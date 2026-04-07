Home / FINTECH / Inps rivede le pensioni, arrivano ricalcoli e arretrati per molti

Pensioni ex Inpdap 2024, ricalcolo INPS e arretrati per migliaia di pensionati

Dal 1 gennaio 2024 una quota delle pensioni dei lavoratori pubblici iscritti alle ex casse INPDAP (enti locali, sanità, uffici giudiziari, scuole dell’infanzia) viene ricalcolata dall’INPS.

La revisione scatta dopo ricorsi e confronto con il Ministero del Lavoro, a causa di una errata applicazione della legge di bilancio 2024 sulle aliquote di rendimento.

Il problema riguarda soprattutto chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ed è andato in pensione di vecchiaia dal 2024 in poi.

Le pensioni erano state calcolate come se la stretta valesse anche per la vecchiaia, mentre il Parlamento l’aveva limitata alle pensioni anticipate.

Ora gli assegni saranno aumentati, con pagamento di arretrati, interessi legali e rivalutazione, per un impatto stimato di almeno 40 milioni in due anni.

In sintesi:

Ricalcolo INPS per pensioni ex INPDAP liquidate dal 1 gennaio 2024.

L’errore nasce dall’applicazione scorretta della legge di bilancio 2024.

Aumenti sull’assegno, arretrati e interessi per migliaia di pensionati pubblici.

Costo aggiuntivo stimato per lo Stato: circa 40 milioni nei primi due anni.

Come nasce l’errore e chi ottiene aumenti e arretrati

La legge di bilancio 2024 ha previsto la riduzione delle aliquote di rendimento per specifici dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti alle ex casse INPDAP.

In sede parlamentare è stato chiarito che la penalizzazione dovesse riguardare solo le pensioni anticipate, escludendo le pensioni di vecchiaia.

Nella prassi, però, gli uffici hanno applicato i nuovi criteri a tutte le pensioni liquidate dal 2024, vecchiaia compresa, tagliando così il primo importo spettante.

Dopo numerosi ricorsi dei pensionati e l’interlocuzione con il Ministero del Lavoro, l’INPS ha riconosciuto l’errore tecnico e disposto la riliquidazione.

Nel 2024 risultano già coinvolte oltre 31 mila pensioni, numero destinato ad ampliarsi con le nuove decorrenze.

Chi rientra nelle categorie interessate vedrà un incremento strutturale dell’assegno e il pagamento delle differenze arretrate, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei già riscossi.

Prospettive future, controlli e possibili impatti sul sistema previdenziale

La correzione dell’errore apre un fronte delicato sul controllo applicativo delle riforme previdenziali nel pubblico impiego.

Nei prossimi mesi l’INPS dovrà completare i ricalcoli, gestire gli arretrati e monitorare l’impatto di spesa effettivo rispetto alle stime iniziali.

Per i lavoratori pubblici prossimi alla quiescenza, il caso conferma la necessità di verificare con attenzione i prospetti pensionistici, confrontando normativa e parametri utilizzati.

Possibili ulteriori chiarimenti interpretativi potrebbero arrivare con nuove circolari o interventi normativi correttivi, per evitare contenziosi e garantire stabilità alle regole di accesso alla pensione.

FAQ

Chi ha diritto al ricalcolo della pensione ex Inpdap dal 2024?

Hanno diritto i pensionati di vecchiaia, ex iscritti INPDAP, con pensione liquidata dal 1 gennaio 2024, nei comparti enti locali, sanità, uffici giudiziari, scuole dell’infanzia.

Come verrà riconosciuto l’aumento della pensione e con quali tempi?

Verrà riconosciuto con riliquidazione d’ufficio da parte INPS; gli incrementi compaiono sui futuri cedolini, insieme agli arretrati, secondo il calendario operativo dell’Istituto.

Gli arretrati includono interessi e rivalutazione monetaria?

Sì, gli arretrati comprendono differenze sui ratei pregressi, interessi legali maturati e rivalutazione monetaria, calcolati automaticamente dall’INPS secondo la normativa vigente.

Cosa devono fare i pensionati se non vedono il ricalcolo in cedolino?

Devono innanzitutto verificare sul fascicolo previdenziale online INPS; in mancanza di adeguamento possono presentare istanza di riesame o rivolgersi a patronato.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo approfondimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.