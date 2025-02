Caratteristiche mancanti dell’iphone 16e

Il nuovo iPhone 16e, mentre si inserisce nella famiglia di modelli iPhone 16, presenta alcune caratteristiche che sono state eliminate per mantenere il prezzo competitivo di 9 / £599 / AU9. Questo prezzo è di 0 inferiore rispetto a quello dell’iPhone 16. Come in ogni strategia di marketing, Apple ha dovuto rivedere la lista delle funzionalità e dell’hardware. La struttura centrale dell’iPhone 16e include comunque un processore A18, garantendo prestazioni elevate e la compatibilità con l’Intelligenza Apple.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è presente, insieme a un sistema Face ID e a un design esterno che consente la compatibilità con tutta la gamma degli iPhone 16. Tuttavia, non presenta una GPU a cinque nuclei come il suo predecessore, limitandosi a quattro nuclei, ma ciò non influisce significativamente sull’uso quotidiano. Gli utenti possono aspettarsi performance fluide in grado di supportare senza problemi iOS 18 e le varie applicazioni disponibili.

In quanto modello economico, l’iPhone 16e ha sacrificato alcune connessioni per mantenere questo equilibrio. Diverse funzionalità professionali e tecnosti sono state omesse: ad esempio, non include le ultime forme di connettività come mmWave e ultra-wideband, presenti nel modello standard. Queste assenze sono state percepite come necessarie per ridurre i costi e mantenere una differenziazione chiara rispetto agli altri modelli più avanzati.

Limitazioni della fotocamera e stili fotografici

La fotocamera dell’iPhone 16e presenta alcune limitazioni significative, cominciando dalla configurazione con un’unica lente, una scelta che ricorda l’iPhone SE. Questo approccio limita le possibilità fotografiche, escludendo la modalità ultra grandangolare e, quindi, l’opzione di scattare fotografie macro. In compenso, l’iPhone 16e è dotato di un’avanzata fotocamera principale da 48 megapixel, in grado di scattare foto a zoom 1x e 2x, offrendo una qualità d’immagine notevole rispetto all’iPhone SE di terza generazione.

Le possibilità di editing rimangono robuste: è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare i propri scatti direttamente nell’app Foto. Tuttavia, una delle mancanze più evidenti è l’assenza dei nuovi stili fotografici lanciati di recente da Apple. Sebbene il dispositivo consenta di ottenere immagini di alta qualità, gli utenti non beneficeranno della flessibilità e delle personalizzazioni avanzate offerta dai Photographic Styles, il che potrebbe influenzare i fotografi più esigenti.

In aggiunta, l’iPhone 16e non integra il controllo della fotocamera, una funzione che potrebbe risultare utile per ottimizzare l’esperienza fotografica. Al contrario, l’app Camera può essere facilmente accessibile attraverso il nuovo tasto Action, che offre una veloce attivazione della fotocamera, ma non sostituisce le precise regolazioni che un utente più esperto potrebbe desiderare.

Connettività assente e opzioni di ricarica

Il modello iPhone 16e presenta limitazioni significative nella connettività rispetto ai suoi equivalenti più costosi. L’iPhone 16e supporta esclusivamente 5G nella banda Sub-6 GHz, escludendo il supporto per mmWave, che offre velocità potenzialmente superiori. Anche se la connessione 5G è adeguata per la maggior parte degli utilizzi quotidiani, l’assenza del mmWave potrebbe limitare l’esperienza utente in aree dove è disponibile.

Un’altra importante assenza è la mancanza del chip ultra-wideband di seconda generazione, che consente funzionalità come la Precision Finding per AirTags e dispositivi smart home, come serrature recenti. Tale scelta può apparire controversa poiché il chip ultra-wideband sta diventando sempre più comune nelle applicazioni quotidiane, pertanto, l’assenza di questa tecnologia potrebbe rivelarsi limitante per alcuni utenti.

Per quanto riguarda le opzioni di ricarica, l’iPhone 16e adotta lo standard Qi originale per la ricarica wireless, a differenza della tecnologia MagSafe presente in modelli più costosi. La ricarica wireless è limitata a un massimo di 7,5 watt, inferiore rispetto agli standard di ricarica più rapidi disponibili con MagSafe. Questa scelta pone il 16e in una posizione simile a quella dell’iPhone SE di terza generazione, mantenendo un approccio più tradizionale alla ricarica.

Tuttavia, c’è una potenziale soluzione vantaggiosa: l’assenza della tecnologia MagSafe potrebbe consentire a Apple di integrare una batteria di capacità maggiore all’interno del dispositivo. Apple ha promesso fino a 26 ore di riproduzione video, una cifra che supera le capacità dell’iPhone 16, e suggerisce un’ottimizzazione della durata della batteria che potrebbe essere particolarmente gradita agli utenti.