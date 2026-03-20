Home / APPLE / iPhone a rischio sicurezza critica se non aggiornati subito: perché intervenire ora protegge i tuoi dati

DarkSword, nuovo exploit contro iPhone non aggiornati: chi è a rischio e perché

Il Google Threat Intelligence Group ha individuato una nuova catena di exploit, battezzata DarkSword, capace di compromettere gli iPhone con versioni di iOS comprese tra la 18.4 e la 18.7. L’attacco, attivo ora e sfruttato da diversi gruppi criminali, utilizza vulnerabilità zero-day per installare tre famiglie di malware – GHOSTBLADE, GHOSTKNIFE e GHOSTSABER – mirate al furto massivo di dati sensibili e risorse finanziarie.

Le campagne, condotte anche da UNC6353, presunto gruppo di spionaggio russo, colpiscono gli utenti tramite siti “watering hole”, ossia pagine web compromesse visitate abitualmente da target di interesse.

Il rischio riguarda chiunque non abbia ancora aggiornato il proprio iPhone all’ultima versione di iOS, esponendosi a intercettazioni delle comunicazioni, furti di criptovalute e gravi problemi di privacy e sicurezza digitale.

In sintesi:

DarkSword sfrutta sei zero-day su iOS 18.4–18.7 per installare malware avanzato.

Colpiti comunicazioni, foto, dati sanitari, geolocalizzazione e credenziali sensibili.

Alto rischio di furto di criptovalute e profilazione finanziaria mirata delle vittime.

Aggiornare immediatamente iPhone è l’unico modo efficace per bloccare DarkSword.

Come agisce DarkSword e quali dati può rubare dai tuoi iPhone

Secondo l’analisi del GTIG, DarkSword ricorda il kit di exploit Coruna per iOS: una singola catena di attacco riutilizzata da più attori, inclusi gruppi di spionaggio statale come UNC6353.

Una volta sfruttate le sei vulnerabilità zero-day, l’exploit distribuisce i payload delle famiglie GHOSTBLADE, GHOSTKNIFE e GHOSTSABER.

Gli esperti di Malwarebytes spiegano che: “Ghostblade e i relativi payload sono in grado di intercettare comunicazioni (SMS, iMessage, Telegram, WhatsApp, e-mail), foto, dati sanitari, cronologia delle posizioni, credenziali Wi-Fi, elementi del portachiavi e altro ancora con un’unica operazione”.

L’attacco, quindi, non si limita a singoli dati ma punta a un controllo esteso del dispositivo, con potenziale accesso a identità digitale, reti domestiche e aziendali e autenticazioni salvate nel portachiavi, inclusi account sensibili e servizi bancari.

Un ulteriore aspetto critico riguarda il denaro digitale.

“Il malware individua specifiche app di exchange e portafogli, consentendo sia il furto diretto sia l’utilizzo delle informazioni rubate da parte dei criminali per creare un profilo dettagliato di obiettivi finanziariamente interessanti”, sottolinea Malwarebytes.

Infine, la capacità di evasione forense rende DarkSword particolarmente insidioso: “Poiché Ghostblade cancella le proprie tracce dopo aver sottratto tutte le informazioni, può passare molto tempo prima che le vittime si rendano conto che qualcosa non va e molte vittime potrebbero non scoprire mai di essere state compromesse”.

Per questo, l’aggiornamento immediato di iOS oltre la versione 18.7 è oggi una misura di difesa non rinviabile per tutti gli utenti.

Cosa cambierà nella sicurezza iOS e perché aggiornare subito conviene

L’emersione di DarkSword conferma che anche l’ecosistema Apple, storicamente percepito come più sicuro, è un bersaglio prioritario per i gruppi avanzati di cyber-spionaggio e cyber-crimine.

È realistico attendersi patch rapide da parte di Apple e un rafforzamento delle protezioni contro catene di exploit riutilizzabili tra diversi attori.

Nel breve termine, però, la responsabilità primaria resta in capo agli utenti e alle organizzazioni: aggiornare i device iOS all’ultima versione disponibile, ridurre l’uso di app non indispensabili legate a criptovalute sui telefoni personali, attivare l’autenticazione a più fattori e monitorare accessi e movimenti sospetti sugli account sensibili sono oggi azioni decisive per limitare l’efficacia di DarkSword e dei suoi successori.

FAQ

Quali versioni di iOS sono vulnerabili alla catena di exploit DarkSword?

La vulnerabilità coinvolge in modo confermato le versioni di iOS dalla 18.4 alla 18.7.

Aggiornare oltre iOS 18.7 riduce drasticamente l’esposizione all’exploit.

Che tipo di dati può rubare il malware Ghostblade su iPhone?

Ghostblade può sottrarre comunicazioni, foto, dati sanitari, cronologia posizioni, credenziali Wi‑Fi e contenuti del portachiavi.

Questo permette accessi non autorizzati a servizi, account e reti personali o aziendali.

In che modo DarkSword prende di mira le criptovalute degli utenti?

DarkSword identifica app di exchange e wallet, consentendo il furto diretto di criptovalute.

I dati sottratti permettono anche di profilare obiettivi con patrimonio digitale elevato per attacchi successivi mirati.

Come posso proteggere immediatamente il mio iPhone da DarkSword?

È essenziale aggiornare subito iOS all’ultima versione disponibile, abilitare autenticazione a due fattori, rivedere le app installate e monitorare accessi anomali a mail, social, wallet e servizi finanziari.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su DarkSword e iOS?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.