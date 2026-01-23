Intel travolta in Borsa, volatilizzati miliardi dopo il rally: gli analisti spiegano il crollo inatteso e le prospettive

Intel, l’incubo continua. Dopo un forte rialzo persi oltre 30 miliardi di dollari in Borsa, ecco perché

Crollo improvviso dopo il rally

La capitalizzazione di Intel ha bruciato in poche ore oltre 30 miliardi di dollari, con il titolo in caduta di circa il 12% nel dopoborsa a New York. Gli operatori hanno reagito alle indicazioni di ricavi e utili sotto le attese, segnate da una capacità produttiva insufficiente rispetto alla domanda di chip per data center con intelligenza artificiale.

La corsa del titolo nell’ultimo anno era stata alimentata da aspettative di svolta strutturale, più che da risultati già consolidati sui fondamentali. Il mercato sperava in un rapido aggancio al boom AI che ha trasformato Nvidia nel gruppo a maggior valore al mondo, ma la realtà industriale del colosso di Santa Clara mostra ancora colli di bottiglia significativi.

Nemmeno le rassicurazioni del direttore finanziario David Zinsner, che prevede un miglioramento dell’offerta dal secondo trimestre, sono bastate a contenere le vendite. Il sentiment si è rapidamente ribaltato, con prese di profitto massicce dopo un rally giudicato eccessivo da diversi analisti.

Domanda AI e limiti produttivi

La nuova ondata di ordini per chip da server aveva rilanciato il ruolo dell’azienda nei data center, dove le CPU tradizionali vengono abbinate a GPU avanzate per carichi AI. Tuttavia, la transizione verso nuove tipologie di chip si sta rivelando più lenta del previsto, ostacolando l’aumento della capacità disponibile nelle fonderie interne.

Gli impianti operano già a pieno regime, ma i vincoli di fornitura impediscono di intercettare appieno la domanda per processori destinati al cloud e all’intelligenza artificiale generativa. Le difficoltà nel cambiare rapidamente mix produttivo pesano sulle stime, proprio mentre i concorrenti consolidano le rispettive quote nei segmenti più redditizi.

Gli investimenti pubblici statunitensi e i capitali di gruppi come SoftBank avevano contribuito a sostenere la narrativa del rilancio, mentre nel 2025 il titolo ha accumulato un rialzo di oltre il 90%, ampliato da un ulteriore +47% a gennaio. La brusca correzione mette ora in discussione la sostenibilità di valutazioni costruite su promesse di accelerazione futura.

PC in frenata e strategia sotto esame

Le prospettive del mercato memorie e PC aggiungono pressione. La carenza globale di offerta e l’atteso aumento dei prezzi potrebbero raffreddare la domanda di computer personali, il segmento storicamente più rilevante per Intel. Su questo fronte i nuovi chip per PC “Panther Lake” avrebbero dovuto segnare una rimonta dopo anni di erosione di quote da parte di AMD.

Gli investitori osservano ora con maggiore cautela la svolta guidata dall’amministratore delegato Lip-Bu Tan, incentrata per il momento su taglio dei costi e ridimensionamento delle ambizioni di foundry in outsourcing. La strategia di posizionamento nella catena globale dei semiconduttori rimane in fase di aggiustamento, con tempi di esecuzione più lunghi del previsto.

A deludere le attese è stata anche la gestione della pipeline clienti: le anticipazioni su possibili nuovi contratti avevano alimentato il rally, ma in conference call è emerso che due potenziali partner si sono limitati a valutazioni tecniche, senza formalizzare ordini. Il gap tra narrativa e ordini effettivi si è così tradotto in un violento repricing in Borsa.

FAQ

D: Quanto ha perso Intel in capitalizzazione?

R: Circa 31 miliardi di dollari cancellati in poche ore di scambi nel dopoborsa.

D: Qual è stata la reazione del titolo a New York?

R: Le azioni hanno registrato un calo di circa il 12% nei contratti after-hours.

D: Qual è il principale problema operativo attuale?

R: La capacità produttiva non basta a soddisfare la forte domanda di chip per data center con AI.

D: Perché gli investitori sono rimasti delusi?

R: Le guidance su ricavi e utili sono risultate inferiori alle aspettative del mercato.

D: Che ruolo ha il segmento PC nella crisi attuale?

R: La prevista frenata della domanda di PC, unita alla tensione sui prezzi delle memorie, penalizza le prospettive.

D: Cosa si attende Intel per il secondo trimestre?

R: Il CFO prevede un miglioramento della disponibilità di offerta, ma i tempi restano incerti.

D: Come ha contribuito l’AI al precedente rally del titolo?

R: Le attese di un forte aggancio al boom AI avevano spinto il titolo con un guadagno di circa il 90% in un anno.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni sono ispirate a un articolo economico-finanziario dedicato al recente crollo in Borsa di Intel pubblicato dalla stampa internazionale specializzata.