciò che Apple non dice e iPhone 18 Pro cambia le regole del gioco

Display e design

iPhone Fold emergerebbe con un pannello interno da 7,8 pollici e un display esterno da 5,3 pollici, configurazione pensata per alternare produttività e uso rapido senza aprire il dispositivo. Le dimensioni suggeriscono un form factor compatto da chiuso e un’esperienza “tablet” quando aperto, coerente con i trend del segmento pieghevoli.

La scelta di due schermi con diagonali differenziate indica un design orientato alla continuità d’uso tra interfacce, con ottimizzazioni su UI e gestione dello spazio visivo. Le proporzioni anticipate puntano a ridurre piega centrale percepita e cornici, elementi chiave per l’ergonomia.

Per la linea iPhone 18 Pro, si profila un incremento di diagonale: 6,3 pollici per il modello Pro e 6,9 pollici per il Pro Max, segnale di una strategia che privilegia area di visualizzazione e leggibilità dei contenuti. L’ampliamento controllato del pannello punta a massimizzare la superficie utile senza stravolgere la maneggevolezza.

L’adozione di dimensioni crescenti lascia prevedere un lavoro su materiali, peso e bilanciamento, con probabili cornici più sottili per preservare l’impronta complessiva. L’ottimizzazione del rapporto schermo/scocca sarà cruciale per contenere l’ingombro.

Tra le innovazioni strutturali, sui modelli iPhone 18 Pro è atteso il Face ID sotto il display, soluzione che impatta direttamente sul design frontale eliminando notch o isole visive.

Questa scelta comporta un pannello adattato alla trasparenza localizzata e a una complessa integrazione ottica, con effetti tangibili su uniformità visiva e percezione premium del frontale.

Chipset, prestazioni e connettività

Entrambi i dispositivi adottano il nuovo A20 Pro, affiancato dal coprocessore N2, combinazione che indica priorità su efficienza, AI on‑device e gestione energetica avanzata. Sul iPhone Fold, l’architettura a doppio chip è pensata per bilanciare carichi tra schermo interno ed esterno, limitando consumi nei passaggi di stato e nelle sessioni multitasking estese.

La dotazione di 12 GB di RAM LPDDR5 standardizza le prestazioni sulla gamma, con margine per pipeline fotografiche complesse e funzioni di visione artificiale in tempo reale. L’allocazione della memoria è coerente con l’obiettivo di sostenere modelli generativi e flussi pro prolungati senza throttling aggressivo.

Il nuovo modem proprietario C2 completa il pacchetto, segnalando un’integrazione verticale su connettività 5G e gestione radio, con benefici attesi su latenza, stabilità e consumi in scenari di rete densi.

Su iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, l’accoppiata A20 Pro + N2 uniforma la piattaforma con il foldable, offrendo un percorso di sviluppo software condiviso per AI e imaging computazionale. La coerenza hardware semplifica l’ottimizzazione di feature cross‑device, incluse pipeline video ad alta efficienza e inferenza locale.

La presenza del modem C2 anticipa un’evoluzione su aggregazione di banda e gestione termica, con priorità a stabilità sotto stress e handover più fluidi.

In questo assetto, la priorità resta l’autonomia reale: scheduling dei core, compressione percettiva e offload intelligente al coprocessore N2 mirano a ridurre i picchi di consumo senza penalizzare reattività e velocità sostenuta.

Fotocamere e biometria

Sul iPhone Fold è previsto un doppio modulo posteriore da 48 MP, impostazione che punta a qualità elevata e coerenza tra sensori in condizioni di luce variabili. In abbinamento, due fotocamere frontali da 18 MP – una per il pannello interno e una per quello esterno – garantirebbero continuità d’uso tra videoconferenze e selfie senza compromessi passando da uno schermo all’altro.

La presenza di 12 GB di RAM e dell’architettura A20 Pro + N2 lascia spazio a pipeline computazionali più aggressive, utili per HDR multi‑frame e stabilizzazione avanzata su entrambi i display. L’adozione di Touch ID sul foldable indica una strategia biometrica alternativa, potenzialmente integrata nel tasto laterale per preservare affidabilità su form factor pieghevole.

Per iPhone 18 Pro e 18 Pro Max si profila una tripla 48 MP: principale con apertura variabile, tele periscopico e ultra‑grandangolare. Questa configurazione segnala un salto di uniformità tra ottiche, con maggiore flessibilità su profondità di campo, zoom a lunga portata e copertura ultra‑wide senza penalità di dettaglio.

La camera anteriore rimarrebbe a 18 MP secondo le ultime indicazioni, nonostante precedenti ipotesi di upgrade a 24 MP, scelta che privilegia ottimizzazione software e gestione del rumore su sensori compatti. L’elemento distintivo è il Face ID sotto il display, soluzione che richiede un’area a trasparenza controllata e nuovi algoritmi di correzione ottica per mantenere precisione e velocità di sblocco.

L’integrazione del modem C2 e del coprocessore N2 dovrebbe abilitare funzioni di visione artificiale in tempo reale, con riconoscimento scena più rapido, tracking stabile e riduzione della latenza nella messa a fuoco. In parallelo, l’uniformità del SoC tra foldable e Pro semplifica il porting di feature video avanzate, incluse modalità ad alto frame rate e profili colore consistenti tra i modelli.

