Indagine TikTok in Romania: impatti sulle elezioni e strategie della Ue

### Indagine su TikTok in relazione alle elezioni rumene

La Commissione europea ha avviato un’indagine formale nei confronti di TikTok, in risposta a preoccupazioni relative alla gestione della piattaforma in occasione delle recenti elezioni presidenziali rumene, tenutesi il 24 novembre. Questo procedimento si basa su presunti comportamenti irresponsabili dell’app nei confronti delle normative stabilite dal Digital Services Act (Dsa), che richiede a tutte le piattaforme digitali di garantire un’integrità adeguata nelle elezioni e di valutare i rischi sistemici ad esse correlati.

Le autorità europee stanno esaminando in dettaglio se TikTok abbia adeguatamente affrontato i rischi legati all’integrità elettorale, soprattutto alla luce di rapporti di intelligence che suggeriscono un intervento sistematico da parte di attori esterni, con potenziali legami russi, nel tentativo di manipolare il processo elettorale. In particolare, ciò include sforzi per favorire un candidato che promuove ideologie filorusse e antioccidentali.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha enfatizzato che tutte le piattaforme, compresa TikTok, devono essere ritenute responsabili del loro operato in contesti elettorali. Questo richiamo all’ordine è fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza delle elezioni in Europa.

In particolare, l’indagine si concentrerà sulle misure di mitigazione dei rischi che TikTok ha adottato e se queste siano state sufficienti per affrontare le minacce specifiche legate al contesto elettorale rumeno.

### Motivazioni dell’indagine

L’indagine della Commissione europea è stata innescata da evidenze inquietanti riguardanti l’incapacità di TikTok di gestire in modo adeguato i rischi sistemici legati all’integrità delle elezioni. Il focus è sulle segnalazioni ricevute da fonti di intelligence rumene, le quali indicherebbero che attori stranieri stiano utilizzando la piattaforma per interferire nel processo elettorale. A tal riguardo, è emerso che ci sarebbero indicazioni di una manipolazione orchestrata per favorire il candidato filorusso Calin Georgescu, contro il quale la Corte costituzionale rumena ha dovuto intervenire, annullando il ballottaggio. Questo contesto ha evidenziato non solo la vulnerabilità del sistema elettorale, ma anche il potenziale ruolo che strumenti come TikTok possono ricoprire nel facilitare tali ingerenze.

La Commissione ha espresso la forte necessità che piattaforme digitali come TikTok siano soggette a un rigoroso monitoraggio, specialmente in momenti critici come le elezioni. La questione centrale è se TikTok abbia adottato misure efficaci per controbilanciare i rischi associati alla sua vasta portata e ai suoi sofisticati algoritmi di raccomandazione. A tale scopo, l’organismo europeo valuterà se le politiche della piattaforma siano state in grado di prevenire la diffusione di informazioni manipolatorie e di contenuti politici che possano alterare l’opinione pubblica in un contesto elettorale.

La presidenza della Commissione europea ha sottolineato l’importanza di mantenere l’integrità delle elezioni e ha avvertito che eventuali carenze nella gestione dei rischi in questo ambito rappresenterebbero una violazione diretta delle normative stabilite dal Dsa. Pertanto, l’inchiesta si preannuncia come un test cruciale per la responsabilità delle piattaforme digitali in Europa.

### Rischi di interferenze esterne

Le recenti elezioni presidenziali rumene hanno sollevato preoccupazioni significative riguardo alla possibilità di interferenze esterne, soprattutto attraverso piattaforme social come TikTok. Rapporto di intelligence romanesi suggeriscono l’esistenza di operazioni coordinate da parte di attori stranieri, di probabile origine russa, con l’intento di influenzare l’esito del voto. Queste attività mirerebbero a favorire candidati specifici, in questo caso Calin Georgescu, legato a ideologie filorusse e antioccidentali.

Di fronte a tali evidenze, la Commissione europea sta analizzando in profondità se TikTok stia prendendo sul serio i rischi associati a questi interferenze. Il ruolo del social media nella diffusione di contenuti manipolativi ha attirato l’attenzione dell’Unione, che ha posto l’accento sulla necessità per tutte le piattaforme online di assumersi la responsabilità di prevenire questo tipo di ingerenza. Ciò implica non solo la protezione delle elezioni, ma anche la salvaguardia della democrazia stessa, che potrebbe subire danni irreversibili se le informazioni ingannevoli venissero amplificate.

La Commissione indagherà la capacità di TikTok di garantire l’integrità elettorale, esaminando in particolare i meccanismi di raccomandazione dell’algoritmo e la politica pubblicitaria. L’obiettivo è comprendere se la piattaforma abbia adottato misure efficaci per monitorare e mitigare la disinformazione e le campagne coordinate da parte di bot o altri strumenti automatizzati che possano influenzare le opinioni degli utenti.

Questi aspetti sono considerati fondamentali, dato che la natura virale dei contenuti su TikTok può amplificare ulteriormente messaggi potenzialmente pericolosi, rendendo necessaria una vigilanza costante e una strategia chiara per affrontare i rischi di interferenze esterne. La questione di come le tecnologie digitali possano essere utilizzate per influenzare processi democratici è al centro del dibattito attuale, rendendo l’indagine della Commissione cruciale per il fabbisogno di regolamentazione in questo settore.

### Procedure di verifica della Commissione europea

La Commissione europea ha delineato un piano dettagliato per la conduzione dell’indagine su TikTok, volto a garantire un esame meticoloso delle politiche e delle pratiche della piattaforma. Questo processo include l’invio di ulteriori richieste di informazioni a TikTok, nel tentativo di raccogliere dati e documenti pertinenti che possano chiarire la gestione dei rischi di integrità elettorale. Le autorità europee intendono eseguire azioni di monitoraggio e colloqui con esperti per valutare le misure preventive adottate dalla piattaforma.

Il focus dell’indagine sarà sull’analisi dei rapporti di valutazione del rischio presentati da TikTok, le cui evidenze si estenderanno alle informazioni richieste dalla Commissione europea nel 2023 e nel 2024. Oggetto di indagine saranno anche i documenti interni forniti da TikTok, che potranno rivelare come l’azienda abbia affrontato le questioni di integrità elettorale nel contesto delle recenti elezioni rumene. Un aspetto cruciale sarà l’accesso agli algoritmi di raccomandazione, considerati uno strumento fondamentale nella diffusione dei contenuti e nella potenziale manipolazione delle informazioni.

Oltre alle analisi documentali, la Commissione potrebbe condurre ispezioni e attività di controllo diretto per valutare l’efficacia delle politiche di contenuto e delle pratiche pubblicitarie di TikTok, soprattutto riguardo ai contenuti politici. Questa fase di verifica mira a determinare se TikTok abbia realmente implementato protocolli atti a prevenire ingerenze esterne e disinformazione. Gli sviluppi di questa indagine serviranno a delineare l’adeguatezza della regolamentazione esistente riguardo alle piattaforme digitali e alla loro responsabilità domestica e internazionale in un contesto elettorale.

### Conseguenze per TikTok e responsabilità legali

L’indagine attualmente in corso da parte della Commissione europea potrebbe avere implicazioni significative per TikTok, a seconda dei risultati che emergeranno sul suo operato durante le recenti elezioni rumene. Se la Commissione dovesse rilevare che TikTok non ha adottato le misure adeguate per mitigare i rischi legati all’integrità elettorale, la piattaforma potrebbe affrontare severe conseguenze legali, che potrebbero includere sanzioni pecuniarie sostanziali e obblighi di snellire le proprie pratiche di gestione dei contenuti.

Il Digital Services Act impone alle piattaforme digitali non solo di monitorare i contenuti e le interazioni degli utenti, ma anche di garantire la protezione delle elezioni da interferenze esterne. In caso di violazione di queste norme, TikTok potrebbe essere ritenuta legalmente responsabile per il fallout che ne deriverebbe, a significare un passo significativo verso l’effettiva regolamentazione di queste piattaforme e la loro assunzione di responsabilità. La Commissione ha già chiarito che ogni carenza nella gestione degli specifici rischi elettorali da parte di TikTok rappresenterebbe una violazione del Dsa, portando potenzialmente a un inasprimento delle normative.

La situazione pone anche interrogativi circa la trasparenza della piattaforma quando si tratta di pubblicità politica e contenuti sponsorizzati. TikTok sarà costretta a dimostrare come gestisce tali contenuti e in che modo previene la diffusione di disinformazione e messaggi fuorvianti, fattori che contribuiscono a solidificare una narrativa di parte durante le elezioni. Una non conformità e la mancanza di misure di protezione adeguate potrebbero, quindi, configurare una violazione delle responsabilità legali e, di conseguenza, avere ripercussioni dirette sulla sua operatività come piattaforma autorizzata in Europa.

Le osservazioni della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno chiarito che la questione non si limita a TikTok. Infatti, il risultato di questa indagine potrebbe fungere da precedenza per il futuro delle normative regolatorie applicate a tutte le piattaforme online, definendo così la loro responsabilità nei confronti della democrazia e della tutela dei processi elettorali in tutta l’Unione Europea.

### Cronologia delle indagini precedenti

La Commissione europea ha già avviato un certo numero di indagini su TikTok, evidenziando l’attenzione crescente verso le pratiche di questa piattaforma e il suo impatto sulle elezioni democratiche. La prima indagine è stata avviata a febbraio 2024, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla conformità dell’app rispetto alle normative del Digital Services Act. Questa inchiesta si è concentrata sulla gestione della disinformazione e sulla diffusione di contenuti potenzialmente dannosi durante eventi elettorali. Ancora bella fase di indagine, l’esito ha messo in luce delle carenze significative nel sistema di controllo dei contenuti della piattaforma.

Un altro momento cruciale è stato lo scorso agosto, quando un’indagine si è conclusa con l’imposizione di impegni da parte di TikTok, i quali non hanno risolto tutte le problematiche emerse ma hanno rappresentato un passo verso la compliance normativa. Tali impegni includevano l’introduzione di nuove politiche di gestione dei contenuti, finalizzate a prevenire la diffusione di disinformazione e ad aumentare la trasparenza riguardo alla pubblicità politica. Tuttavia, la fiducia nelle promesse di correttezza di TikTok è stata messa a dura prova dalle recenti rivelazioni riguardanti le elezioni rumene.

L’attenzione alle politiche di TikTok è cresciuta esponenzialmente con ogni indagine, sia da parte delle autorità europee sia da parte dell’opinione pubblica, ponendo interrogativi su come una piattaforma di così ampie dimensioni possa gestire le sfide legate alla responsabilità e alla trasparenza. L’attuale indagine sulle elezioni rumene sarà cruciale non solo per il futuro di TikTok, ma anche per l’evoluzione della regolamentazione delle piattaforme online nell’Unione Europea.