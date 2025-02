iPhone 16E e iPhone 16 a confronto: scopri tutte le specifiche e le novità più interessanti

Specifiche a confronto

Modello Apple iPhone 16E Apple iPhone 16 Dimensioni e peso 5.78 x 2.82 x 0.31 pollici (146.7 x 71.5 x 7.8 mm); 167 grammi 5.81 x 2.82 x 0.31 pollici (147.6 x 71.6 x 7.8 mm); 170 grammi Display 6.1 pollici Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170 pixel, 60Hz 6.1 pollici OLED Super Retina XDR, 2556 x 1179 pixel, 60Hz Densità di pixel 460 ppi 460 ppi Processore A18 A18 RAM/Storage 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Ricarica e batteria Fino a 26 ore di riproduzione video; 21 ore di video in streaming; ricarica cablata a 20W, ricarica wireless Qi a 7.5W Fino a 22 ore di riproduzione video; 18 ore di video in streaming; ricarica cablata a 20W; ricarica wireless MagSafe fino a 25W Fotocamera posteriore 48 MP (grandangolo) 48 MP (grandangolo), 12 MP (ultra-grandangolo) Fotocamera frontale 12 MP 12 MP Video 4K a 60 fps 4K a 60 fps; video spaziali a 1080p a 30 fps Software mobile iOS 18 iOS 18 Colori disponibili Nero, Bianco Nero, Bianco, Rosa, Teal, Ultramarino Connettore USB-C USB-C Resistenza all’acqua e alla polvere IP68 IP68 Caratteristiche speciali Pulsante Action, modem 5G Apple C1, Intelligenza Apple, Ceramic Shield, SOS di emergenza, connettività satellitare Intelligenza Apple, Pulsante Action, Pulsante di controllo fotocamera, Dynamic Island, gamma di luminosità del display da 1 a 2000 nits Prezzi USA A partire da 9 (128GB) A partire da 9 (128GB) Prezzi UK A partire da £599 (128GB) A partire da £799 (128GB) Prezzi Australia A partire da AU9 (128GB) A partire da AU,399 (128GB)

Design e display

Il design dell’iPhone 16E e dell’iPhone 16 è sofisticato e minimalista, con un corpo realizzato in alluminio e una finitura in vetro che conferisce un aspetto premium a entrambi i modelli. Ognuno di essi presenta un display OLED da 6,1 pollici, garantendo colori vivaci e contrasti netti.

La luminosità massima del display dell’iPhone 16E raggiunge i 1.200 nits, mentre l’iPhone 16 offre una luminosità superiore di 2.000 nits, rendendo quest’ultimo più adatto a condizioni di luce intensa. Entrambi i modelli non possiedono un pulsante Home tradizionale, adottando invece il riconoscimento facciale per l’accesso ai dispositivi.

Le dimensioni sono quasi identiche, con l’iPhone 16E leggermente più leggero a 167 grammi rispetto ai 170 grammi dell’iPhone 16. Entrambi i modelli possiedono una protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere, una caratteristica fondamentale per gli utenti in mobilità.

Forse il punto di maggiore distinzione è la presenza della funzione *Dynamic Island*, esclusiva dell’iPhone 16. Quest’ultimo modello è anche dotato di un pulsante di controllo della fotocamera, assente nell’iPhone 16E. I colori disponibili per il budget phone sono più limitati, con opzioni di solo nero e bianco, mentre l’iPhone 16 offre una gamma più ampia, inclusi tonalità come rosa, teal e ultramarino.

Nonostante le somiglianze visive e tecniche, l’iPhone 16 si distingue per le sue funzionalità aggiuntive e la maggiore luminosità del display, mentre l’iPhone 16E offre una scelta più accessibile senza compromettere la qualità costruttiva.

Batteria e fotocamere

La durata della batteria rappresenta una delle migliorie notevoli dell’iPhone 16E rispetto al modello standard, con prestazioni che raggiungono fino a 26 ore di riproduzione video. Al contrario, l’iPhone 16 offre fino a 22 ore, configurandosi come leggermente meno efficiente in questo ambito.

Un aspetto cruciale del 16E è l’adozione del modem Apple C1, vantando di essere il modem 5G più efficiente mai creato da Apple. Questo elemento contribuisce significativamente all’aumento dell’autonomia, risultando particolarmente vantaggioso per gli utenti che necessitano di un dispositivo per un uso prolungato.

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse opzioni di archiviazione, ovvero 128GB, 256GB e 512GB, permettendo agli utenti di scegliere in base alle loro necessità. Tuttavia, le soluzioni di ricarica variano: mentre entrambi supportano la ricarica cablata a 20 watt, l’iPhone 16E si limita a una ricarica wireless Qi a 7.5 watt, mentre l’iPhone 16 offre una ricarica MagSafe wireless fino a 25 watt con un alimentatore adeguato.

Per quanto riguarda le fotocamere, entrambi i modelli presentano un sensore principale da 48 megapixel, ma l’iPhone 16E è dotato di un’unica fotocamera posteriore rispetto al sistema duale del 16, che comprende anche un’ultrawide da 12 megapixel. Nonostante ciò, l’iPhone 16E compensa con una tecnologia di cropping del sensore, offrendo un ingrandimento 2x per le foto ravvicinate.

Anche la fotocamera frontale è identica su entrambi i dispositivi con 12 megapixel, supportando riprese in 4K a 60 fps, assicurando video di alta qualità per le videochiamate e le riprese creative. La cattura video si distingue ulteriormente: l’iPhone 16 supporta la registrazione di video spaziali in 1080p a 30 fps, conferendo una dimensione aggiuntiva alle riprese rispetto al modello budget.

Intelligenza Apple e caratteristiche speciali

Una delle innovazioni più significative dei nuovi modelli è l’integrazione dell’Intelligenza Apple, un insieme di funzionalità avanzate che include un assistente virtuale più intelligente e strumenti di scrittura avanzati. Questo rappresenta un passo importante verso la democratizzazione della tecnologia, permettendo anche agli utenti del modello 16E di beneficiare di queste funzionalità, precedentemente disponibili solo per i modelli Pro.

Entrambi i dispositivi vantano anche il pulsante Action, che consente di accedere rapidamente a funzioni personalizzabili, potenziando l’interazione dell’utente con il dispositivo. La presenza del modem Apple C1 5G nel 16E garantisce una connettività veloce e una gestione efficiente della batteria, un elemento critico per chi utilizza il telefono frequentemente per la navigazione e lo streaming.

L’iPhone 16E include anche la tecnologia Ceramic Shield, una meraviglia ingegneristica che migliora la resistenza del dispositivo a graffi e cadute. Sebbene il 16E non includa funzioni come il Dynamic Island o il pulsante di controllo della fotocamera, offre comunque una solida esperienza con un’interfaccia utente fluida grazie ad iOS 18. Gli utenti possono aspettarsi prestazioni elevate e un ecosistema coerente grazie a questa integrazione software.

Inoltre, entrambe le varianti confermano il supporto per la connettività satellitare, un’innovazione importante per la sicurezza degli utenti in situazioni di emergenza, permettendo di inviare richieste di soccorso anche in assenza di rete cellulare. Questa caratteristica aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per coloro che trascorrono molto tempo all’aperto o in aree isolate.

L’iPhone 16E non solo riesce a mantenere molte delle caratteristiche richieste dagli utenti moderni, ma introduce anche nuove funzionalità che fanno parte integrante della strategia di Apple di rendere le tecnologie avanzate accessibili a tutti. Questa evoluzione si riflette nella crescente enfasi su AI e praticità, conferendo valore a ogni aspetto dell’uso quotidiano dei dispositivi.