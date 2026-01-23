Carlo Cecchi attore si spegne, scompare l’anti-divo che ha cambiato teatro e cinema con talento libero e inquieto

Morto l’attore Carlo Cecchi, una voce unica dal teatro allo schermo – Notizie

Un’assenza che pesa sul teatro italiano

La scomparsa di Carlo Cecchi, trovato morto nella sua casa di Campagnano vicino Roma alla soglia degli 87 anni, priva il teatro italiano di una delle sue voci più inafferrabili. Nato a Firenze il 25 gennaio 1939, aveva costruito una biografia artistica lontana da ogni banalità, sempre in bilico tra ritiro e centralità. Definita da chi gli era vicino una “morte inaspettata”, chiude la parabola di un maestro che ha scelto costantemente la via meno comoda, rifuggendo il protagonismo mediatico.

Allievo di Eduardo De Filippo dopo il diploma all’Accademia Silvio d’Amico, aveva assorbito la lezione del grande drammaturgo napoletano solo per rovesciarla in una pratica scenica modernissima, nutrita di rigore e inquietudine. Con la fondazione della compagnia Granteatro nel 1971 diventa riferimento della sperimentazione del secondo Novecento, ponendo al centro l’attore come intellettuale al servizio del testo e dello spettatore.

Il suo rapporto con Cechov e i grandi autori classici passa per un’idea di recitazione anti‑psicologica, in cui la parola sembra emergere dal silenzio più che dal carattere, facendo di Cecchi una figura a parte nel panorama europeo.

Un corpo quasi astratto tra cinema d’autore e tv

Sul grande schermo Carlo Cecchi arriva in sordina con Romano Scavolini in «A Mosca cieca» (1966) e «La prova generale» (1968), prestando il suo corpo asciutto a personaggi ieratici, scomodi, quasi disincarnati. In un cinema attraversato dall’onda lunga del ’68, titoli come «La sua giornata di gloria» di Edoardo Bruno e «I dannati della terra» di Valentino Orsini lo collocano accanto a una generazione di registi decisi a rompere con il passato, in sintonia con la Nouvelle Vague francese.

La sua voce baritonale, più timbro che dizione, diventa marchio di fabbrica: talvolta le parole risultano volutamente sfuggenti, perché l’attore, sempre “autore di sé stesso”, privilegia musicalità e ritmo alla chiarezza didascalica. Dopo una lunga stagione prevalentemente teatrale, riemerge con forza nel cinema nel 1991 con «Morte di un matematico napoletano» di Mario Martone, in cui il Caccioppoli da lui incarnato rivela al pubblico un’altra profondità possibile per l’attore italiano.

Seguono ruoli memorabili in «La fine è nota» di Cristina Comencini, «La scorta» di Ricky Tognazzi, «L’arcano incantatore» di Pupi Avati, fino alle prove con Bernardo Bertolucci («Io ballo da sola») e il console di «Il bagno turco» di Ferzan Ozpetek, icona di un “grande vecchio” ironico e misterioso.

Eredità di un maestro schivo e indimenticabile

Tra anni ’90 e Duemila Carlo Cecchi alterna cinema e palcoscenico seguendo la curiosità per gli sguardi dei registi: lavora con Tonino De Bernardi («Appassionate»), Emidio Greco («Milonga»), Antonello Grimaldi («Un delitto impossibile»), Antonio Capuano («Luna rossa»), fino a diventare per Valeria Golino una presenza centrale in «Miele». Il suo ultimo ruolo cinematografico in «Martin Eden» di Pietro Marcello suggella un dialogo tra pari, tra un interprete radicale e un autore dalla vocazione internazionale.

Austero e segreto in pubblico, caustico e spiritoso nel privato, legatissimo a Elsa Morante, Cecchi concepisce sempre la recitazione come esercizio critico sulla finzione, mai come puro mestiere. Da regista si è diretto in tv ne «L’uomo, la bestia e la virtù» (1991) da Pirandello e in «Finale di partita» (1996), entrambi per la Rai, confermando il suo sguardo tagliente sui classici.

Resta però il teatro il suo territorio originario e definitivo: è lì che la sua voce, i silenzi, i gesti minimi hanno ridisegnato la figura dell’attore-intellettuale, lasciando un’eredità che attraversa dall’underground degli anni Sessanta alla rinascita del cinema d’autore degli anni Novanta.

FAQ

D: Quando è nato Carlo Cecchi?

R: È nato il 25 gennaio 1939 a Firenze.

D: Dove è stato trovato morto?

R: Nella sua abitazione di Campagnano, in provincia di Roma.

D: Qual è stato il suo principale ambito artistico?

R: Il teatro, dove è stato protagonista della sperimentazione italiana del secondo Novecento.

D: Chi è stato il suo maestro decisivo?

R: Eduardo De Filippo, incontrato dopo il diploma all’Accademia Silvio d’Amico.

D: Qual è il film che ne ha rilanciato l’immagine negli anni ’90?

R: «Morte di un matematico napoletano» di Mario Martone del 1991.

D: In quali produzioni internazionali è apparso?

R: Tra le altre in «Il violino rosso» di Francois Girard e «Io ballo da sola» di Bernardo Bertolucci.

D: Qual è stato il suo ultimo ruolo al cinema?

R: Un ruolo chiave in «Martin Eden» di Pietro Marcello.

D: Qual è la fonte originale della notizia sulla sua morte?

R: La notizia e il profilo biografico sono stati diffusi dall’agenzia ANSA («Carlo Cecchi, recitare per smascherare la finzione»).