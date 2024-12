Indagine Ue su TikTok in Romania per garantire trasparenza nelle elezioni

## Indagine Ue su TikTok per violazioni della legge

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale su TikTok per presunti illeciti legati alla legge sui servizi digitali (Digital Services Act, Dsa). L’indagine riguarda le responsabilità di TikTok nel gestire i rischi sistemici per l’integrità del processo elettorale, in particolare in riferimento alle recenti elezioni presidenziali in Romania tenutesi il 24 novembre. L’iniziativa è stata annunciata in un comunicato ufficiale del servizio dell’esecutivo europeo.

Secondo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ci sono “gravi indizi” che suggeriscono un’interferenza da parte di attori stranieri nelle elezioni rumene attraverso l’uso della piattaforma TikTok. Questo porta a interrogarsi sulla correttezza con cui TikTok ha affrontato tali rischi in precedenza. Le piattaforme online, inclusa TikTok, devono essere ritenute responsabili per le loro azioni nell’Unione europea.

La Commissione basa la propria indagine su analisi di rapporti di intelligence pubblicati recentemente dalle autorità romene, che rivelano un’operazione di manipolazione delle elezioni presumibilmente orchestrata da fonti russe, con l’obiettivo di promuovere un candidato antioccidentale. Sarà importante valutare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate da TikTok e se queste siano state sufficienti a proteggere l’integrità delle comunicazioni politiche durante il periodo elettorale.

Le elezioni presidenziali in Romania, svoltesi il 24 novembre, si sono collocate in un clima politico particolarmente teso, caratterizzato da un acceso confronto tra diversi schieramenti. Questo contesto ha reso ogni forma di comunicazione, in particolare sui social media, un elemento cruciale per influenzare l’opinione pubblica. La competizione era dominata da temi di grande rilevanza, come la direzione futura del paese rispetto all’Unione europea e alla Nato, nonché il ruolo della Russia nell’area. La campagna elettorale ha visto un intenso dibattito pubblico, accolto con entusiasmo sui diversi media, inclusa la piattaforma TikTok, che ha acquisito un’importanza crescente tra i giovani elettori.

Nel contesto di queste elezioni, TikTok è emerso non solo come uno strumento di divertimento, ma come un potente canale di comunicazione politica. Grazie alle sue funzionalità uniche, la piattaforma ha permesso ai candidati di interagire in modo diretto e creativo con il pubblico. Tuttavia, l’uso di questo strumento non è privo di rischi. La rapidità con cui le informazioni si diffondono può facilmente trasformarsi in un’arma a doppio taglio, dando terreno fertile per disinformazione e propaganda mirata. Questa situazione ha spinto le autorità romene a considerare attentamente l’impatto delle influenze esterne, testimoniando la necessità di un monitoraggio efficace delle piattaforme digitali.

La Commissione europea, alla luce di questi eventi, ha avviato un’indagine formale per valutare le misure adottate da TikTok per tutelare l’integrità del processo elettorale. Le accuse di manipolazione delle elezioni da parte di attori esterni pongono interrogativi sul grado di responsabilità della piattaforma nel prevenire tali interferenze.

A seguito di un’attenta analisi delle informazioni disponibili, la Commissione europea ha riscontrato gravi indizi di interferenze esterne nel corso delle elezioni presidenziali in Romania, tenutesi il 24 novembre. Le autorità romene, attraverso rapporti di intelligence declassificati, hanno messo in luce il coinvolgimento di attori stranieri, ritenuti in grado di usare la piattaforma TikTok per manipolare le dinamiche elettorali. Questi indizi puntano specificamente verso un’operazione di vasta portata, potenzialmente orchestrata da fonti di origine russa, volta a favorire il candidato Calin Georgescu, noto per le sue posizioni filo-russe e antioccidentali.

Già in prossimità delle elezioni, la Corte costituzionale romena si è trovata costretta a intervenire, annullando il ballottaggio due giorni prima del voto, il che sottolinea la gravità della situazione e l’urgenza di una risposta adeguata. L’operazione di disinformazione attraverso TikTok non è solo una questione di recente rilevanza, ma fa parte di un quadro più ampio di preoccupazioni sull’influenza delle piattaforme social nel contesto elettorale.

L’indagine della Commissione si concentrerà su come TikTok abbia gestito i rischi associati a questa interferenza, valutando se siano state implementate misure adeguate per prevenire l’abuso della piattaforma durante uno dei momenti più critici per la democrazia romena. La responsabilità di TikTok nel garantire l’integrità del discorso politico è ora sotto esame, alla luce di questi sospetti gravi di manipolazione da parte di attori esterni.

Il Digital Services Act (Dsa) impone a TikTok una serie di obblighi specifici riguardanti la gestione dei contenuti e la protezione dell’integrità delle elezioni. La normativa europea è concepita per garantire un ecosistema digitale più sicuro e responsabile, ostacolando l’abuso delle piattaforme e incentivando il rispetto delle leggi nei vari Stati membri. TikTok, come piattaforma di social media, è tenuta a valutare e mitigare i rischi sistemici correlati ai contenuti generati dagli utenti, in particolare durante i periodi elettorali, e ad agire di conseguenza.

In particolare, è attesa una rigorosa analisi da parte di TikTok dei possibili rischi legati alla disinformazione e alla manipolazione delle informazioni politiche. La Commissione europea esaminerà le strategie della piattaforma nei confronti della gestione dei contenuti politici, delle norme relative alla pubblicità e della trasparenza riguardante l’uso di algoritmi per la distribuzione delle informazioni. Questi requisiti non sono semplici linee guida, ma obblighi vincolanti che, se trascurati, possono portare a sanzioni significative.

Al cuore di questo esame ci sono le misure proattive che TikTok è tenuta a implementare per tutelare l’integrità elettorale. Queste includono il monitoraggio delle attività sospette, l’identificazione di campagne di disinformazione, e l’applicazione di politiche rigide per prevenire la manipolazione dei contenuti attraverso l’uso di bot o pratiche simili. La Commissione sta valutando se TikTok abbia effettivamente adempiuto a tali doveri e come abbia affrontato le criticità specifiche legate al contesto delle recenti elezioni presidenziali rumene.

La Commissione europea ha pianificato una serie di azioni decisive per proseguire con l’indagine formale su TikTok. Tra i prossimi passi figurano la raccolta di ulteriori prove e l’invio di richieste di informazioni dettagliate alla piattaforma. L’obiettivo è quello di ottenere una comprensione approfondita delle misure adottate da TikTok per mitigare i rischi di disinformazione e manipolazione durante le elezioni.

La Commissione intende concentrare l’attenzione sui sistemi di raccomandazione di TikTok, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso di bot per influenzare il discorso eletorale. Vi sarà anche un’analisi approfondita riguardante le politiche pubblicitarie della piattaforma e l’approccio ai contenuti politici a pagamento. Ulteriori colloqui e ispezioni potrebbero aiutare a chiarire il grado di responsabilità di TikTok rispetto alle problematiche sollevate.

È previsto che la Commissione possa richiedere accesso diretto agli algoritmi utilizzati da TikTok, nell’ottica di comprendere come questi possano influenzare la diffusione delle informazioni e il comportamento degli utenti. In quest’ottica, l’analisi dei documenti interni forniti dall’azienda sarà cruciale per valutare la trasparenza e l’efficacia delle misure implementate. Dato che il Dsa non stabilisce una scadenza specifica per concludere l’indagine, l’approccio della Commissione sarà tanto meticoloso quanto tempestivo, assicurando che ogni elemento di prova venga corretto e contestualizzato.

La commissione si impegna a condurre un’indagine prioritaria, indicando la serietà con cui intende affrontare queste potenziali violazioni. Qualora dovessero emergere fondamenti per i sospetti, TikTok potrebbe affrontare sanzioni significative, a riprova del fatto che tutte le piattaforme online, compresa TikTok, operano sotto rigorosi obblighi di legge nell’Unione europea.