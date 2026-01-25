Intelligenza artificiale scatena corsa miliardaria nei mercati globali tra sogni di rivoluzione economica e timori di clamoroso crollo

Intelligenza artificiale, crescita rivoluzionaria o bolla recessiva Ecco lo scenario economico (secondo gli esperti)

Due futuri opposti

L’adozione massiccia dei sistemi di intelligenza artificiale divide gli esperti tra prospettive di crescita esplosiva e timori di una bolla speculativa pronta a sgonfiarsi. Gli economisti osservano come il contesto macro resti solido e come i piani di investimento dei grandi hyperscaler – da Microsoft ad Amazon, passando per Google e Meta – possano sostenere il capex e gli indici azionari fino al 2026.

Il vero spartiacque, secondo gli strategist di case come Schroders, arriverà quando i mercati inizieranno a chiedere risultati concreti: margini, cash flow, ritorni sul capitale. Se la monetizzazione resterà inferiore alle attese, lo scenario prefigurato è un taglio drastico agli investimenti, una mini-recessione guidata dal tech e un ribilanciamento dei listini stile post-bolla dot-com.

Nel caso opposto, la dimostrazione di impatti tangibili su produttività e utili potrebbe innescare una nuova fase di “corsa all’oro” digitale: rapida adozione di LLM, robotica, veicoli autonomi e automazione diffusa, con emersione di nuovi campioni di mercato e un ciclo di forte crescita trainato dall’IA, ma anche da forti tensioni strutturali.

Recessione tech o rivoluzione industriale

Nel quadro di “crollo”, lo scoppio della bolla IA travolge valutazioni e investimenti: i grandi gruppi riducono i progetti più rischiosi, le startup perdono accesso al capitale e il settore privato congela i piani di trasformazione digitale. Il risultato atteso è una recessione degli investimenti di durata biennale, con occupazione in calo, consumi sotto pressione e Fed costretta a tagliare i tassi sotto il livello neutrale per riattivare il ciclo.

Il rimbalzo successivo vedrebbe listini più ampi, leadership settoriali diverse e un peso più contenuto delle megacap tecnologiche. In parallelo, gli investitori riconsidererebbero la narrativa “growth a ogni costo”, favorendo modelli di business profittevoli e cash generative.

Nello scenario di “boom”, al contrario, la pausa di fine 2026 servirebbe solo a selezionare vincitori e vinti. Poi gli investimenti esploderebbero: data center, cloud, chip, software e servizi IA diffusi in manifattura, sanità, finanza, logistica. La produttività statunitense potrebbe tornare su ritmi intorno al 3,5% annuo, ma con un aumento strutturale della disoccupazione per sostituzione del lavoro umano in molte mansioni ripetitive.

Inflazione, energia e sfida per i governi

In uno scenario di automazione spinta, l’economia rischia una crescita a due velocità: settori dove prezzi e salari rallentano per eccesso di capacità, altri dove l’ondata di domanda e colli di bottiglia infrastrutturali spinge l’inflazione. Gli analisti ipotizzano pressioni rialziste sui beni capitali, sull’hardware e soprattutto sull’energia necessaria ai data center alimentati da gas naturale.

Il legame tra gas, elettricità e fertilizzanti potrebbe trasmettere gli shock fino ai prezzi alimentari, mentre i servizi a basso contenuto di lavoro umano potrebbero diventare più economici. Per le banche centrali, combinare disoccupazione alta, inflazione ibrida e forte volatilità degli asset significherebbe ripensare gli attuali schemi di politica monetaria.

Sul fronte fiscale, la “crescita senza lavoro” metterebbe in crisi i modelli basati su imposte sul reddito: con tre quarti delle entrate federali legate alla tassazione del lavoro, Stati Uniti ed Europa sarebbero costretti a spostare il carico verso aziende e capitali, riformando welfare e sistemi contributivi. Resta aperta la domanda chiave: fino a che punto i governi permetteranno un’adozione sganciata da paletti regolatori, se il prezzo politico sarà una disoccupazione di massa?

FAQ

D: L’IA sta già creando una bolla speculativa?

A: Gli esperti segnalano dinamiche da bolla in alcuni segmenti azionari, ma sottolineano che i fondamentali macro restano ancora solidi.

D: Qual è la differenza tra “boom” e “crollo” dell’IA?

A: Nel “boom” la tecnologia dimostra ritorni elevati e accelera la produttività; nel “crollo” gli investimenti non si ripagano e il mercato ridimensiona drasticamente le valutazioni.

D: Perché il 2026 è considerato un anno chiave?

A: Molti analisti individuano in quell’orizzonte il momento in cui il mercato inizierà a misurare l’IA sui risultati economici, non più solo sulle promesse.

D: Quali settori rischiano di più in caso di scoppio della bolla?

A: In primis big tech, semiconduttori, cloud e startup deep tech ad alta intensità di capitale.

D: L’IA può davvero generare una terza rivoluzione industriale?

A: Sì, secondo numerosi economisti lo scenario “boom” equivale a una rivoluzione industriale compressa in pochi anni.

D: Cosa accade a inflazione e tassi in uno scenario di crollo?

A: Recessione lieve, inflazione in calo e margine per banche centrali come la Fed di ridurre i tassi sotto il livello neutro.

D: Qual è il ruolo dell’energia nello sviluppo dell’IA?

A: Data center e modelli avanzati richiedono grandi quantità di elettricità, spesso da gas naturale, con potenziali ripercussioni sui prezzi energetici e alimentari.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento per questi scenari?

A: Gli scenari economici descritti riprendono l’analisi pubblicata da Schroders su intelligenza artificiale, boom o bolla recessiva, diffusa sui canali editoriali internazionali.