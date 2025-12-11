Iliadclub: nasce l’iniziativa che premia la fiducia e la community

Una nuova era per la connettività mobile: nasce iliadclub, l’iniziativa che premia la fiducia e la community

Il panorama delle telecomunicazioni italiano assiste oggi a un’importante evoluzione con il lancio ufficiale di iliadclub, una nuova iniziativa strategica targata iliad. Da sempre impegnata a innovare il mercato, l’azienda ha deciso di valorizzare ulteriormente il legame profondo costruito con i suoi utenti, lanciando un servizio che trasforma la fiducia in un vantaggio tangibile e quantificabile in Giga aggiuntivi. Dal suo debutto in Italia, iliad ha saputo creare una community solida e appassionata, composta da milioni di persone che non si limitano a utilizzare il servizio, ma lo raccomandano spontaneamente a cerchie ristrette di amici e familiari.

Questo passaparola positivo si riflette in un tasso di soddisfazione degli utenti che rimane costantemente il più alto del settore, superando la soglia del 97% anno dopo anno. È proprio per celebrare e ricompensare questa lealtà che nasce iliadclub: un sistema che permette di moltiplicare il traffico dati a disposizione, rendendo l’offerta mobile ancora più generosa per chi decide di aggregare le proprie utenze in un unico “club”.

La filosofia alla base di questa novità è stata spiegata chiaramente dai vertici dell’azienda. Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia, ha dichiarato: “Fin dal primo giorno abbiamo voluto creare un rapporto sincero e di fiducia con i nostri utenti. In questi anni la nostra community è cresciuta grazie alle persone soddisfatte che spontaneamente hanno consigliato la rete e le offerte iliad ai loro amici e familiari”.

L’obiettivo dichiarato è quello di “restituire un beneficio concreto alle persone che tutti i giorni ci scelgono”, trasformando la semplice sottoscrizione di un abbonamento in un’esperienza di condivisione vantaggiosa. Con iliadclub, il concetto di appartenenza si traduce in un potenziamento massiccio della connettività, offrendo fino a 500 Giga o 600 Giga al mese a seconda del piano scelto, un volume di dati pensato per rispondere alle esigenze sempre crescenti di navigazione, streaming e lavoro in mobilità.

Come funziona iliadclub: meccaniche di accesso, gestione semplificata e vantaggi esclusivi

Il funzionamento di iliadclub è stato progettato per essere estremamente semplice e intuitivo, gestibile interamente online. Il requisito fondamentale per creare un club è essere un utente che possiede sia una linea fibra iliad che un’utenza mobile iliad. Questo utente diventa il promotore del club e può gestire tutto direttamente dalla propria Area Personale fibra. Il meccanismo di invito è immediato: bastano pochi clic per inserire il numero di telefono di un altro utente iliad — anche se attivo solo da un minuto — e invitarlo a unirsi al gruppo.

Ogni club può accogliere da 1 a 4 ulteriori SIM, sbloccando così per tutti i membri i vantaggi sui Giga. Il sistema verifica automaticamente i requisiti: chi possiede già un’offerta da 9,99 € o 11,99 € accede immediatamente, mentre per le offerte inferiori il sistema propone un upgrade automatico per permettere l’ingresso nel club. L’utente invitato deve semplicemente rispondere al link ricevuto per confermare la propria adesione.

Uno degli aspetti più innovativi riguarda la gestione amministrativa e i vantaggi specifici erogati. Chi crea l’iliadclub gestisce tutte le utenze collegate con un unico metodo di pagamento (carta di credito o IBAN), semplificando drasticamente la burocrazia familiare o di gruppo. Le singole offerte mantengono il proprio giorno di rinnovo mensile, ma il costo viene scalato centralmente.

A partire dal rinnovo successivo all’ingresso nel club, i vantaggi si attivano: i piani mobile da 9,99 € passano a 500GB per navigare in Italia e ottengono 25GB dedicati per l’Europa; i piani da 11,99 € salgono a 600GB in Italia con 30GB dedicati per l’Europa. Anche l’uscita dal club è gestita con trasparenza: se un utente decide di lasciare il gruppo, tornerà automaticamente a un’offerta standard molto competitiva (ad esempio, 9,99 € per 250GB o 11,99 € per 300GB), senza penali o interruzioni del servizio. Per tutti i dettagli tecnici, l’azienda rimanda alla pagina ufficiale: https://www.iliad.it/iliadclub.html.

Trasparenza radicale contro le “false illimitate”: il confronto con il mercato e la tecnologia

Un punto cruciale della strategia comunicativa di iliadclub risiede nella contrapposizione tra la chiarezza delle proprie offerte e le pratiche spesso ambigue dei competitor. Nel mercato della telefonia si sente spesso parlare di offerte con “GIGA illimitati”, ma iliad sottolinea come questa dicitura nasconda spesso limiti tecnici, soglie occulte o riduzioni di velocità non comunicate chiaramente.

Al contrario, iliad dichiara il traffico dati in modo semplice: 500GB o 600GB reali al mese, senza condizioni nascoste. Un’analisi comparativa mostra che altri operatori, pur promettendo dati illimitati, applicano clausole di Fair Use Policy che considerano “lecito” un traffico spesso inferiore (ad esempio 125GB o 300GB), oltre il quale la navigazione viene rallentata o interrotta. iliadclub si posiziona quindi come una soluzione di verità, dove il consumatore sa esattamente cosa sta acquistando.

Parallelamente all’innovazione nell’offerta, iliad conferma il suo impegno negli investimenti infrastrutturali e tecnologici. L’azienda, che ha rivoluzionato il mercato mobile dal 2018 e quello fisso dal 2022 con la iliadbox, copre oggi il 99% della popolazione in 4G e raggiunge oltre 7.000 città con la tecnologia 5G. Gli investimenti di iliad in Italia hanno generato un ritorno di oltre 10 miliardi di euro sulla produzione nazionale, creando oltre 83.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

Inoltre, l’azienda continua a spingere sull’innovazione tecnologica diventando il primo operatore in Italia a offrire un router Wi-Fi 7 e siglando partnership prestigiose come quella con la Lega Serie A. Questa solidità infrastrutturale garantisce che l’enorme mole di Giga offerta tramite iliadclub sia supportata da una rete proprietaria performante e in continua espansione.

Una campagna di comunicazione all’avanguardia tra ironia e Intelligenza Artificiale

Per lanciare iliadclub, il brand ha sviluppato una campagna di comunicazione che riflette la sua natura innovatrice, non solo nei contenuti ma anche nelle modalità di produzione. Lo spot televisivo, on air sulle principali emittenti, utilizza una chiave ironica e familiare per spiegare il concetto di appartenenza alla community, mostrando una scena domestica divertente che introduce il vantaggio dei 500GB condivisi.

La campagna non si limita alla TV, ma viene amplificata attraverso canali CTV, audio digitale, stampa, OOH e social media. Un aspetto particolarmente rilevante è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nel processo creativo: per la prima volta, il key visual dell’offerta è stato realizzato partendo da uno scatto generato tramite prompt su piattaforme AI, successivamente rielaborato con strumenti di post-produzione avanzata.

La produzione visiva ha coinvolto l’utilizzo di tool come Midjourney PRO, Adobe Firefly, Photoshop e Topaz, permettendo di ottenere un’immagine di altissima qualità e pienamente coerente con lo stile visivo del brand. Questo approccio pionieristico alla creatività pubblicitaria è stato curato dall’agenzia Monks, con un team guidato da Felice Arborea (Head of Content) e dai direttori creativi Gabriele Goffredo, Cristina D’Anna e Antonio Marchio.

La produzione video è stata affidata a “The Blink Fish” con la regia di William9, dimostrando come iliad non si limiti a innovare le tariffe, ma cerchi costantemente nuovi linguaggi e tecnologie per comunicare i propri valori. Con oltre 12 milioni di utenti già attivi e una presenza capillare sul territorio tramite oltre 9.000 punti vendita, iliadclub rappresenta l’ultimo tassello di una strategia volta a consolidare la posizione dell’operatore come leader nella trasparenza e nella vicinanza ai propri clienti.

FAQ