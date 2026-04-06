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Inps riconosce errore pensioni pubbliche e sblocca rimborsi per migliaia

Inps riconosce errore pensioni pubbliche e sblocca rimborsi per migliaia

Errore Inps sulle pensioni: cosa è successo e cosa cambia ora

L’Inps ha riconosciuto un errore tecnico nel calcolo di alcune pensioni di vecchiaia di ex dipendenti pubblici, commesso in Italia tra il 2024 e il 2026.
Un’errata applicazione delle aliquote ha generato tagli indebiti per circa 40 milioni di euro, colpendo migliaia di pensionati, in particolare medici e infermieri della sanità pubblica.

Con il messaggio Inps n. 787 del 5 marzo, l’Istituto ha ammesso l’errore, avviando il riesame d’ufficio dei trattamenti interessati e disponendo la restituzione automatica degli importi trattenuti, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Contestualmente, saranno annullati i debiti chiesti per errore ai pensionati, senza necessità di alcuna domanda da parte degli interessati.

In sintesi:

  • Errore di calcolo Inps su pensioni di vecchiaia di migliaia di ex dipendenti pubblici.
  • Tagli indebiti stimati in circa 40 milioni di euro complessivi.
  • Ricalcolo e rimborsi d’ufficio, senza domanda dei pensionati coinvolti.
  • Annullati i debiti già richiesti grazie al messaggio Inps n. 787 del 5 marzo.

Ricalcolo pensioni, arretrati e platea dei beneficiari

Secondo la documentazione della Ragioneria, l’errore dell’Inps ha generato tagli “indebiti” per circa 40 milioni di euro.
Le pensioni di vecchiaia interessate sono quelle calcolate con aliquote errate, che hanno determinato assegni più bassi rispetto al dovuto.

L’Inps ha annunciato una riliquidazione automatica dei trattamenti: i pensionati non dovranno presentare alcuna istanza, perché il riesame avverrà d’ufficio con adeguamento degli importi mensili futuri.
Ai soggetti coinvolti saranno riconosciuti i ratei arretrati non corrisposti dal 2024 a oggi, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria calcolata retroattivamente.

La platea potenzialmente interessata stimata è di circa 81.500 persone, con una forte presenza di personale sanitario pubblico: molti medici e infermieri che avevano cessato il servizio e percepivano assegni ridotti.
Per chi nel frattempo aveva ricevuto richieste di restituzione per presunti importi “eccedenti”, l’operazione di riliquidazione sarà accompagnata dall’annullamento dei relativi debiti.

Debiti annullati e possibili sviluppi per la tutela dei pensionati

Il messaggio Inps n. 787 del 5 marzo segna un cambio di approccio nella gestione degli errori a danno dei pensionati.
Le richieste di rimborso inviate in passato a seguito del calcolo errato saranno annullate d’ufficio, con la formula di “insussistenza originaria” del debito.

Questo principio, se consolidato, potrebbe diventare un precedente importante per altre contestazioni future, riducendo il rischio che errori tecnici si trasformino in contenziosi onerosi per gli assicurati.
Resta aperto il tema della trasparenza: sarà centrale la capacità dell’Inps di informare in modo chiaro e tempestivo i circa 81.500 pensionati coinvolti su tempi, modalità dei rimborsi e nuovi importi degli assegni.
Possibili ulteriori verifiche della Ragioneria e dei sindacati del pubblico impiego potranno incidere sulle procedure di controllo interno dell’Istituto.

FAQ

Chi sono i pensionati coinvolti nell’errore Inps sulle pensioni di vecchiaia?

Sono principalmente ex dipendenti pubblici, tra cui molti medici e infermieri della sanità, per un totale stimato di circa 81.500 persone.

È necessario presentare domanda per ottenere ricalcolo e arretrati Inps?

No, l’Inps interviene d’ufficio: riliquidazione, arretrati, interessi e rivalutazione saranno riconosciuti automaticamente senza alcuna istanza del pensionato.

Quali somme saranno restituite ai pensionati colpiti dall’errore Inps?

Saranno restituiti i ratei mancanti dal 2024, più interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale stimato di circa 40 milioni complessivi.

Cosa succede ai debiti che l’Inps aveva chiesto di restituire?

Vengono annullati d’ufficio: l’Inps li considera di “insussistenza originaria”, quindi i pensionati non dovranno restituire alcuna somma.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su questo errore Inps?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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